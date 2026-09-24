Noul an agricol începe cu un deficit de precipitații. Florinela Georgescu (ANM), vești proaste pentru agricultori / video

Sursa foto: https://www.magnific.com/, @logitecch

Noul an agricol începe cu un deficit de precipitații în mai multe regiuni ale țării, iar ploile așteptate în perioada următoare nu vor fi suficiente pentru a recupera cantitățile de apă pierdute.

Întrebată cum va fi noul an agricol, Florinela Georgescu, director executiv în Administrația Națională de Meteorologie (ANM), a spus că deficitul de precipitații se va menține în mai multe regiuni ale țării. Potrivit acesteia, ploile așteptate în perioada următoare nu vor fi suficiente pentru a recupera deficitul acumulat până în prezent, deoarece în luna octombrie cantitățile de precipitații sunt de obicei mai reduse decât în lunile de vară.

Video:

„Această vreme bună pentru turism înseamnă o vreme rea pentru agricultură. Pe 1 septembrie a început noul an agricol. Cum stăm în această zonă?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Regiunile care se află încă în deficit de precipitații - și sunt multe la nivelul țării, pentru că știm că am traversat o perioadă foarte îndelungată cu precipitații foarte puține, practic toată luna august și în unele zone chiar și luna septembrie - deci în aceste regiuni va continua situația aceasta, se va menține deficitul de precipitații, pentru că ceea ce așteptăm pentru următoarele săptămâni în niciun caz nu sunt precipitații care să remedieze un deficit acumulat pe o durată atât de îndelungată.

Chiar dacă vorbim de un posibil regim al ploilor mai apropiat de normal pentru luna octombrie în unele zone - și aici mă refer mai ales la partea de nord, de centru a teritoriului - aceste precipitații sunt mai puține decât cele care cad într-o lună de vară, în mod firesc, pentru că pe măsură ce avansăm spre sezonul rece, în regiunea geografică a țării noastre de regulă precipitațiile sunt mai puțin importante cantitativ”, a spus Florinela Georgescu.

Ploile nu vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat

Florinela Georgescu a spus că ploile așteptate în perioada următoare nu vor depăși cantități de 30-40 de litri pe metru pătrat, ceea ce înseamnă că este foarte posibil ca deficitul de precipitații să se mențină până spre finalul anului.

„Deci chiar dacă în prognoze vom vedea că vor fi perioade în care va ploua, ploile pe care le așteptăm deocamdată nu sunt unele care să depășească, pe intervale de 24-48 de ore, cantități mai importante de apă, deci care să depășească 30-40 de litri pe metru pătrat, ceea ce este foarte puțin.

Acest lucru ne poate înscrie în continuare, până spre sfârșitul anului, cu un regim deficitar al precipitațiilor”, a spus Florinela Georgescu, director executiv în Administrația Națională de Meteorologie (ANM) la DC News.