Exit-Poll Bulgaria: Iliana Iotova a câştigat alegerile prezidenţiale, arată sondajele la ieșirea de la urne. Pledează pentru dialog cu Moscova

Preşedinta interimară Iliana Iotova a câştigat duminică alegerile prezidenţiale din Bulgaria, potrivit mai multor sondaje la ieşirea de la urne.

Cu un rezultat între 50,7% şi 52,5% potrivit acestor sondaje, Iliana Iotova îl devansează semnificativ pe rivalul său Andrei Ghiurov, fost prim-ministru interimar susţinut de opoziţia pro-occidentală, care ar fi adunat între 43,4 şi 44% din sufragii, relatează AFP.

Aceste estimări provizorii trebuie să fie confirmate de rezultatele oficiale, menţionează AFP. Iliana Iotova pledează pentru dialog cu Moscova pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Reuters, care citează la rândul său două exit-poll-uri, o creditează pe Iotova cu 51% din voturi, şi pe Ghiurov, cu între 43 şi 45%.

Rezultate finale alegeri prezidențiale Bulgaria, afișate luni

Rezultatele finale sunt aşteptate luni, după numărarea tuturor voturilor. Votul s-a încheiat la ora locală 20:00 (18:00 GMT).

Exit-poll-urile estimează rata de participare la între 27 şi 29%, puţin mai mare decât în primul tur de pe 25 octombrie, când s-a înregistrat un record de prezenţă scăzută de 23%.

Asen Vasilev, liderul partidului Continuăm schimbarea, una dintre formaţiunile care l-au susţinut pe Andrei Ghiurov, a recunoscut imediat victoria Ilianei Iotova.

"Să aşteptăm rezultatele definitive. Cred că distanţa va fi mult mai strânsă dar, eu personal, nu mă aştept ca să schimbe câştigătorul", a declarat el presei, relatează AFP.

Din punctul de vedere al sociologului Boriana Dimitrova, de la institutul Alpha Research, Iotova a convins prezentându-se ca o "preşedintă a păcii", în contextul în care votul s-a derulat pe fondul îngrijorărilor în materie de securitate, după o serie de atacuri cu drone asupra unor nave comerciale în Marea Neagră.

"Coarda sensibilă a fricii de război a fost exploatată", a subliniat analista, care constată şi faptul că partidul prim-ministrului Rumen Radev, Bulgaria progresistă, care a susţinut-o pe Iliana Iotova, a reuşit să-şi remobilizeze alegătorii, după un prim tur strâns.

Contextul votului prezidențial din Bulgaria

Votul prezidenţial are loc în contextul unei serii de atacuri cu drone asupra unor nave comerciale în largul coastei Bulgariei în ultima lună, care au declanşat condamnări internaţionale şi preocupări privind efectele în creştere ale războiului din Ucraina.

Peste 20 de marinari sunt prezumaţi morţi, iar loviturile au determinat guvernul să caute sprijin din partea aliaţilor pentru a spori securitatea maritimă. Miercuri, o navă container grecească s-a scufundat după ce a fost lovită de drone, reaminteşte Reuters.

Iotova, urmașa lui Rumen Radev



În cazul în care rezultatele exit-poll-urilor se vor confirma, Iliana Iotova va deveni președinte ales al statului bulgar în luna ianuarie 2027. Constituţia Bulgariei, la fel ca cea a României, permite preşedintelui să exercite funcţia pe o perioadă de maximum două mandate, având durata de cinci ani. În anul 2026, Iotova va duce la bun sfârşit mandatul pentru care a fost ales Rumen Radev, prin urmare acele luni nu se iau în calcul privind limita mandatelor.

Iotova a devenit preşedinta Bulgariei în luna ianuarie 2026, după ce Rumen Radev a demisionat din funcţia de președinte pentru a intra în politica parlamentară. Radev a obţinut apoi o victorie decisivă la alegerile parlamentare anticipate din aprilie.

Platforma pro-occidentală a fost înfrântă



Andrei Ghiurov a avut parte de sprijinul grupurilor parlamentare reformiste şi pro-occidentale „Bulgaria Democratică” şi „Continuăm Schimbarea”, dar şi al unor formaţiuni politice extraparlamentare.

Ghiurov a avut o platformă ferm pro-occidentală, pro-UE şi pro-NATO. A criticat guvernul lui Radev pentru performanţa dezastruoasă în politica externă şi pentru eşecul său intern, de a ţine sub control preţurile tot mai ridicate. Tabăra lui Ghiurov a avertizat contra scenariului în care axa politică a lui Radev ar deţine preşedinţia, pe lângă faptul că deţine deja guvernul şi majoritatea de guvernare în Parlament.

Diferențe de opinii între Iotova și Ghiurov privind Rusia

Într-o dezbatere televizată de joi seară, Iotova a afirmat din nou că "pacea poate fi obţinută doar prin negocieri".

"Acordarea mai multor bani Ucrainei, furnizarea de noi arme, mai sofisticate, duce doar la mai multe distrugeri şi la moartea a numeroase persoane de ambele părţi", a spus Iliana Iotova, care se prezintă drept o "preşedintă a păcii" şi susţine în acelaşi timp apartenenţa Bulgariei la NATO.

Contracandidatul său, Andrei Giurov, a spus că "Rusia trebuie să înceteze agresiunea pentru a putea fi făcuţi următorii paşi".

"Să numim ţara din care provin ameninţările", a mai spus el. Acesta i-a reproșat Ilianei Iotova că nu a condamnat direct Moscova. Bulgaria, țară cu legături istorice strânse cu Rusia, rămâne împărțită în privința relației cu aceasta.

Premierul de centru-stânga, Rumen Radev, împărtășește aceeași opinie cu Iliana Iotova, că "un armistiţiu în Ucraina şi negocieri de pace sunt singura garanţie sigură pentru încetarea atacurilor asupra navelor comerciale din Marea Neagră".