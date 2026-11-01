Bulgarii își aleg președintele: Doi candidați, viziuni diferite privind Rusia și războiul din Ucraina

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Cetățenii bulgari sunt așteptați la urne pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Cursa se anunță a fi extrem de strânsă, iar cei doi candidați au poziții diferite în privința războiului din Ucraina și a relațiilor cu Rusia. Alegerile au loc într-un context în care tensiunile sunt tot mai mari, după atacurile cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră.

Secțiile de votare s-au deschis la ora 7:00 și se vor închide la ora 20:00, dar nu mai târziu de ora 21:00, în cazul în care la coadă se mai află alegători care nu au reușit să voteze, potrivit calendarului electoral stabilit de Comisia Electorală Centrală (CEC). În secțiile din străinătate, votul începe tot la ora 7:00 și se încheie la ora 20:00 sau, după caz, la ora 21:00, ora locală.

Iliana Iotova, actuala președintă a Bulgariei, care susține dialogul cu Moscova pentru încheierea războiului din Ucraina, îl înfruntă în turul al doilea pe Andrei Giurov, fost premier interimar, susținut de opoziția pro-occidentală.

În primul tur, Iliana Iotova a obținut 35% din voturi, față de Andrei Giurov care a obținut 32% din voturi. Performanţa Ilianei Iotova a fost mult sub previziunile sondajelor, care îi acordaseră un avans de până la 20 de puncte procentuale.

Conform analistului politic Teodor Slavev, rezultatele scrutinului ar fi fost influențate de "răspunsul ei neconvingător la ameninţările ruseşti din Marea Neagră". Atacurile cu drone asupra navelor comerciale au dus la dispariția a aproximativ 30 de persoane, dintre care 21 în largul coastelor Bulgariei.

Doi candidați, poziții diferite față de Rusia și războiul din Ucraina

Într-o dezbatere televizată de joi seară, aceasta a afirmat din nou că "pacea poate fi obţinută doar prin negocieri".

"Acordarea mai multor bani Ucrainei, furnizarea de noi arme, mai sofisticate, duce doar la mai multe distrugeri şi la moartea a numeroase persoane de ambele părţi", a spus Iliana Iotova, care se prezintă drept o "preşedintă a păcii" şi susţine în acelaşi timp apartenenţa Bulgariei la NATO.

Contracandidatul său, Andrei Giurov, a spus că "Rusia trebuie să înceteze agresiunea pentru a putea fi făcuţi următorii paşi".

"Să numim ţara din care provin ameninţările", a mai spus el. Acesta i-a reproșat Ilianei Iotova că nu a condamnat direct Moscova. Bulgaria, țară cu legături istorice strânse cu Rusia, rămâne împărțită în privința relației cu aceasta.

Premierul de centru-stânga, Rumen Radev, împărtășește aceeași opinie cu Iliana Iotova, că "un armistiţiu în Ucraina şi negocieri de pace sunt singura garanţie sigură pentru încetarea atacurilor asupra navelor comerciale din Marea Neagră".

Deși a chemat-o la discuții pe ambasadoarea Rusiei la Sofia, Eleonora Mitrofanova, premierul Bulgariei nu a acuzat oficial Moscova, pe motiv că nu există dovezi directe.

Sute de sesizări privind încălcarea legii electorale

În Bulgaria, aproximativ 6,6 milioane de cetățeni au drept de vot. În țară, votul electronic este disponibil în 9.373 de secții, dintre care 2.249 dispun de câte două mașini de vot. În total, sunt utilizate 11.622 de aparate.

Comisia Electorală Centrală a anunțat că toate secțiile de votare din țară au fost deschise. În unele localități au existat probleme cu alimentarea cu energie electrică, însă votul a continuat cu ajutorul bateriilor sau, în câteva cazuri, pe buletine de hârtie.

Potrivit Ministerului bulgar de Interne, până la ora 8:00 au fost înregistrate 415 sesizări privind încălcarea legislației electorale și a drepturilor politice ale cetățenilor. Dintre acestea, 305 vizează cumpărarea voturilor. Poliția a deschis opt dosare penale și a reținut zece persoane, potrivit Investor.bg.