Scenariile din jurul alegerilor decisive din America. Trump vizează controlul Congresului. Ben-Oni Ardelean: Lucrurile ar putea să ia o altă turnură

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Ben Oni Ardelean a explicat în exclusivitate pentru DC News scenariile posibile ale alegerilor midterm din SUA și ce consecințe ar putea avea.

Mâine au loc în Statele Unite alegerile de la jumătatea mandatului (nr. midterm elections), în cadrul cărora americanii votează pentru toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților și pentru 35 dintre cele 100 de mandate din Senat. Scrutinul este unul cu miză majoră atât pentru viitorul politic al Americii, cât și pentru direcția politicii externe a celei mai mari puteri a planetei. Rezultatul va reprezenta un test important pentru președintele Donald Trump.

Menținerea majorității republicane în Congres i-ar permite să-și continue ușor agenda politică, în timp ce un avans al democraților ar putea aduce probleme. Ben-Oni Ardelean, fost parlamentar și cunoscător al mediului politic și social al Americii, a analizat în exclusivitate pentru DC News miza alegerilor și secnariile posibile.

"Dacă se pierde doar Camera Reprezentanților și se menține Senatul, părerea mea e că va mai exista un echilibru"

"Ca în orice fel de campanie oriunde în lume, tensiunea ajunge la cote mari în momentul în care te apropii de ziua alegerilor. Așa cum știm, mâine este ziua decisivă a acestor alegeri numite midterm elections sau alegeri de la jumătatea mandatului. În general, la midterm, președintele pierde din voturile care l-au consacrat în campania electorală precedentă. Ne așteptăm să aibă o pierdere, dar ceea ce este important este cât de semnificativă este pierderea respectivă. Dacă se pierde doar Camera și se menține Senatul, părerea mea e că va mai exista un echilibru. Dacă se pierd amândouă, atunci este posibil ca democraților să le vină ideea de a face un impeachment, adică o suspendare a președintelui. Probabil vor justifica acțiunea pe baza multelor decrete prezidențiale date de Trump sau pur și simplu vor bloca mai multe decizii. Lucrurile ar putea să ia o altă turnură. Adică, va fi o luptă permanentă în următorii doi ani până la alegerile din 2028.

”Dacă democrații pun mâna pe ambele camere, atunci administrația Trump poate să fie încetinită sau blocată”

Cert este că nu poate nimeni să prezică ce se va întâmpla în acest moment, deși există multe sondaje, mai mult sau mai puțin credibile. Așa este peste tot în lume. Sondajele dau anumite predicții destul de generale din punctul meu de vedere. Realitatea o să o vedem în ziua votului. În America există și votare anticipată. Multe dintre voturi sunt deja date. Aproape jumătate dintre americani au votat deja. Dacă se păstrează majoritatea în Senat, atunci mai există o șansă de echilibru. Dacă se pierde majoritatea în ambele camere, atunci lucrurile vor lua o întorsătură și în planul internațional. Punctul de presiune în politica externă americană se joacă în ambele camere. Dacă democrații pun mâna pe ambele camere, atunci administrația Trump poate să fie încetinită sau blocată.

Scenariul mai puțin probabil: pare că se va pierde ceva

Scenariul în care republicanii își păstrează majoritatea în ambele camere este mai puțin probabil. În baza datelor pe care le avem acum, pare că se va pierde ceva. O astfel de surpriză în care republicanii rămân majoritari peste tot ar șoca pe toată lumea, dar mă îndoiesc că va fi așa. Indiferent ce se va întâmpla mai departe, politica americană va rămâne una mondială, de bază în jocul internațional și atunci trebuie să rămânem vigilenți, ca să nu cădem între scaune", a explicat Ben Oni Ardelean.