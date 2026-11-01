Avertizări de ploi, inundații și vânt puternic în România: Ce județe sunt vizate

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ANM a emis, duminică, un Cod portocaliu de ploi abundente pentru vestul Carpaților Meridionali și zona submontaan a Olteniei. Avertizarea este valabilă până luni, la ora 10:00, iar meteorologii estimează că precipitațiile pot atinge 50-70 de litri pe metru pătrat.

Meteorologii anunță că, de duminică, 1 noiembrie, ora 10:00, până luni, 2 noiembrie, ora 10:00, în vestul Carpaţilor Meridionali şi în zona submontană a Olteniei vor fi precipitaţii importante cantitativ şi se vor acumula 50 - 70 de litri pe metrul pătrat. La altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile vor cădea mai ales sub formă de ninsoare, iar stratul de zăpadă poate atinge 20-40 de centimetri.

Tot în acest interval, va fi în vigoare o atenţionare Cod galben de ploi însemnate cantitativ în judeţele Dolj şi Olt, în zona joasă a judeţelor Mehedinţi, Gorj şi Vâlcea, dar şi în sudul judeţului Hunedoara. În aceste zone se vor acumula cantităţi de apă de 25 - 35 de litri pe metrul pătrat şi izolat de peste 50 de litri pe metrul pătrat.

Meteorologii au emis şi un Cod galben de vânt, valabil de luni, ora 8:00, până marţi, ora 10:00, care vizează intensificări ale vântului în cea mai mare parte a Munteniei şi a Dobrogei, unde vitezele vor ajunge la 50 - 70 km/h.

A fost emisă şi o atenţionare Cod galben de ploi însemnate cantitativ pentru judeţele Călăraşi, Ialomiţa şi Constanţa, valabilă de luni, ora 10:00, până marţi, ora 10:00. În aceste judeţe se vor acumula cantităţi de apă de 25 - 35 de litri pe metrul pătrat şi izolat de peste 40 de litri pe metrul pătrat.

Potrivit ANM, de duminică, ora 10:00, până miercuri, 4 noiembrie, la ora 20:00, sunt prognozate ploi însemnate, ninsori la munte și intensificări ale vântului.

În Oltenia, Muntenia şi Dobrogea sunt așteptate precipitații moderate, cu acumulări de apă de aproximativ 30-50 de litri pe metru pătrat. La munte, la altitudini în general de peste 1.700 de metri, în special în Carpaţii Meridionali, vor fi precipitaţii mai ales sub formă de ninsoare şi se va depune strat de zăpadă în general de 10 - 30 de centimetri.

Vântul va avea intensificări temporare în regiunile sudice şi sud-estice, iar pe parcursul zilei de miercuri, 4 noiembrie, în cele estice, cu viteze în general de 40 - 50 km/h. Pe crestele montane, rafalele vor atinge 60 - 80 km/h, viscolind ninsoarea.

Cum va fi vremea în Capitală

În Capitală, vremea va fi închisă şi rece, în următoarele zile, cu ploi şi intensificări ale vântului, care va atinge la rafală viteze de 50 - 60 km/h, potrivit prognozei speciale pentru Capitală, publicată de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Pentru intervalul 1 noiembrie, ora 10:00 - 2 noiembrie, ora 8:00, cerul va fi închis şi va ploua, cantităţile de apă urmând să fie, în general, de 5 - 10 litri/mp. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare de 40 - 45 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 12 grade Celsius, iar cea minimă va fi de 8 - 9 grade.

De luni dimineaţa până marţi dimineaţa, vremea va fi rece, închisă şi va ploua, fiind estimate cantităţi de apă de 15 - 20 litri/mp. Vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de 50 - 60 km/h. Temperatura maximă va fi de 9 - 10 grade, iar minima de 6 - 7 grade.

Pentru perioada 3 noiembrie, ora 8:00 - 4 noiembrie, ora 8:00, vremea se va menţine închisă şi ploioasă, cu cantităţi de apă de 15 - 20 litri/mp şi intensificări temporare ale vântului, care va atinge la rafală 50 - 60 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 10 grade, iar cea minimă va fi de 6 - 7 grade.

Miercuri, până la ora 20:00, cerul va fi noros şi temporar va ploua slab, cantităţile de apă fiind estimate la 1 - 4 litri/mp. Vântul va sufla slab şi moderat, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade.

ANM a emis o informare meteorologică de ploi moderate și intensificări ale vântului pentru București, valabilă de duminică, 1 noiembrie, ora 10:00, până miercuri, 4 noiembrie, ora 20:00.

Capitala va fi vizată și de o atenționare meteorologică de vânt puternic, în intervalul 2 noiembrie, ora 8:00 - 3 noiembrie, ora 10:00.

Cod portocaliu de viituri pe râuri din mai multe județe

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a revizuit, duminică, alerta de Cod portocaliu de inundații pentru râuri din județele Gorj, Mehedinți, Vâlcea și Argeș. Avertizarea semnalează riscul ca nivelurile apelor să depășească Cotele de apărare și rămâne valabilă până luni, la ora 12:00.

Potrivit hidrologilor, în intervalul 1 noiembrie, ora 18:00 - 2 noiembrie, ora 12:00, se vor semnala scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide, creşteri de debite şi de niveluri pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu - amonte confluenţă cu râul Gilort (judeţul Gorj), Gilort - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Gorj), Motru - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele Gorj şi Mehedinţi), Olt - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Lotru - amonte Acumularea Ioneşti (judeţele Vâlcea şi Argeş) şi Olteţ - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu (judeţele Gorj şi Vâlcea).

În perioada 1 noiembrie, ora 12:00 - 2 noiembrie, ora 18:00, va fi Cod galben de inundaţii pe următoarele cursuri de apă: Cerna - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele Gorj şi Caraş-Severin), Dunăre - afluenţii mici aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Berzeasca - amonte confluenţă cu râul Desnăţui (judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj), Desnăţui - bazin amonte Acumularea Fântânele şi afluenţii aferenţi sectorului aval Acumularea Fântânele (judeţele Mehedinţi şi Dolj), Jiu - bazin amonte S.H. Podari (judeţele Hunedoara, Gorj, Mehedinţi şi Dolj), Olt - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Cibin (judeţele Sibiu, Vâlcea, Argeş, Gorj, Olt şi Dolj), Călmăţui (judeţele Olt şi Teleorman), Vedea - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele Olt, Argeş şi Teleorman) şi Argeş - bazin superior (judeţul Argeş).

Conform INHGA, avertizarea hidrologică pentru celelalte bazine hidrologice vizate anterior va fi ridicată duminică, 1 noiembrie, de la ora 12:00.

Specialiștii avertizează că pot apărea fenomene periculoase și pe afluenții mai mici ai râurilor vizate, dar și pe cursurile de apă care nu sunt incluse în cadastrul oficial.