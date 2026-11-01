Serbia comemorează tragedia de la Novi Sad, în timp ce șeful poliției criminale este arestat

Proteste în Serbia. Sursa foto: X, @BanjacSmiljan

Serbia marchează un an de la tragedia din Novi Sad, care a declanșat ample proteste studențești, în timp ce șeful poliției criminale a fost arestat într-o anchetă.

Mii de persoane s-au adunat duminică în ploaie la Novi Sad pentru a aduce un omagiu victimelor tragediei produse la 1 noiembrie 2024, când acoperişul gării din acest oraş din Serbia s-a prăbuşit şi 16 persone şi-au pierdut viaţa, incident care a declanşat o amplă mişcare de protest, condusă de studenţi, care a culminat cu înfrângerea partidului lui Aleksandar Vucic la alegerile parlamentare, relatează AFP.

Pe fondul numeroaselor întrebări legate de renovarea gării, estimată la câteva milioane de euro, tragedia a declanşat unele dintre cele mai mari mişcări de protest pe care le-a cunoscut Serbia de la căderea liderului iugoslav Slobodan Miloşevici în 2000.

"Este dificil să te întorci în locul unde s-a întâmplat totul", a declarat pentru AFP Dijana Hrka, al cărei fiu, Stefan, în vârstă de 27 de ani, şi-a pierdut viaţa în urma prăbuşirii acoperişului. "De fiecare dată este mai greu", a adăugat ea.

Zeci de oameni au adus flori şi au aprins lumânări

În faţa gării, au fost depuse inimioare purtând numele victimelor, în timp ce zeci de oameni au adus flori şi au aprins lumânări.

"Emoţiile nu pot fi descrise. Cred că toţi cei care vin astăzi aici vor simţi o energie în care sunt amestecate emoţii pozitive şi negative", a declarat în lacrimi Danijela, o rezidentă în vârstă de 50 de ani din Novi Sad.

Anul acesta, comemorarea are loc la o săptămână după rezultatele alegerilor legislative anticipate, mişcarea studenţească, care a ieşit victorioasă, revenind în locul unde au izbucnit primele proteste.

Solicitările pentru o anchetă transparentă au scos sute de mii de oameni în stradă şi au jucat un rol central în victoria electorală de duminică.

Lista susţinută de studenţi a obţinut 140 din cele 250 de locuri în Adunarea Naţională, suficiente pentru a guverna singură.

Biroul procurorului-şef al Serbiei a anunţat că va redeschide dosarul prăbuşirii acoperişului gării din oraşul Novi Sad.

Cazul Novi Sad este, potrivit cotidianului Danas, unul dintre principalele dosare de interes public care va fi reanalizat.

Experţii şi opinia publică atribuie incidentul de la Novi Sad corupţiei şi incompetenţei din interiorul guvernului Vucic. În cei aproape doi ani trecuţi de la tragedie nu a fost pusă sub acuzare nicio persoană în acest dosar.

Ministrul construcţiilor de la acea vreme, Goran Vesic, şi mai mulţi directori din compania feroviară sârbă au fost plasaţi pentru o vreme în arest preventiv.

Totuşi, investigaţiile realizate de Biroul procurorului public pentru infracţionalitate organizată au fost obstrucţionate şi reprimate de procurorul-şef din Belgrad, Nenad Stevanovic, conform Agerpres.

Şeful poliţiei criminale, acuzat de "brutalitate" în timpul protestelor împotriva puterii, a fost arestat în cadrul unei anchete

Totodată, schimbările politice și sociale profunde din Serbia nu se arată doar prin gesturi de solidaritate, ci și prin acțiuni la nivel insituțional. De pildă, șeful poliţiei criminale sârbe, Marko Kricak, care a fost acuzat de mişcarea studenţească, învingătoare în recentele alegeri legislative, de "brutalitate" în timpul manifestaţiilor împotriva puterii, a fost arestat duminică în cadrul unei anchete privind o crimă într-un mediu infracţional, suspectat de abuz în serviciu, a anunţat parchetul, relatează AFP.

Arestarea acestui înalt responsabil din poliţie are loc la o săptămână după alegerile legislative anticipate.

Ascensiunea lui Marko Kricak, de 42 de ani, în ierarhia poliţienească, a fost explicată în ultimele luni de unele media locale prin loialitatea sa faţă de Aleksandar Vucic. Demisia sa a fost solicitată joi de Liga studenţească.

"Această arestare n-are nicio legătură cu (...) rezultatul alegerilor legislative", a afirmat într-o declaraţie de presă procurorul şef al Parchet superior din Belgrad, Nenad Stefanovic.

În cadrul acestei operaţiuni, poliţia l-a arestat pe Marko Kricak, precum şi pe şeful Serviciului de luptă împotriva criminalităţii, din cadrul poliţiei criminale, Bosko Sekulovic, a declarat procurorul.

Cei doi responsabili din poliţie "sunt suspectaţi că au comis abuz în serviciu şi şi-au încălcat obligaţiile profesionale, provocând astfel un prejudiciu şi o atingere gravă a drepturilor fostului şef al poliţiei din Belgrad", Veselin Milic, a declarat Stefanovic.

Aceste abuzuri au fost comise, potrivit parchetului, în cadrul unei anchete pe care cei doi responsabili au condus-o după uciderea, în mai, a unui bărbat prezentat ca membru al lumii interlope locale, într-un restaurant din Belgrad.

Veselin Milic a fost arestat la trei zile după această crimă, suspectat de faptul că nu l-a acuzat public pe autorul unei crime şi infracţiunea comisă şi de "ajutor adus autorului unei crime".

După ce a petrecut aproape două luni în detenţie, el a făcut plângere împotriva lui Marko Kricak şi Bosko Sekulovic, acuzându-i că au furnizat parchetului probe împotriva sa în mod "selectiv, incomplet şi mincinos", potrivit plângerii citate în iulie de media locale, conform Agerpres.