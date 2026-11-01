Incident la frontiera Letoniei cu Rusia și Belarus. Armata a emis o alertă aeriană

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Armata Letoniei a anunțat o scurtă incursiune în spațiul aerian al țării, în apropierea granițelor cu Rusia și Belarus, și a emis o alertă pentru populația din zonă.

Forţele armate din Letonia au anunţat duminică o scurtă intruziune în spaţiul aerian al ţării în apropierea frontierelor cu Belarus şi Rusia, cerându-le oamenilor din zonă să rămână în case pentru siguranţa lor în timpul incidentului, relatează Reuters.

"Vă informăm că există o ameninţare în spaţiul aerian... Dacă observaţi un obiect suspect sau care zboară la joasă altitudine nu vă apropiaţi", a anunţat armata într-o postare pe X. Circa 30 de minute mai târziu aceasta a anunţat că obiectul neidentificat a părăsit spaţiul aerian leton şi că ameninţarea a luat sfârşit.

Drone rătăcite

Dronele militare ucrainene s-au rătăcit în spaţiul aerian al Finlandei, Estoniei, Letoniei şi Lituaniei, creând preocupări că războiul din Ucraina se poate extinde în statele NATO care au frontieră cu Rusia şi cu aliatul său Belarus.

În contextul în care Ucraina atacă porturile petroliere ale Rusiei de la Marea Baltică, unele dintre dronele sale şi-au ratat ţintele şi au provocat alerte de securitate în ţările vecine. În cazul Letoniei, o astfel de situaţie a dus la o cădere a guvernului în acest an.

Moscova a acuzat Kievul că a folosit spaţiul aerian al NATO pentru a acoperi aceste atacuri, în timp ce Kievul susţine că dronele sale au fost deviate de la curs de bruierea semnalului de către Rusia. Ţările NATO în general acuză Rusia pentru incidente, pentru că a declanşat războiul invadând statul vecin în urmă cu aproape cinci ani, conform Agerpres.

Avioanele NATO au doborât în vară o dronă intrată în spațiul aerian al Letoniei

Nu este primul incident prin care trece țara baltică în ultimul timp. O dronă a intrat în august în spaţiul aerian al Letoniei şi a fost doborâtă de avioane de luptă ale unei ţări partenere din NATO, ceea ce a dus la o alertă aeriană temporară în regiunile estice ale țării, au anunțat forțele armate ale Letoniei.

O alertă portocalie a fost emisă cu puțin timp înainte de ora locală 04:00 în Augsdaugava, Preili, Rezekne, Balvi și Aluksne. Locuitorii au primit avertismente pe telefoanele mobile, autoritățile îndemnându-i să ia măsuri de precauție imediate și să caute adăpost. Alerta a fost ridicată aproximativ o oră mai târziu, după ce drona a fost doborâtă, scrie Latvian Public Service Media.

"Vă informăm că amenințarea din spațiul aerian a încetat. Avioanele de luptă aliate au doborât cu succes un vehicul aerian fără pilot care intra în spațiul aerian!", a fost mesajul primit apoi de oameni.

Forțele armate ale Letoniei nu au furnizat încă detalii despre originea dronei. Au descris-o ca fiind un vehicul aerian fără pilot străin care a intrat în spațiul aerian leton ca urmare a activităţii de război electronic desfăşurate de Rusia în regiunea Balvi, sugerând că ar fi putut fi o dronă ucraineană deviată de la curs de interferenţele electronice ruseşti.

Iveta Bērziņa, purtătoare de cuvânt al Forțelor Armate Letone, a declarat că nu poate spune cât de aproape de zonele populate se afla drona în momentul doborârii.

Alertele lansate de autorități au forțat pentru scurt timp pelerinii care se adunau în Aglona să sărbătorească Adormirea Maicii Domnului pe 15 august să își caute adăpost, potrivit imaginilor difuzate de LTV.

Incidentul a determinat, de asemenea, Finlanda să restricționeze temporar traficul aerian și maritim în partea de est a Golfului Finlandei, conform informațiilor furnizate de autoritățile letone.

Ţările membre NATO asigură prin rotaţie supravegherea spaţiului aerian al Estoniei, Letoniei şi Lituaniei, state în care ţările mai mari ale Alianţei furnizează avioanele de luptă. În prezent, forțele aeriene turce sunt desfășurate în Estonia, în timp ce Italia conduce misiunea NATO de apărare aeriană în Lituania.

Ce recomandări primesc letonii în cazul unei alerte cu dronă

Iată ce recomandări primesc letonii de la autorități atunci când este emisă o alertă de dronă: