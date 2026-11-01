Dan Air acuză Netopia că îi blochează aproape 900.000 de euro din bilete și a făcut plângere la BNR

Pasagerii unui avion. Sursa foto: Pexels/rol ilustrativ

Compania aeriană Dan Air a depus o plângere la Banca Națională a României contra procesatorului de plăți Netopia Financial Services, pe care îl acuză că refuză să îi transfere banii încasați din vânzarea biletelor de avion.

Conform unui comunicat transmis, duminică, de Operatorul aerian Dan Air reclamă că sumele blocate se apropie de 900.000 de euro, iar plățile nu mai ajung la companie de pe 23 octombrie.

„Dan Air informează pasagerii şi partenerii săi că Netopia Financial Services SA, procesatorul plăţilor online cu cardul pentru biletele Dan Air, refuză în continuare decontarea sumelor plătite de pasageri. Blocarea tuturor sumelor datează de la 23 octombrie 2026, iar sumele reţinute de Netopia se apropie, la această dată, de 900.000 de euro. Aceste sume reprezintă în totalitate banii plătiţi de pasageri tocmai pentru zborurile Dan Air”, conform comunicatului Dan Air.

Acest lucru înseamnă că pasagerii plătesc în continuare biletele online, Netopia încasează banii, însă aceștia nu mai sunt transferați către compania aeriană Dan Air. Joi, când Dan Air a făcut publică situația, reclamând că suma reținută depășea 850.000 de euro. Atunci compania avertiza că unele zboruri ar putea fi anulate, deoarece banii din bilete sunt cei din care se plătesc combustibilul, taxele aeroportuare, dar și serviciile de navigație aeriană.

Toate zborurile au fost operate, afirmă Dan Air

În noul comunicat de presă, Dan Air afirmă că, în pofida blocajului, a operat toate zborurile programate și a acoperit cheltuielile din resurse proprii.

„În ciuda faptului că Netopia reţine toate încasările din vânzarea biletelor, Dan Air a operat toate zborurile programate. Compania a acoperit din alte resurse proprii cheltuielile operaţionale la 10 zile de la blocarea tuturor sumelor, fiind cea mai bună dovadă că Dan Air este un operator viabil şi că riscul invocat de Netopia pentru a justifica reţinerea fondurilor nu există în realitate”, susțin reprezentanții Dan Air.

Potrivit Dan Air, Netopia și-ar fi justificat hotărârea prin nevoia de a se proteja de eventuale riscuri viitoare, ținând cont de experiențele anterioare cu operatorii Bees Airlines și AnimaWings. Însă compania aeriană respinge această comparație și afirmă că operează zboruri regulate de peste trei ani, timp în care nu a avut niciodată datorii scadente neplătite față de Netopia.

De asemenea, Dan Air invocă rata refuzurilor la plată, respectiv a situațiilor în care pasagerii solicită băncii returnarea banilor (n.red. chargeback). Aceasta a fost de 0,18% în luna septembrie și de 0,04% în luna octombrie 2026. De la începutul colaborării cu Netopia, în anul 2023, a reprezentat în total 0,49% din sumele procesate, mult sub pragul de 5% prevăzut în contract.

Plângere la BNR și proces la Tribunalul București



Dan Air subliniază că a sesizat Banca Națională, instituția ce supraveghează procesatorii de plăți, cu privire la clauzele din contract pe care le consideră abuzive și la reținerea banilor.

„Dan Air a depus o plângere la Banca Naţională a României, autoritatea care supraveghează instituţiile de plată, împotriva Netopia Financial Services SA. Plângerea vizează clauzele contractuale abuzive şi reţinerea abuzivă a fondurilor care aparţin companiei şi pasagerilor săi”, precizează comunicatul.

În paralel, compania Dan Air a solicitat Tribunalului București, printr-o ordonanță președințială, să oblige Netopia să reia transferul banilor. Dosarul are numărul 45772/3/2026 și a fost înregistrat pe 28 octombrie 2026.

Primul termen a fost hotărât pentru 6 noiembrie 2026. Dan Air a solicitat ca termenul să fie devansat. De asemenea, a invocat faptul că fiecare zi de blocaj afectează zborurile programate. Între timp, operatorul a transmis și o nouă somație, cu scopul de a se elibera sumele reținute.

Dan Air susține că măsura luată de Netopia este ilegală

Dan Air consideră că măsura luată de Netopia este nelegală și contravine unei hotărâri a Tribunalului Ilfov din 23 octombrie 2026, prin care au fost suspendate provizoriu executările silite asupra bunurilor companiei, până la soluționarea cererii sale de intrare în insolvență. În opinia operatorului, reținerea integrală a încasărilor funcționează ca o „poprire mascată”, pentru că banii sunt blocați fără un titlu executoriu și fără o procedură judiciară.

Reacția Netopia

Netopia respinge acuzațiile formulate de Dan Air și susține că reținerea banilor respectă contractul semnat de cele două companii în 2023,

„Prioritatea NETOPIA în această situație este protecția pasagerilor care au achitat bilete cu cardul”, transmite compania.

Potrivit Netopia, contractul cu Dan Air prevede mecanisme de garanție, inclusiv posibilitatea de a reține încasările atunci când există un risc iminent ca obligațiile față de pasageri să nu mai poată fi îndeplinite.

„Măsurile aplicate de NETOPIA decurg exclusiv din aceste prevederi contractuale, negociate și asumate de ambele părți”, precizează procesatorul de plăți.