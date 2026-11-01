Criză majoră a gazelor în Germania, înainte de iarnă. Avertismentul unui expert german: "Doar norocul ne va ajuta să trecem peste iarnă"

Conducta gaz. Foto: Freepik.com

Germania intră în sezonul rece cu depozitele de gaze mult sub nivelul considerat necesar, iar experții avertizează că țara ar putea ajunge în situația de a se confrunta cu o penurie temporară de energie dacă temperaturile vor scădea brusc. În loc de 80%, cât era obiectivul de stocare, instalațiile sunt umplute în prezent doar în proporție de 61,2%. Pe fondul războiului din Golful Persic, al scumpirii accelerate a gazelor naturale și al riscurilor de sabotaj asupra infrastructurii energetice, Germania se pregătește pentru o iarnă extrem de dificilă.

Situația este deosebit de îngrijorătoare în Germania, unde nivelul rezervelor a ajuns la doar 61,2% din capacitatea totală, sub ținta de 80% stabilită pentru această perioadă, potrivit ZDFHeute. Cu alte cuvinte, cea mai mare economie europeană începe iarna cu depozitele insuficient alimentate, într-un context internațional în care aprovizionarea este tot mai vulnerabilă.

Tobias Federico, analist-șef la o companie de consultanță energetică, avertizează că Germania ar putea scăpa de o criză majoră doar dacă va avea parte de o iarnă suficient de blândă.

„Instalațiile germane de stocare a gazelor au început iarna foarte goale și au fost insuficient umplute în timpul verii”, explică specialistul, potrivit Merkur.

Acesta consideră că importurile prin conducte și livrările de gaze naturale lichefiate ar putea ajuta Germania să traverseze sezonul rece. Prognozele privind o iarnă relativ caldă, influențată de fenomenul climatic El Niño, reprezintă un alt factor care ar putea împiedica o criză de aprovizionare.

Problema este că orice abatere de la acest scenariu ar putea avea consecințe serioase.

„În cazul în care vom avea parte pe neașteptate de câteva zile foarte reci, ar putea exista o penurie temporară de gaze: aceasta se întâmplă atunci când instalațiile de depozitare nu pot fi golite suficient de repede din cauza presiunii scăzute. În prezent, observăm această îngrijorare reflectată în prețuri”, avertizează Federico.

Industria ar putea fi prima sacrificată. Companiile, pregătite să reducă consumul

În eventualitatea unei crize de aprovizionare, primele măsuri ar putea viza consumatorii industriali. Unele companii ar putea fi obligate să își reducă temporar consumul de gaze pentru a asigura continuitatea alimentării cu energie.

Potrivit analistului, operatorii de rețele și conducte au început deja să întocmească liste de contacte pentru situații de urgență. Este un semnal îngrijorător, mai ales că astfel de pregătiri nu au fost necesare nici măcar în timpul crizei energetice din iarna anului 2022.

În schimb, gospodăriile private beneficiază de un nivel superior de protecție și nu ar trebui să se confrunte cu întreruperi ale alimentării în scenariul descris de expert. Totuși, acest lucru nu înseamnă că populația va fi ferită de efectele crizei, în special de creșterea facturilor la încălzire.

Specialiștii nu anticipează o revenire a prețurilor gazelor la nivelurile extreme de 300 de euro pe megawatt-oră, înregistrate după declanșarea invaziei ruse în Ucraina. Europa dispune acum de surse de aprovizionare mai diversificate, însă o perioadă de frig sever ar putea împinge din nou cotațiile până la 120 de euro pe megawatt-oră.

Facturile la gaze au crescut puternic. Ce se întâmplă cu prețurile în 2027

Criza se resimte deja în buzunarele consumatorilor germani. Potrivit datelor Verivox, tarifele la gaze pentru clienții noi au crescut de la aproximativ 8 cenți la 13,7 cenți pentru un kilowatt-oră începând din vară. Tendința rămâne ascendentă, iar evoluția prețurilor la gaze din următoarele luni depinde în mare măsură de temperaturi și de situația geopolitică.

Experții consideră că piața s-ar putea stabiliza începând din martie, când sezonul rece se va apropia de final, iar noi terminale de gaze naturale lichefiate vor intra în funcțiune în Statele Unite și Africa.

Acesta avertizează însă că situația actuală rămâne extrem de fragilă, iar consumatorii ar trebui să fie prudenți în privința contractelor pe termen lung cu prețuri fixe.