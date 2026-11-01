ANM, prognoza meteo 2 - 9 noiembrie 2026. Vremea în țară și-n București. După zile cu ploi și vânt puternic, se va încălzi ușor

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Meteorologii anunță zile cu ploi și vânt puternic. Temperaturile minime vor ajunge negative, iar maximele nu vor depăși 15 grade.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo în București și-n țară pentru următoarea săptămână. În primele zile de prognoză, vremea se anunță închisă, va ploua iar maximele nu vor depăși 15 grade. În București, temperatura maximă va fi 10 grade și va ploua, iar vântul va sufla puternic, luni și marți. De vineri, sunt șanse să se încălzească ușor în toată țara.

Prognoza meteo pentru luni, 2 noiembrie, în țară

Vremea va fi rece pentru începutul lunii noiembrie, iar în regiunile sudice și sud-estice și închisă cu ploi în cea mai mare parte a intervalului. Vor fi cantități însemnate de apă, în Oltenia și sudul Moldovei în general de 10...20 l/mp, în Muntenia de 15...40 l/mp, iar în Dobrogea, în special în partea sudică se pot acumula peste 50...60 l/mp. În celelalte regiuni cerul va fi mai mult noros, iar ploile în general slabe cantitativ (1...8 l/mp) se vor semnala local și temporar. La munte, cu precădere la peste 1700 m, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și pe alocuri se va depune strat de zăpadă de 2...5 cm, iar în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, izolat de peste 10 cm. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sud, sud-est și în zona montană înaltă, cu rafale în general de 45...60 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 15 grade, cu cele mai ridicate valori în nord-vestul teritoriului, iar cele minime între 3 și 9 grade, mai ridicate pe litoral până la 11...13 grade. Izolat va fi ceață.

Vremea în București

Vremea va fi rece, închisă și va ploua (cantități de apă în general de 15...20 l/mp). Vântul va avea intensificări temporare (rafale de 50...60 km/h). Temperatura maximă va fi de 9...10 grade, iar cea minimă de 6...7 grade.

Prognoza meteo pentru marți, 3 noiembrie, în țară

În cea mai mare parte a țării vremea va fi rece pentru această dată, iar în regiunile sudice și sud-estice în continuare închisă cu ploi în cea mai mare parte a intervalului. În Oltenia, Muntenia și Dobrogea vor fi cantități însemnate de apă, de 10...15 l/mp, iar mai ales în partea sudică a acestor regiuni, izolat se vor acumula și peste 20....30 l/mp. Cerul va fi noros și în Moldova și Banat, unde va ploua local (1...5 l/mp), iar în Crișana, Transilvania și Maramureș, înnorările vor fi temporare și ploile izolate. În Carpații Meridionali și Orientali, cu precădere la peste 1700 m, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și pe alocuri se va depune strat de zăpadă de 2...5 cm. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul și estul Munteniei, în Dobrogea și sudul Moldovei și în zona montană înaltă, cu rafale în general de 45...65 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 15 grade, cu cele mai ridicate valori în vest și în extremitatea de sud-est a teritoriului, iar cele minime între 2 și 10 grade. Dimineața și noaptea pe arii restrânse se va forma ceață, cu o probabilitate mai mare în vest și centru.

Vremea în București

Vremea va fi în continuare închisă și va ploua (cantități de apă în general de 15...20 l/mp), iar vântul va avea intensificări temporare (viteze la rafală de 50...60 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul a 10 grade, iar cea minimă va fi de 6...7 grade.

Prognoza meteo pentru miercuri, 4 noiembrie, în țară

Vremea se va menține rece pentru această dată. Cerul va avea înnorări și va ploua în Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, local în Dobrogea și pe arii restrânse în Banat, sudul Transilvaniei și în Moldova. În zona montană trecător vor fi precipitații mixte. Izolat în regiunile sudice se vor acumula cantități de apă de 2...7 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări mai ales pe parcursul zilei în cea mai mare parte a Moldovei, în estul Munteniei și în Dobrogea, precum și în zona Carpaților de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, cu viteze în general de 45...60 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 14 grade, iar cele minime, mai scăzute față de nopțile precedente, se vor încadra între -5 grade în estul Transilvaniei și 7 grade, izolat în Oltenia și sudul Banatului. Pe alocuri dimineața și noaptea va fi ceață.

Vremea în București

Cerul va fi noros și temporar va ploua slab (cantități de apă de 1...4 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade, iar cea minimă va fi de 4...5 grade.

Prognoza meteo pentru joi, 5 noiembrie, în țară

Vremea va fi în continuare rece pentru această perioadă din an. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și izolat ploi slabe sau burniță, mai ales pe parcursul zilei, în sudul Banatului, în Oltenia și Muntenia. În Carpații Meridionali și în Munții Banatului, pe arii restrânse vor fi precipitații slabe mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în estul și sud-estul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 13 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -5 și 5 grade. Dimineața și noaptea, pe alocuri se va forma ceață.

Vremea în București

Vremea va fi rece pentru această dată. Vor fi înnorări ziua, iar trecător vor mai fi condiții de burniță sau ploaie slabă, apoi cerul va deveni variabil. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 8...9 grade și cea minimă va fi de 1...2 grade. Spre sfârșitul intervalului este posibil să se formeze ceață.

Prognoza meteo pentru vineri, 6 noiembrie, în țară

Valorile termice vor varia ușor față de intervalul anterior, cu tendința de creștere în sud și sud-est. Cerul va fi variabil, cu probabilitate mai mare pentru înnorări, precipitații și ușoare intensificări ale vântului în nord-estul și estul teritoriului. La altitudini montane mari vor fi lapovițe și ninsori. Temperaturile maxime se vor încadra în marea lor majoritate între 6 și 14 grade, iar cele minime vor fi cuprinse în general între -4 și 6 grade. Pe arii restrânse, mai ales în a doua parte a nopții, se va forma ceață.

Vremea în București

Se va menține probabilitate ridicată pentru vreme în general frumoasă și cu tendință de încălzire ușoară. Cerul va fi variabil, cu posibilitate de ploi slabe noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 11...14 grade și cea minimă de 1...3 grade.

Prognoza meteo pentru weekend

Vremea sâmbătă, în țară

Se estimează un regim termic sub normalul climatologic al acestei date în cea mai mare parte a teritoriului. Cerul va fi variabil, iar probabilitatea de precipitații va fi redusă. Vor fi posibile intensificări ale vântului în jumătatea de est a țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 4 și 14 grade, iar cele minime vor fi cuprinse în general între -5 și 3 grade. Pe arii restrânse, mai ales în a doua parte a nopții, se va forma ceață.

Vremea sâmbătă, în București

Se estimează condiții reduse de ploaie, dar cerul va fi temporar noros. Vântul va sufla în general moderat, cu o probabilitate mai mare ziua. Temperatura maximă va fi de 9...12 grade și cea minimă în jurul a 0 grade. Spre finalul intervalului va fi posibilă formarea ceții.

Vremea duminică, în țară

Vor fi doar mici variații sub aspect termic față de intervalul anterior. Probabilitatea pentru înnorări și ploi va fi mai ridicată în a doua parte a intervalului. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 6 și 14 grade, iar cele minime vor fi cuprinse în general între -4 și 5 grade. Pe arii restrânse, mai ales în a doua parte a nopții, se va forma ceață.

Vremea duminică, în București

Probabilitatea de înnorări și ploi va fi scăzută. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 9...12 grade și cea minimă de -1..2 grade. Vor fi condiții de ceață.

Din 9 noiembrie, valorile termice nu vor avea variații semnificative de la o zi la cealaltă, dar va fi posibilă o ușoară încălzire. Probabilitatea pentru precipitații va fi mai ridicată de la mijlocul intervalului.

Și în București, se estimează o ușoară încălzire, dar probabilitatea de ploaie scăzută.