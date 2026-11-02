Alegeri cu miză majoră în SUA. Marele test electoral pentru Trump. Republicanii încearcă să-și mențină majoritatea în Congres

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Americanii vor vota mâine în alegerile de la jumătatea mandatului, un scrutin cu miză majoră pentru președintele Donald Trump și republicani.

Americanii sunt chemați marți, 3 noiembrie, la urne pentru alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial, un scrutin cu miză importantă pentru Donald Trump. Rezultatul va arăta dacă republicanii reușesc să păstreze controlul asupra Congresului sau dacă democrații vor obține o majoritate care ar putea limita capacitatea președintelui de a-și promova agenda politică.

Votul vizează componența ambelor camere ale legislativului federal: Camera Reprezentanților și Senatul. Aceste alegeri au loc o dată la doi ani, însă cele organizate între două scrutinuri prezidențiale sunt cunoscute sub denumirea de „midterms”, respectiv alegeri de la jumătatea mandatului. Congresul are un rol central în sistemul politic american, fiind responsabil de dezbaterea și adoptarea legilor federale. Dincolo de repartizarea mandatelor, scrutinul este privit și ca un test al încrederii de care se mai bucură administrația Trump în rândul populației, după aproape doi ani de la revenirea republicanului la Casa Albă, potrivit BBC și CNBC.

Ce funcții și mandate sunt supuse votului

Toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților vor fi reînnoite în urma votului. Membrii acestei camere sunt aleși pentru mandate de doi ani și au un rol important în inițierea și dezbaterea proiectelor legislative. În Senat, alegătorii vor decide cine ocupă 35 dintre cele 100 de mandate. Spre deosebire de reprezentanți, senatorii sunt aleși pentru șase ani. Printre atribuțiile camerei superioare se numără analizarea și aprobarea sau respingerea proiectelor de lege adoptate de Camera Reprezentanților.

În paralel, în mai multe state vor avea loc alegeri pentru funcții la nivel local și statal. Printre competițiile urmărite se numără cele pentru guvernator din California, Florida, Georgia și Michigan.

CBS News, partenerul american al BBC, a selectat mai multe curse pentru Senat care merită urmărite, respectiv în Iowa. În ceea ce privește Camera Reprezentanților, postul a identificat 42 de competiții importante, printre care cele din Arizona și Ohio.

Circumscripțiile în care lupta electorală este strânsă

Arizona

Arizona se numără printre statele în care se desfășoară unele dintre cele mai disputate curse pentru Camera Reprezentanților. În zona metropolitană Phoenix, democratul Amish Shah, fost membru al legislativului statal și medic de urgență, candidează pentru un loc rămas vacant împotriva republicanului Jay Feely, fost jucător în NFL.

Într-o circumscripție din Tucson, democrata JoAnna Mendoza, fost instructor militar în Marina SUA, încearcă să-l învingă pe republicanul Juan Ciscomani, considerat un moderat.

California

Redesenarea circumscripțiilor electorale a devenit un subiect important în actuala campanie. Mai multe state conduse de republicani au modificat delimitările electorale, la solicitarea lui Donald Trump, cu scopul de a-și îmbunătăți șansele de a păstra majoritatea în Camera Reprezentanților. Aceste schimbări au avut loc în afara procesului obișnuit, care presupune revizuirea hărților electorale o dată la zece ani, în funcție de evoluția demografică.

California, stat condus de democrați, a răspuns printr-o redistribuire proprie a circumscripțiilor, adoptată anul trecut. Analiștii estimează că noua configurație le-ar putea permite democraților să câștige cinci dintre cele 52 de mandate deținute în prezent de republicani.

Printre republicanii aflați în situația cea mai dificilă se numără David Valadao, un reprezentant moderat care a câștigat anterior la limită în circumscripția sa din Central Valley. De această dată, adversarul său este democratul Randy Villegas, membru al unui consiliu școlar.

Un alt loc vacant a apărut după ce republicanul Darrell Issa a decis să nu mai candideze pentru un nou mandat într-o circumscripție devenită mai puțin favorabilă. Pentru succesiunea sa concurează Jim Desmond, reprezentant republican în comitatul San Diego, și Marni von Wilpert, membră democrată a Consiliului Municipal din San Diego.

În estul orașului San Francisco, democratul Adam Gray încearcă să-și păstreze mandatul în fața republicanului Kevin Lincoln, fost primar al orașului Stockton. Gray a câștigat precedentele alegeri la o diferență de numai 187 de voturi.

Colorado

Republicanul Gabe Evans, care a câștigat alegerile din 2024 cu un avantaj mai mic de un punct procentual, se confruntă acum cu democratul Manny Rutinel, membru al legislativului statului. Circumscripția se află la nord de Denver și are o populație hispanică de aproximativ 40%. Politica restrictivă a administrației Trump în domeniul imigrației a devenit una dintre temele importante ale campaniei în această zonă.

Florida

Noile delimitări electorale adoptate în Florida ar putea conduce la o delegație a statului în Camera Reprezentanților formată din 24 de republicani și doar patru democrați.

Democrata Kathy Castor trebuie să obțină un nou mandat într-o circumscripție din Tampa care include acum și zone cu orientare republicană. Contracandidatul său este Mike Beltran, fost membru al legislativului statal.

Un alt democrat, Jared Moskowitz, candidează într-o circumscripție reconfigurată de-a lungul coastei Atlanticului, la nord de Miami. El îl are drept adversar pe republicanul Scott Singer, fost primar al orașului Boca Raton.

Într-un alt district, care se întinde de la Palm Beach până la Coasta Golfului, se confruntă democrata Pia Dandiya, educatoare, și republicanul Casey Askar, veteran.

Iowa

Deși Iowa a votat constant în favoarea republicanilor în ultimii zece ani, nemulțumirile legate de tarifele impuse de Trump și de scumpirea combustibililor și îngrășămintelor, pe fondul conflictului dintre SUA și Israel cu Iranul, au făcut ca mai multe competiții electorale din acest stat agricol să devină disputate.

Trei dintre cele patru circumscripții ale statului pentru Camera Reprezentanților sunt considerate competitive. În sud-est, democrata Christina Bohannan încearcă pentru a treia oară să o învingă pe republicana Mariannette Miller-Meeks, după ce a pierdut în 2024 la o diferență de 799 de voturi.

În nord-est, locul rămas liber este disputat de Lindsay James, reprezentantă democrată la nivel statal și preoteasă prezbiteriană, și Joe Mitchell, fost reprezentant republican al statului.

Într-o circumscripție din zona orașului Des Moines, democrata Sarah Trone Garriott, pastoare luterană, îl înfruntă pe republicanul Zach Nunn.

Michigan

Republicanul Tom Barrett, care a câștigat la limită în 2024, încearcă să-și păstreze mandatul într-o circumscripție din zona Lansing. Adversarul său este democratul William Lawrence, activist pentru protecția climei.

New Jersey

Republicanul Tom Kean Jr., fiul unui fost guvernator, a intrat în atenția publică după o absență îndelungată din Camera Reprezentanților. Ulterior, acesta a declarat că a urmat un tratament pentru depresie. În cursa electorală îl înfruntă pe democrata Rebecca Bennett, fost pilot în Marina militară.

New York

În circumscripția din Hudson Valley, democrata Cait Conley, fost oficial în domeniul securității naționale, candidează împotriva republicanului Mike Lawler, unul dintre membrii moderați ai partidului său din Camera Reprezentanților.

Ohio

Redistribuirea circumscripțiilor realizată de republicani ar putea îngreuna obținerea unui nou mandat de către democrata Marcy Kaptur, aleasă pentru prima dată în 1982. Ea se confruntă cu Derek Merrin, fost reprezentant republican la nivel statal.

Pennsylvania

Trei reprezentanți republicani din Pennsylvania au în față competiții dificile pentru păstrarea mandatelor.

În circumscripția din zona Allentown, republicanul Ryan Mackenzie, aflat la primul mandat, îl întâlnește pe democratul Bob Brooks, lider sindical al pompierilor, care își construiește campania în jurul experienței sale de muncitor.

În nord-estul statului, primarul democrat al orașului Scranton, Paige Cognetti, candidează împotriva republicanului Rob Bresnahan, și el aflat la primul mandat.

O altă confruntare îi aduce față în față pe republicanul Scott Perry și pe fosta prezentatoare de știri Janelle Stelson. Cei doi s-au întâlnit și în 2024, când Perry a câștigat la o diferență mică.

Texas

Texasul, condus de republicani, a adoptat o nouă hartă electorală care ar putea aduce partidului până la cinci mandate suplimentare în Camera Reprezentanților. Cu toate acestea, trei circumscripții din sudul statului se anunță competitive.

Într-un district de la granița cu Mexicul, republicanul Tano Tijerina, cel mai înalt oficial ales din comitatul Webb, încearcă să-l învingă pe democratul Henry Cuellar.

În zona de coastă din sudul Golfului, republicanul Eric Flores, fost procuror federal, îl înfruntă pe reprezentantul democrat Vicente Gonzalez.

Într-o circumscripție învecinată, democrații l-au recrutat pe muzicianul Bobby Pulido pentru a concura împotriva republicanei Monica De La Cruz.

Virginia și Wisconsin

În Virginia Beach, republicana Jen Kiggans se pregătește pentru o nouă confruntare cu democrata Elaine Luria, pe care a învins-o în 2022.

În vestul statului Wisconsin, democrata Rebecca Cooke mizează pe nemulțumirea fermierilor față de creșterea costurilor din agricultură pentru a-l învinge pe republicanul Derrick Van Orden.

Economia, imigrația și inteligența artificială, printre temele centrale ale campaniei

Costul vieții se află printre principalele preocupări ale alegătorilor americani. Prețurile ridicate la carburanți, alimente, locuințe și servicii medicale afectează bugetele gospodăriilor, iar inflația continuă să depășească ținta stabilită de Rezerva Federală. Evoluția prețurilor este pusă parțial în legătură cu războiul declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, în februarie.

Democrații susțin, totodată, că politica tarifară a administrației Trump a contribuit la scumpirea produselor și serviciilor pentru consumatori.

Imigrația rămâne o altă temă majoră a campaniei. Republicanii afirmă că președintele și-a îndeplinit una dintre promisiunile importante din campania electorală din 2024, prin intensificarea controalelor la frontieră și declanșarea unei ample operațiuni împotriva imigrației ilegale. Aceste măsuri au generat însă controverse și critici.

În ultimele săptămâni, reglementarea inteligenței artificiale a câștigat, la rândul său, importanță în dezbaterea politică. Reprezentanți importanți ai ambelor partide au susținut necesitatea unor reguli pentru acest sector, intrând astfel în dezacord cu Donald Trump, care s-a opus adoptării unor legi menite să limiteze dezvoltarea tehnologiei.

Ce înseamnă controlul Congresului pentru Donald Trump

Congresul este unul dintre cele trei centre ale puterii în sistemul politic american, alături de președinție și instanțele judecătorești. Controlul său influențează direct procesul legislativ și capacitatea administrației de a-și transforma prioritățile în legi.

În prezent, republicanii dețin majoritatea în ambele camere, dar avantajul lor numeric este redus. În Camera Reprezentanților au 218 mandate, minimul necesar pentru a controla instituția, beneficiind și de sprijinul unui independent care votează alături de ei. În Senat, partidul are 53 de locuri.

Pentru a prelua controlul Senatului, democrații trebuie să ajungă la 51 de mandate. Acest număr le-ar permite să depășească avantajul republicanilor în cazul unui vot egal, de 50 la 50, situație în care vicepreședintele poate decide rezultatul.

Dacă opoziția reușește să câștige cel puțin una dintre camere, va putea avansa propriile proiecte legislative și va avea o influență mai mare asupra agendei Congresului.

Sondajele indică o scădere a popularității lui Trump

Alegerile de la jumătatea mandatului au reprezentat, în mod tradițional, o ocazie pentru electorat de a sancționa partidul președintelui în funcție. În actualul context, sondajele arată o diminuare a nivelului de aprobare pentru Donald Trump. Totuși, sondajele au prezentat adesea limite.

Donald Trump i-a îndemnat pe alegătorii republicani să voteze ca și cum numele său s-ar afla pe buletin, exprimându-și astfel susținerea pentru acțiunile sale de până acum.

Conform platformei de analiză a sondajelor Silver Bulletin, președintele a început al doilea mandat cu o rată de aprobare de puțin peste 50%. La începutul lunii octombrie, indicatorul ajunsese la aproximativ 37%, în timp ce 61% dintre americani declarau că dezaprobă activitatea sa.

Totuși, rezultatul la nivel național nu va depinde exclusiv de aceste cifre. Multe circumscripții sunt considerate bastioane electorale ale unuia dintre cele două partide, iar lupta se concentrează în special asupra unui număr mai redus de curse competitive.

Un alt element care complică scrutinul este disputa privind redesenarea hărților electorale. Republicanii au modificat delimitările în mai multe state pentru a-și îmbunătăți șansele de câștig, iar democrații au răspuns prin măsuri similare în statele pe care le conduc.