Marco Rubio neagă implicarea SUA în fuga lui Bolsonaro din Brazilia. Mesajul lui Donald Trump

Secretarul de Stat american Marco Rubio. Sursa foto: Agerpres

Din articol Donald Trump: Poate rămâne aici cât timp doreşte

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a afirmat sâmbătă că Washingtonul nu s-a implicat în demersurile prin care senatorul Flavio Bolsonaro a încercat să părăsească Brazilia, după ce a pierdut turul al doilea al alegerilor prezidențiale, potrivit AFP și Agerpres.

Flavio Bolsonaro a ajuns miercuri în Statele Unite alături de familie, după ce o instanță a dispus reținerea pașapoartelor sale în contextul mai multor anchete în care este vizat.

"Anterior, el deţinea o viză, iar preşedintele (Trump) a luat decizia de a-i permite să intre în ţară", a transmis Marco Rubio într-o conferinţă de presă susţinută în marja unei reuniuni G20 la Atlanta.

Dar "guvernul american nu a fost implicat direct" în aranjamentele făcute de Bolsonaro pentru a părăsi ţara, a mai spus Marco Rubio.

Bolsonaro a plecat din Brazilia după alegeri, cu escală în Argentina și Ecuador, la bordul unei aeronave despre care presa americană afirmă că ar fi fost închiriată de Jason Miller, un apropiat al președintelui Donald Trump.

Potrivit directorului companiei aeriene, plata cursei care a transportat familia Bolsonaro în SUA a fost făcută de un intermediar, prin intermediul unui cont bancar american.

Donald Trump: Poate rămâne aici cât timp doreşte

Casa Albă nu a oferit un punct de vedere cu privire la aceste informații. Donald Trump a criticat scrutinul prezidențial din Brazilia, pe care l-a catalogat drept "rușinos", deși acesta s-a încheiat cu victoria actualului lider de stânga, Luiz Inacio Lula da Silva.

Întrebat sâmbătă, la reședința sa din Florida, despre o posibilă întâlnire cu Flavio Bolsonaro, Donald Trump a exclus această variantă, dar și-a exprimat simpatia față de senatorul brazilian de dreapta.

"Cred că a fost tratat într-un mod foarte ruşinos. Într-adevăr foarte ruşinos, aşa că poate rămâne aici cât timp doreşte", a mai spus acesta.

După ce a ajuns în SUA, Flavio Bolsonaro a declarat că el este liderul legitim al Braziliei și că a plecat din țară din cauza "persecuției" la care a fost supus.

Tatăl său, fostul președinte Jair Bolsonaro, ispășește o pedeapsă de 27 de ani de arest la domiciliu, după ce a fost acuzat că a pus la cale o lovitură de stat în urma pierderii alegerilor prezidențiale din 2022.