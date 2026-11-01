Violențe în mai multe orașe din Germania, după protestele tinerilor: Magazine jefuite și atacuri cu cocktailuri Molotov

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Violențele au izbucnit sâmbătă seara în mai multe orașe din Germania, după proteste ample, în mare parte pașnice, față de creșterea costului vieții.

La Frankfurt, manifestanții au jefuit magazine din centrul orașului, iar incidente similare au avut loc la Berlin, Köln și Hamburg. Poliția a intervenit cu tunuri de apă pentru a dispersa grupurile violente, după ce protestatarii au atacat echipajele de servicii de urgență cu artificii, pietre și sticle, potrivit BBC.

Mii de persoane au participat la protestele organizate de grupul Gen Z, cu nemulțumiri legate de finanțarea insuficientă a școlilor, scumpirea vieții, reducerile bugetare și serviciul militar. Manifestațiile din Germania au loc în contextul unor proteste similare în Franța, unde peste 320.000 de oameni au ieșit sâmbătă în stradă.

Poliția a închis o mare parte din principala stradă comercială din Frankfurt, unde au avut loc numeroase arestări. Autoritățile din Frankfurt, München și Berlin au estimat participarea la proteste la 18.000 de persoane, în timp ce presa germană relatează că zeci de mii de oameni au ieșit în stradă în mai multe orașe ale țării.

Lina Friedrich, reprezentanta grupului Gen Z regelt, a explicat că protestele au vizat apărarea păcii și libertății, precum și îmbunătățirea finanțării sistemelor de sănătate și educație.

„Ceea ce contează cel mai mult pentru noi este o mai bună susținere a sistemelor de sănătate și de educație. Suntem împotriva serviciului militar obligatoriu și pledăm pentru o distribuire mai echitabilă a poverilor”, a mai spus ea.

Echipele serviciilor de urgență, atacate cu cocktailuri Molotov

Deși manifestațiile din timpul zilei s-au desfășurat în mare parte fără incidente, situația a degenerat spre seară. Poliția din Frankfurt a anunțat că mai multe magazine au fost vandalizate, iar echipele serviciilor de urgență au fost atacate cu cocktailuri Molotov.

„Tulburările violente continuă. În centrul orașului au fost sparte vitrinele mai multor magazine. Asupra serviciilor de urgență sunt aruncate și cocktailuri Molotov. Îndemnăm toate persoanele aflate în zonă să evite centrul orașului sau să îl părăsească”, a transmis poliția din Frankfurt pe X.

Autoritățile au anunțat că un magazin de arme a fost vandalizat, iar două arme au fost confiscate după reținerea unui suspect. Ministrul de Interne din landul Hessa, Roman Poseck, a afirmat că aproximativ 100 de extremiști de stânga s-au infiltrat în protestul de la Frankfurt și a catalogat drept rușinos modul în care s-au încheiat manifestațiile.

„Cu toții avem în minte imaginile din Franța - magazine jefuite, case incendiate, vehicule ale poliției incendiate și atacuri asupra polițiștilor... Franța nu trebuie luată drept model în această privință”, a mai spus el.

Violențele s-au extins și în alte orașe germane. În Hamburg au fost incendiate baricade, iar polițiștii au fost atacați cu obiecte și materiale pirotehnice. În Berlin, Köln, Bremen și Stuttgart au fost raportate incidente, iar forțele de ordine au folosit tunuri cu apă pentru dispersarea grupurilor violente și mai mulți polițiști au fost răniți în confruntările cu protestatarii care au refuzat să plece după manifestații.

Autoritățile au transmis că majoritatea protestelor din timpul zilei au fost pașnice, iar violențele au fost provocate de grupuri care au acționat la finalul manifestațiilor.

Tinerii din generația Z au protestat în peste 30 de orașe

Mii de tineri au participat sâmbătă la protestele organizate de mișcarea Gen Z regelt în peste 30 de orașe din Germania, printre care Berlin, Frankfurt, München, Nürnberg, Dresda și Leipzig. Peste 182.000 de persoane își anunțaseră online intenția de a lua parte la manifestații.

Protestatarii au cerut fonduri mai mari pentru educație și servicii de sănătate mintală, măsuri împotriva scumpirilor, mai multă justiție socială și reguli mai stricte privind emisiile de gaze cu efect de seră. Ei s-au opus serviciului militar obligatoriu și extinderii supravegherii din partea autorităților.

Din cauza riscului unor incidente, comercianții din marile orașe, în special cei cu magazine de lux, și-au protejat vitrinele cu panouri de lemn. Poliția a mobilizat sute de agenți și a prevăzut inclusiv utilizarea dronelor.

Reprezentanții mișcării și-au exprimat nemulțumirea față de faptul că dezbaterea publică s-a concentrat mai ales pe riscul violențelor, în loc să acorde atenție revendicărilor.