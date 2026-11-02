Taxe mai mici pentru studenții din UE, inclusiv cei români, la universitățile din Marea Britanie, cu o condiție

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Studenții din UE, inclusiv cei români, ar putea plăti taxe reduse la universitățile din Marea Britanie. Există însă o condiție.

Miniștrii britanici sunt pregătiți să cheltuiască până la 450 de milioane de lire sterline pe an pentru a oferi studenților din UE taxe universitare reduse, dar au și o condiție, scrie The Guardian. Aceștia vor ca Bruxelles-ul să permită Marii Britanii accesul la programul său industrial "Made in Europe".

Guvernul britanic a elaborat planuri pentru a permite studenților care sosesc de pe continent să plătească aceleași taxe ca și studenții britanici, fiind dispus să cheltuiască sute de milioane de lire sterline pentru a compensa universitățile în acest sens, scrie sursa citată.

Cu toate acestea, oficialii britanici insistă că vor face concesii privind taxele doar dacă UE permite Marii Britanii să intre în schema industrială protecționistă propusă, care va impune restricții comerciale țărilor din afara blocului comunitar. Astfel, dacă Bruxelles-ul va permite Marii Britanii accesul la "Made in Europe", inclusiv studenții români care merg să-și facă studiile în UK ar putea plăti taxe mult mai mici.

Revenirea Marii Britanii în Uniunea Europeană

Duminică, fostul cancelar Rachel Reeves l-a lăudat pe prim-ministrul Andy Burnham pentru disponibilitatea de a reflecta cu îndrăzneală asupra relației Regatului Unit cu Europa – spunând că ea crede că viitorul Marii Britanii este în cadrul UE.

Însă, în prima sa intervenție importantă de la plecarea din fruntea Trezoreriei, odată cu venirea lui Burnham la putere, Reeves a spus că cei care deschid drumul spre revenirea în UE trebuie să vină cu argumente convingătoare în fața opiniei publice. Declarațiile sale vin după ce la finalul lunii septembrie, premierul britanic Andy Burnham a declarat că revenirea Marii Britanii în Uniunea Europeană ar putea fi luată în calcul ca opțiune pentru viitoarea relație dintre Londra și Bruxelles.

Miniștrii britanici speră că, dacă se va ajunge la un astfel de acord la summit-ul de la Bruxelles care va avea loc la sfârșitul acestei luni, acesta va debloca beneficii în valoare de milioane de lire sterline pentru companiile britanice care doresc să facă afaceri în UE și va demonstra că încercările prim-ministrului Burnham de a crea legături mult mai strânse cu blocul comunitar dau roade.

Măsura i-ar putea nemulțumi pe britanici

Însă oferirea unui acces mai ieftin la universitățile britanice pentru studenții europeni s-ar putea dovedi controversată pe plan intern, mai ales când mulți absolvenți solicită modificări ale propriilor planuri de rambursare a împrumuturilor pentru studii.

O sursă a declarat pentru The Guardian: "Suntem dispuși să le oferim europenilor ceea ce își doresc în ceea ce privește taxele, dar va trebui să obținem ceva semnificativ în schimb. Cel mai mare premiu pentru care insistăm în acest moment este accesul la "Made in Europe", așa că există o înțelegere de făcut acolo".

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a declarat: "Construim o relație ambițioasă și strânsă cu UE, care va consolida economia noastră, va proteja industria britanică și va crea mai multe oportunități pentru tinerii din Regatul Unit".

Decizia ar putea fi luată la summit-ul din 20 noiembrie

Negociatorii au discutat timp de luni de zile o serie de acorduri care urmează să fie finalizate la mult așteptatul summit din 20 noiembrie. Burnham dorește să folosească acest lucru pentru a demonstra că vrea legături mult mai strânse cu UE și pentru a prezenta opțiuni privind modul în care relația s-ar putea dezvolta în viitor, inclusiv reintegrarea completă.

Într-un discurs pe care îl va susține luni, 2 noiembrie, la Harvard, Reeves va spune că "interesele economice, valorile comune și realitatea geografică fundamentală a Regatului Unit indică toate spre Europa". Lăudând "disponibilitatea lui Burnham de a înfrunta realitatea direct" ea va spune că este vital ca guvernul britanic să poată "dovedi publicului beneficiile unei relații mai strânse și să demonstreze Europei că suntem serioși și deschiși la compromisuri", potrivit sursei citate.

Până la 80.000 de tineri europeni ar putea primi dreptul să meargă în Marea Britanie pentru a munci

Deși mai e până la summit, s-ar fi ajuns deja la un acord într-o serie de domenii, inclusiv privind comercializarea certificatelor de emisii, produsele agricole și privind un program de mobilitate pentru tineri, rapoartele sugerând că până la 80.000 de tineri europeni ar putea fi autorizați să meargă în Marea Britanie pentru a munci, a trăi și a studia. Statele membre ale UE ceruseră între 100.000 și 150.000, iar unele pledaseră chiar pentru eliminarea oricărei cote.

De asemenea, cele două părți se apropie de un acord pentru a permite Marii Britanii accesul la bazele de date biometrice europene, a aflat The Guardian, ceea ce ar putea ajuta guvernul britanic să urmărească solicitanții de azil.

Ce taxe plătesc acum studenții europeni

Accesul britanicilor la programul "Made in Europe", care urmează să fie finalizat anul viitor, și cererile europene pentru taxe mai mici pentru studenții de la universitățile britanice sunt cele două obstacole rămase.

Oficialii UE spun că doresc ca studenții lor să plătească taxe de puțin peste 9.000 de lire sterline pe an, în loc de taxe internaționale, care pot depăși 60.000 de lire sterline, introduse pentru studenții europeni după Brexit, începând cu anul universitar 2021-2022. Cererea a blocat pentru scurt timp negocierile în acest an, oficialii britanici declarând că au fost luați prin surprindere de includerea acesteia în discuții.

Marea Britanie atrage anual peste 750.000 de studenți internaționali (HESA), inclusiv peste 120.000 din UE. Este considerată una dintre cele mai de încredere și populare destinații de studiu din lume, dar și destul de costisitoare.

Inclusiv românii se confruntă cu schimbări semnificative după Brexit, care au transformat Regatul Unit dintr-o destinație atractivă pentru studenți și tineri profesioniști într-o țară mai puțin accesibilă, din cauza taxelor ridicate și a reglementărilor mai stricte pentru cetățenii UE.

Cea mai mare dorință a Londrei

Prima versiune a unei declarații comune va fi prezentată ambasadorilor UE miercuri, 4 noiembrie, existând posibilitatea de a adăuga sau șterge din prevederi până la 20 noiembrie. Acordul va include noi angajamente de consolidare a eforturilor de a pune capăt traversărilor cu ambarcațiuni mici în Canalul Mânecii, inclusiv angajamentul de a analiza posibilitatea restabilirii accesului Marii Britanii la bazele de date ale UE.

Pe primul loc pe lista de dorințe a Londrei se află accesul la Eurodac, o bază de date a UE care stochează amprentele tuturor solicitanților de azil cu vârsta de peste șase ani. Diplomații europeni au avertizat însă că acest lucru va fi dificil pentru Marea Britanie, pentru că baza de date nu a fost creată în scopuri de aplicare a legii, iar partajarea datelor cu un stat din afara UE ar putea să nu fie susținută de toate statele membre.