Atac cibernetic masiv în 7 țări europene. Temperatura în mii de frigidere și congelatoare a crescut până la 50 de grade Celsius

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Zeci de supermarketuri din șapte țări europene au fost vizate de un presupus ciberatac care a afectat sistemele de refrigerare și congelare. Temperatura în multe dintre sisteme a ajuns până la 50 de grade Celsius iar produsele congelate au fost compromise.

Aproximativ 40 de supermarketuri Delhaize din Belgia și Luxemburg au fost afectate de atac cibernetic. Un număr mai mic de magazine au fost vizate, de asemenea, în Suedia, Irlanda, Țările de Jos, Estonia și Finlanda, scrie BBC.

Sabcobel, o companie belgiană care produce unele dintre echipamentele frigorifice afectate, a declarat că evaporatoarele unităților au fost comutate pe modul de dezghețare, ceea ce a dus la creșterea temperaturii acestora.

Se presupune că a fost utilizată aceeași metodă ca în incidentul de luna trecută, care a afectat sute de supermarketuri din Franța.

Potrivit presei locale, alimente în valoare de milioane de euro au trebuit aruncate.

Sabcobe acuză un atac cibernetic

Stephan Moelans, directorul executiv al companiei Sabcobe, care gestionează sistemele Delhaize, a declarat pentru agenția de știri Belga că a fost vorba despre un ciberatac și că firma a lucrat „pe tot parcursul nopții și al dimineții pentru a deconecta unitățile afectate de la rețea”.

El a precizat că, de la atacul din Franța, survenit la începutul lunii octombrie, compania a depus eforturi pentru a „proteja echipamentele frigorifice ale clienților împotriva acestei vulnerabilități”, însă unitățile necesitau modificări fizice, nu doar actualizări software.

Majoritatea supermarketurilor din Europa sunt conectate la internet, ceea ce permite efectuarea lucrărilor de întreținere și depanare de la distanță.

„Cea mai simplă soluție este gestionarea echipamentelor frigorifice printr-o conexiune la internet securizată. Majoritatea clienților noștri au trecut la această metodă după atacul din Franța”, a adăugat Moelans.

Nu este clar cine se află în spatele acestui atac.

Se raportează că, în unele magazine din Europa, temperatura din congelatoare a crescut până la 50°C.

Agențiile naționale de securitate cibernetică din Belgia și Suedia au anunțat că monitorizează incidentul.

Centrul Național pentru Securitate Cibernetică din Regatul Unit a comunicat că colaborează cu parteneri internaționali și cu reprezentanți ai industriei pentru a „înțelege pe deplin detaliile incidentului”. În Regatul Unit nu au fost raportate astfel de incidente. În Flandra, în nordul Belgiei, o unitate Delhaize din Hoeilaart a declarat pentru site-ul de știri Het Laatste Nieuws că a suferit pierderi de produse în valoare de 100.000 de euro.

Managerul a precizat că această estimare nici măcar nu ia în calcul pierderile suplimentare care ar rezulta din închiderea magazinului.

Probleme și în supermarketurile Carrefour din Franța

Carrefour, un lanț de supermarketuri cu capital francez, a comunicat că incidentul a afectat doar 15 dintre magazinele sale din Belgia, adăugând că au fost luate măsuri imediate pentru a asigura funcționarea în continuare a tuturor unităților.

În Suedia, mai multe magazine ICA și Coop au fost afectate.

Atacul a vizat, de asemenea, magazine din Irlanda, Țările de Jos și Estonia.

În Irlanda, au fost afectate 13 supermarketuri SuperValu. Un purtător de cuvânt al Musgrave Group, proprietarul lanțului, a confirmat pentru publicația The Irish Times că un „incident cibernetic” a afectat sistemele de refrigerare, precizând însă că impactul a fost limitat la un „anumit model” de echipament frigorific. Un purtător de cuvânt al producătorului danez Danfoss a declarat pentru postul public de radio olandez NOS că sistemele de congelare și răcire ale cel puțin 17 companii din Țările de Jos au fost atacate în cursul nopții, fiind afectate măcelării și mici magazine de cartier.

Un supermarket Selver din Estonia a fost, de asemenea, afectat, și există informații despre alte companii din această țară care au avut de suferit, potrivit ERR.