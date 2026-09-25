Clima se schimbă, iar anormalul e noul normal. Florinela Georgescu (ANM): Trebuie să învățăm să ne adaptăm / video

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Pe fondul schimbărilor climatice, anormalul a devenit noul normal, iar Florinela Georgescu a explicat că suntem nevoiți să ne adaptăm la noua realitate climatică.

Florinela Georgescu, director executiv în Administrația Națională de Meteorologie (ANM), a vorbit despre necesitatea adaptării la schimbările climatice și a explicat că prognozele meteo pe termen lung nu sunt suficiente pentru a fi pregătiți în fața fenomenelor severe.

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„Din ce ne-ați spus, din cauza încălzirii globale, anormalul e noul normal”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

„Într-adevăr! Din păcate, trebuie să învățăm să ne adaptăm, să facem astfel încât activitatea socială și economică să fie cât mai puțin perturbate de manifestările de vreme generate de schimbările climatice.

Trebuie să fim tot mai atenți la estimările în privința evoluției vremii pe durată mai lungă și de aceea, din punct de vedere științific, se fac eforturi foarte mari pentru îmbunătățirea prognozelor subsezoniere, acelea care se referă la următoarele două-trei săptămâni.

Este un efort științific și de înțelegere a fenomenelor naturale foarte mare, pentru că vedem că doar estimările pe durate mai lungi - acelea care se fac statistic pentru următoarele două-trei luni - nu sunt suficiente. Ne trebuie ceva între prognoza pentru următoarele două zile și prognoza începând de la ziua a 10-a până la a 20-a, a 30-a zi, acolo unde am putea avea elementele care să ne ajute în pregătirea pentru eventuale fenomene meteo severe”, a spus Florinela Georgescu, director executiv în Administrația Națională de Meteorologie (ANM) la DC News.