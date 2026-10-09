Prognoza meteo pentru weekend și săptămâna următoare. Se răcește de luni, dar sunt și vești bune

Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Vremea se răcește în următoarele zile. Meteorologii anunță vânt moderat și averse.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele zile. Astfel, astăzi, în țară, ”în regiunile vestice, nordice, precum și în centru, valorile termice vor marca o scădere, dar se vor menține totuși peste cele specifice datei; îndeosebi ziua, cerul va fi temporar noros, se vor semnala averse slabe (cantități de apă în general de 2...7 l/mp), descărcări electrice și unele intensificări ale vântului (viteze la rafală de 35...45 km/h, iar pe crestele Carpaților Orientali și ale Munților Apuseni de 60...90 km/h) local în Maramureș, Transilvania, la munte și izolat în Banat, Crișana și Moldova. În restul teritoriului vremea se va încălzi, va fi mult mai caldă decât în mod normal la această dată, cerul va fi variabil și doar izolat, vor fi posibile ploi slabe (1...3 l/mp); vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 grade în Maramureș și 30 de grade în sudul și centrul Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 4 grade în depresiuni și 17 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, pe alocuri, se va forma ceață”.

În București, ”vremea va fi în continuare frumoasă și mult mai caldă decât în mod normal pentru această dată în orele amiezii. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 28...29 de grade, iar cea minimă de 11...13 grade”.

Vremea în weekend în țară și în București

Prognoza meteo pentru sâmbătă

În țară

Valorile termice diurne vor fi în scădere în cea mai mare parte a teritoriului; în nord-vest, în nord și în centru, se vor apropia de normele perioadei, iar în restul zonelor vor fi mai mari decât acestea. Cerul va fi variabil, dar va avea și înnorări, averse și posibil descărcări electrice, ziua izolat (cantități de apă de 1...3 l/mp) în Oltenia, Banat, Crișana și Transilvania, iar noaptea (cantități de apă de 2....10 l/mp și pe suprafețe mici de 15...20 l/mp) în Banat, Crișana, Maramureș, local în Oltenia și izolat în Transilvania și Muntenia. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă (viteze la rafală de 60...90 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 20 de grade în Maramureș și 29 de grade în sudul Olteniei, iar cele minime între 5 grade în estul Transilvaniei și 17 grade în estul Dobrogei. Dimineața și noaptea, izolat va fi ceață.

În București

Vremea va fi frumoasă, iar valorile termice diurne, deși în scădere față de ziua precedentă, se vor menține peste cele specifice datei. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade, iar cea minimă va fi de 12...13 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre 9 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. Spre sfârșitul intervalului vor fi condiții de ceață.

Prognoza meteo pentru duminică

În țară

Vremea va continua să se răcească, dar în regiunile estice, sudice și parțial în centru, se vor menține valori diurne peste mediile specifice perioadei. Cerul va avea înnorări și vor fi averse (cantități de apă de 10...15 l/mp și pe arii restrânse de 15...20 l/mp) și descărcări electrice, ziua în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul Moldovei, vestul și nord-vestul Munteniei, iar noaptea în Transilvania, nordul Moldovei, Oltenia, local în Muntenia și izolat în celelalte regiuni. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană, dar pe alocuri și în est și în sud-est (viteze la rafală de 35...55 km/h, iar pe crestele montane de 60...90 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra în general între 15 și 27 de grade, cu cele mai scăzute valori în vest și cele mai ridicate în sud, iar cele minime vor fi cuprinse, în marea lor majoritate, între 5 și 15 grade. Noaptea și dimineața, izolat va fi ceață.

În București

Vremea va fi mult mai caldă decât în mod normal la această dată. Temperatura maximă va fi de 27...29 de grade, iar cea minimă de 10...13 grade. Cerul va fi variabil, mai mult noros noaptea când va crește probabilitatea pentru averse slabe (1...3 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat.

Vremea în săptămâna următoare

Luni, cea mai mare pentru înnorări și ploi va fi în centrul, sudul și estul țării. Cantitățile de apă vor putea depăși pe arii restrânse 20...25 l/mp. În restul teritoriului cerul va fi variabil, iar probabilitatea pentru ploi redusă, cel mult pe suprafețe mici și slabe cantitativ (1...8 l/mp). La munte, cel mai probabil la altitudini de peste 1500 m vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu posibile intensificări în sud-est în zona montană înaltă. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 13 și 23 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 3 și 15 grade. Izolat vor fi condiții de ceață.

În București, vremea se va răci și va deveni normală din punct de vedere termic. Probabilitatea pentru înnorări și ploi slabe cantitativ (2...8 l/mp) va fi ridicată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 20...21 de grade, iar cea minimă de 9...11 grade.

Marți, în majoritatea zonelor, valorile termice diurne vor scădea și se vor situa sub normele perioadei. Vor fi înnorări, iar probabilitatea de ploaie va fi mare, în special în jumătatea sudică a țării. În zona montană înaltă vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va avea local și temporar intensificări, mai ales la munte, în est și sud- est. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 17 grade, ușor mai ridicate în sud-estul teritoriului, iar cele minime vor fi cuprinse între 3 și 12 grade.

În București, vremea va fi răcoroasă, cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 16 grade, iar cea minimă va fi de 9...10 grade.

Miercuri, în țară, se estimează o vreme răcoroasă în toată țara, respectiv temperaturi diurne în jurul și local sub normele perioadei. Cu probabilitate mare în regiunile sudice local va mai ploua, iar în partea de sud-est a teritoriului și la munte se va menține vânt intens. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 12 și 18 grade și cele minime în mare parte între 2 și 10 grade.

În București, se estimează o vreme în continuare răcoroasă, iar probabilitatea pentru ploi și intensificări ale vântului va fi relativ ridicată. Temperatură maximă va fi de 16...17 grade, iar cea minimă de 8...10 grade.

Joi, în țară, probabilitatea pentru ploi va diminua, iar regimul termic se va situa în jurul celui climatologic specific perioadei în majoritatea zonelor. Vor mai fi posibile intensificări ale vântului în regiunile sud-estice. Se estimează maxime termice în general între 14 și 18 grade și minime între 2 și 10 grade.

În București, este estimată o ameliorare a vremii ca aspect, condiții în care temperaturile diurne vor crește ușor, însă noaptea poate fi mai rece. Vântul va sufla moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 18 grade, iar cea minimă de 6...7 grade.

Tendința până în 19 octombrie

Sunt estimate temperaturi diurne în creștere. Probabilitatea pentru ploi locale va crește mai ales spre finalul intervalului în jumătatea estică a teritoriului.

În București, tendința va fi de creștere a temperaturilor diurne spre valori ușor peste cele normale în a doua decadă a lunii octombrie. Probabilitatea de ploaie va fi mai mare spre sfârșitul intervalului.