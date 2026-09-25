Când va ploua suficient pentru ca debitul Dunării să crească. Florinela Georgescu (ANM): Perioada cu cea mai intensă activitate ciclonică / video

Fluviul Dunărea. Sursa foto: Agerpres

Florinela Georgescu a spus că debitul Dunării va crește după ce va ploua mai consistent în Europa Centrală, iar acest lucru va fi posibil abia spre sfârșitul toamnei.

Florinela Georgescu, director executiv în Administrația Națională de Meteorologie (ANM), a vorbit despre situația debitului Dunării și a explicat că este nevoie de precipitații mai consistente în Europa Centrală, iar situația s-ar putea schimba odată cu intensificarea activității ciclonice din Marea Mediterană și cu pătrunderea ciclonilor din Atlantic spre Europa Centrală.

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„În ceea ce ne privește, privim cu atenție Alpii, Europa Centrală, bazinul Dunării. Vrem să vedem dacă o să avem, măsurat în centimetri, factura mai mică sau mai mare la electricitate”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

„Deocamdată, presiunea atmosferică ridicată afectează mare parte a continentului și precipitațiile, chiar dacă nu lipsesc în această perioadă, sunt unele puțin importante cantitativ.

Pentru a se îmbunătăți situația debitului Dunării trebuie să se îmbunătățească debitele afluenților principali ai acestui fluviu, deci în Europa Centrală ar trebui să plouă mult mai consistent decât sunt acum estimările pentru perioada imediat următoare.

Această situație s-ar putea schimba doar atunci când activitatea ciclonică din Marea Mediterană va fi una mai importantă și, de asemenea, atunci când ciclonii dinspre Oceanul Atlantic își vor croi drum până spre Europa Centrală”, a spus Florinela Georgescu.

Activitatea ciclonică din Marea Mediterană și Oceanul Atlantic crește spre sfârșitul toamnei

Florinela Georgescu a spus că perioadele în care se produc schimbări apar de obicei spre sfârșitul toamnei, mai ales în noiembrie și chiar decembrie, când activitatea ciclonică din Marea Mediterană și Oceanul Atlantic este mai importantă.

„Însemnând două-trei săptămâni ca orizont de așteptare?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Da, aș spune astfel... Sperăm ca lucrurile acestea să se întâmple mai rapid. De regulă se întâmplă spre sfârșitul toamnei, deci mai degrabă spre luna noiembrie, chiar decembrie. Este perioada cu activitatea ciclonică, dinspre cele două bazine, cea mai importantă”, a spus Florinela Georgescu, director executiv în Administrația Națională de Meteorologie (ANM), la DC News.