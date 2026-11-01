Zelenski îl provoacă pe Putin la o întâlnire în Turcia, sub medierea lui Erdogan: „Sunt pregătit”

Președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, harta parțială a Ucrainei. Sursa foto: Agerpres, Pixabay. Colaj DCNews/Iulia Horovei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că este pregătit să se întâlnească față în față cu Vladimir Putin în Turcia.

Afirmațiile au fost făcute într-un interviu acordat CNN TÜRK, la Istanbul, după întâlnirea pe care președintele ucrainean a avut-o cu președintele turc Recep Tayyip Erdoğan,

Chestionat direct dacă ar accepta o întâlnire cu Putin pe teritoriul turc, Zelenski a răspuns că da și a explicat de ce crede că Ankara este locul potrivit pentru un asemenea dialog.

„Da, suntem pregătiți. Suntem pregătiți pentru această întâlnire în Turcia. Poziția Turciei în această privință este de înțeles. Poziția președintelui Erdoğan este de înțeles. Avem relații apropiate și bune cu Turcia. Turcia poate fi un mediator pragmatic și realist. În timpul întâlnirii nu va lua partea niciuneia dintre părți. Poate acționa ca un mediator în toată regula. Și, bineînțeles,

Turcia sprijină suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Știu că președintele Erdoğan are propriul canal de comunicare cu Putin. De aceea, susținem întâlnirea din Turcia”, a zis Zelenski.

Președintele ucrainean a amintit că în ultimii ani au existat numeroase runde de negocieri, atât în Turcia, cât și în Emiratele Arabe Unite, dar războiul a continuat, fapt pentru care consideră că doar o întâlnire la cel mai înalt nivel mai poate debloca situația.

„Întâlnirea liderilor este esențială. Pentru că societățile noastre vor ca acest război să se încheie și cred în asta. Dacă liderii se întâlnesc, iar după întâlnirea lor oamenii nu văd niciun progres, atunci semnele de întrebare se vor înmulți, iar situația va fi considerată o înfrângere a diplomației. Pentru că echipele tehnice, atunci când se întâlnesc, pot avea dificultăți în a ajunge la un rezultat. Dar nu cred că există vreo problemă pe care să nu o putem rezolva atunci când noi, liderii, ne arătăm voința. De aceea vreau să ne întâlnim, ca factori de decizie”, a spus Zelenski.

Erdogan vrea din nou să găzduiască negocierile



Zelenski a confirmat că, la Istanbul, s-a vorbit din nou despre organizarea în Turcia a unei trilaterale. Mai mult, Ucraina ar accepta-o cu bucurie dacă Ankara ar și reuși să o organizeze. El a evidențiat că pe 24 februarie 2027 războiul va intra în al cincilea an, venind momentul ca faza militară să lase loc diplomației.

„Acest război trebuie să se încheie. Trebuie să ne unim și să trecem faza fierbinte a acestui război cel puțin în faza diplomatică. În acest sens, sper în medierea Turciei. Cred că relațiile mele personale cu președintele, dar și relațiile sale cu Trump și cu Putin pot fi de folos. Astăzi s-a discutat din nou despre organizarea în Turcia a unei întâlniri a liderilor în format trilateral. Bineînțeles, dacă Turcia va reuși acest lucru, noi vom accepta și vom fi doar bucuroși”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

SUA au propus Abu Dhabi

În paralel, Statele Unite ale Americii au propus o întâlnire la nivel tehnic între delegațiile americană, rusă și ucraineană la Abu Dhabi. Kievul speră să o vadă în realitate până la jumătatea lunii noiembrie.

Pe agenda echipelor tehnice s-ar afla un armistițiu în chestiuni privind energia, un armistițiu pe mare și noi schimburi de prizonieri. Subiectele cele mai sensibile, precum garanțiile de securitate și problema teritorială, ar urma să fie punctate direct de lideri.

Zelenski a subliniat că, pentru Ucraina, principalul țel al unui summit al liderilor este un armistițiu complet și necondiționat pe actuala linie a frontului, alături de un mecanism solid de monitorizare. De asemenea, el a zis că Kievul nu va ceda teritorii: „Nu putem accepta că teritoriile noastre din est, inclusiv Crimeea, aflate sub ocupație rusă temporară, aparțin Rusiei. Acest lucru contravine onoarei noastre, voinței societății noastre și Constituției noastre”.

Marea Neagră, în prim-planul discuțiilor cu Erdogan



Unul dintre subiectele principale ale întâlnirii de la Istanbul a fost privind securitatea Mării Negre, unde atacurile rusești pun în pericol inclusiv nave turcești.

Zelenski a făcut o paralelă cu 2022, când Erdogan a reușit să intermedieze Acordul privind Coridorul cerealelor, fapt care a permis exportul de cereale ucrainene către Orientul Mijlociu, Africa și alte regiuni care depindeau de ele. Conform președintelui ucrainean, situația de acum este din nou critică, iar reacția trebuie să fie rapidă, pentru că mai multe nave străine aflate în porturile ucrainene sunt ținta unor atacuri repetate.