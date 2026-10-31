Aproape 500.000 de protestatari au ieșit în stradă în Franța, sâmbătă. Ciocniri cu poliția la Paris, Lyon, Rennes, Marsilia / Video

Proteste în Franța. Sursa foto: Agerpres

Aproape 500.000 de persoane au participat sâmbătă la manifestaţii contra costului vieţii în întreaga Franţă, dintre care 200.000 la Paris, potrivit unei coaliţii intersindicale a tineretului, un grup format din sindicate şi asociaţii care reprezintă elevii de liceu şi studenţii.

Pe de altă parte, Ministerul de Interne a raportat 320.000 de manifestanţi la nivel naţional, dintre care 70.000 la Paris, conform prefecturii de poliţie. Pe 24 octombrie, autorităţile au numărat 410.000 de manifestanţi în toată Franţa, inclusiv 110.000 la Paris, în timp ce sindicatele au estimat participarea la 800.000 de persoane - cifră raportată şi în cazul manifestaţiilor din 17 octombrie.

"Astăzi, am dejucat planurile guvernului şi am ieşit în număr mare pe străzi", a declarat UNEF (Uniunea Naţională a Studenţilor din Franţa) într-un răspuns transmis agenţiei AFP.

La Paris - sub un soare strălucitor - manifestanţii au mărşăluit purtând pancarte pe care scria "Alertă climatică: cost ridicat al vieţii" sau "Nu vrem să ne petrecem toată viaţa doar câştigându-ne existenţa", urmând singurul traseu autorizat de poliţie prin cartiere rezidenţiale din estul oraşului.

Spre finalul demonstraţiei, au izbucnit unele ciocniri, protestatarii aruncând cu obiecte în forţele de ordine, care au ripostat cu gaze lacrimogene.

Incidente asemănătoare la Lyon, Rennes, Marisilia

Incidente similare au avut loc mai târziu în cursul zilei, la Lyon (centru-estul Franţei), Rennes (în vest), Marsilia (în sud-est) şi Toulouse (în sud-vest).

"Mobilizarea va continua", a subliniat UNEF, îndemnând studenţii să se organizeze în fiecare universitate în ziua de luni, 2 noiembrie.

Înainte de începerea marşului de la Paris, puţin înainte de ora 14:00, asociaţiile elevilor şi studenţilor Union syndicale lyceenne şi Union etudiante au cerut blocarea liceelor şi universităţilor, marţea şi joia următoare.

Ce urmează - "Vestele galbene" anunță un nou protest

În acelaşi timp, grupul de coordonare al "Vestelor galbene" - forţa motrice din spatele acestui "Act III" al mobilizării sociale, notează AFP - a îndemnat la un "six-seven popular", cerând continuarea protestelor 6 şi 7 noiembrie, în prelungirea evenimentelor din data de 5, când sindicatele au convocat greve şi demonstraţii la nivel naţional, scrie Agerpres.