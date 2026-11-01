Donald Trump amenință Iranul cu atacuri în complexul de tuneluri Pickaxe: "Mai avem unul sau două obiective de rezolvat”

Donald Trump, președintele SUA. FOTO: Agerpres

Președintele american Donald Trump a avertizat că Statele Unite ar putea lansa noi atacuri asupra Iranului, în condițiile în care negocierile dintre Washington și Teheran continuă. Liderul de la Casa Albă a afirmat că nu se grăbește să ajungă la un acord cu autoritățile iraniene, dar a precizat că armata americană mai are unul sau două obiective de lovit, printre care ar putea fi și complexul subteran Pickaxe Mountain, asociat programului nuclear iranian.

Declarațiile au fost făcute sâmbătă, 31 octombrie, în fața jurnaliștilor, la reședința sa din Mar-a-Lago, Florida.

„Iranul vrea să ajungă la un acord. Vom vedea despre ce va fi vorba. Nu ne grăbim. Mai avem unul sau două obiective de care trebuie să ne ocupăm. Ne uităm la Pickaxe Mountain”, a declarat Donald Trump, potrivit agenției ANSA.

Într-o altă intervenție, liderul american a susținut că Statele Unite ar putea lovi aceste obiective într-un interval foarte scurt.

„Mai avem de rezolvat, aș spune, unul sau două obiective, dar putem face asta în zece minute”, a afirmat Trump. El a susținut că forțele americane au scos deja din luptă marina și aviația iraniană și au distrus o mare parte din infrastructura militară a țării.

Președintele SUA a descris negocierile cu Teheranul drept unele care evoluează, dar a pus sub semnul întrebării seriozitatea angajamentelor iraniene. „Merg bine, dar nu sunt foarte de încredere. Fac un acord și apoi se răzgândesc”, a spus Trump.

Ce este Pickaxe Mountain și de ce este important

Pickaxe Mountain, cunoscut și sub denumirea persană Kuh-e Kolang Gaz La, este un complex de tuneluri și instalații subterane situat în centrul Iranului, la aproximativ 220 de kilometri sud de Teheran și la numai doi kilometri de complexul nuclear de la Natanz.

Construcția facilității a început în 2020, după un incident de sabotaj produs la instalația nucleară de la Natanz. La vremea respectivă, Ali Akbar Salehi, șeful programului nuclear iranian, anunța construirea unei hale subterane moderne, mai mari și mai bine protejate, destinată fabricării centrifugelor avansate pentru îmbogățirea uraniului.

Potrivit unei analize realizate de Institutul pentru Știință și Securitate Internațională (ISIS), complexul are mai multe intrări în tuneluri, iar instalațiile ar putea fi amplasate la cel puțin 100 de metri sub munte. Măsurile de securitate includ un perimetru extins și consolidarea intrărilor în tuneluri, tocmai pentru a îngreuna eventualele atacuri aeriene.

Iranul ar fi mutat componente importante pentru îmbogățirea uraniului în ansamblul de tuneluri de sub munte

Pickaxe Mountain nu a fost lovit în timpul atacurilor americane și israeliene din războiul declanșat în februarie 2026. Importanța sa a crescut după ce serviciile de informații israeliene ar fi transmis Washingtonului că Iranul ar fi mutat centrifuge și componente ale acestora în interiorul complexului.

O analiză a imaginilor din satelit realizată de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), publicată în septembrie 2026, a identificat o intensificare a lucrărilor de construcție. Cercetătorii au observat consolidarea intrărilor, amenajarea drumurilor interioare și lucrări de întărire a infrastructurii. Totuși, analiza nu a putut confirma informațiile potrivit cărora centrifugele ar fi fost deja transferate acolo. Autorii au apreciat că instalația nu pare încă funcțională pentru activități de îmbogățire a uraniului.