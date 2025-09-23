€ 5.0774
Data publicării: 16:02 23 Sep 2025

EXCLUSIV De ce Marea Britanie a devenit "neatractivă" pentru diaspora românească. Zonele în care încă te poți simți "ca acasă"

Autor: Gabriela Ungureanu
marea-britanie-alegeri_05975400 FOTO: Agerpres
 

Marea Britanie nu mai este la fel de atractivă pentru români.

Românii din Marea Britanie se confruntă cu schimbări semnificative după Brexit, care au transformat Regatul Unit dintr-o destinație atractivă pentru studenți și tineri profesioniști într-o țară mai puțin accesibilă, din cauza taxelor ridicate și a reglementărilor mai stricte pentru cetățenii UE. În paralel, comunitățile românești resimt efectele unei politici britanice tot mai restrictive față de imigranți, ceea ce a condus la scăderea numărului de noi veniți.

StiriDiaspora.ro a organizeazat marți, 23 septembrie 2025, cea de-a treia ediție a dezbaterii din cadrul proiectului „Născuți în diaspora”, unde a abordat această tema inclusiv altele de larg interes. 

Ștefan Teodor Vișinescu, Vicepreședinte Comunicare Liga Studenților Români din Străinătate, a participat alături de alți invitați la dezbatere și a explicat de la Londra cum au fost efectați românii de Brexit.

"Marea Britanie a devenit neatractivă studenților prin taxele foarte mari pe care le au în acest moment"

În primul rând, Marea Britanie a devenit neatractivă studenților prin taxele foarte mari pe care le au în acest moment. Noi am trecut la taxele de internaționali, pentru că Uniunea Europeană este văzută acum ca ‘interanțional’. Asta a făcut să scadă drastic numărul studenților români veniți în Marea Britanie. Automat a scăzut drastic numărul de noi fețe pe care le cunoaștem. De exemplu, LSRS-ul a trecut printr-o hemoragie de voluntari.

În momentul de față, politica din Marea Britanie, cel puțin ultimele 2-3 reforme cât de cât ne-au afectat ca și comunități. De ce? Pentru că este clar că Marea Britanie a ajuns să se sature de tot ce înseamnă imigranți, și automat ne bagă și pe noi în acea categorie. Totuși, încă sunt zone în care nu simți neapărat că ai plecat de acasă. Sunt zone din Londra precum Harrow unde vezi peste tot magazine românești sau se vorbește română pe stradă. În principiu, cam tot ce vezi acolo sunt făcute de români. Într-adevăr, s-a simțit o schimbare majoră de peisaj odată cu schimbarea politică.

 

"Din nefericire am ajuns din ce în ce mai dezbinați"

Problema a fost mai mare în momentul în care au fost alegeri și la noi. S-a creat o disociere sau o diviziune și mai mare în populație. Din păcate a ajuns să se vadă și în biserică și la diferite conferințe la care mergeam. 

Din nefericire am ajuns din ce în ce mai dezbinați. O parte mare a ales să plece înapoi acasă, ceea ce foarte bine pentru ei, dar alții au ales să plece și în altă țară. De exemplu, eu am ales, după toată situația asta politică, să fac o schimbare și să mă duc în Elveția”, a explicat Ștefan Teodor Vișinescu, Vicepreședinte Comunicare Liga Studenților Români din Străinătate.

VEZI TOATĂ DEZBATEREA AICI: 

