Criza continuă la vârful puterii în Polonia. Premierul Tusk îi cere președintelui Nawrocki să pună capăt haosului de la Curtea Constituțională

Premierul polonez Donald Tusk / Sursa foto: Agerpres

Premierul polonez îi cere președintelui să pună capăt crizei de la Curtea Constituțională, pe fondul tensiunilor privind funcționarea instituției.

Premierul polonez Donald Tusk l-a acuzat pe rivalul său politic, preşedintele Karol Nawrocki, de haosul care continuă să persiste la Curtea Constituţională, apreciind într-o postare pe X că o soluţie este posibilă fără a modifica Constituţia, relatează dpa.

Tusk a scris că "preşedintele recunoaşte judecătorii aleşi legal, întrucât aşa prevede Constituţie". Aceasta ar trebui să le permită să-şi înceapă activitatea în instanţă, a susţinut el, adăugând că până în prezent Nawrocki a ales totuşi calea confruntării violente.

Premierul Donald Tusk a reacționat dur la intervenția președintelui și la evenimentele de la sediul Tribunalului Constituțional. Într-o declarație televizată, sâmbătă seara, acesta a susținut că judecătorii nu trebuie intimidați și că guvernul are obligația să asigure funcționarea instituției.

„Statul de drept se deosebește de legea junglei prin faptul că nu forța și obrăznicia sunt cele care stabilesc cine are dreptate”, a declarat Tusk.

Premierul a adăugat că judecătorii nu pot fi intimidați de un „bătăuș agresiv” care încearcă să pună presiune asupra lor.

Într-o altă intervenție, Tusk a dat asigurări că Tribunalul Constituțional va funcționa independent și în conformitate cu legea fundamentală, inclusiv fără intervenția sa directă.

„Sunt sigur că Tribunalul Constituțional va funcționa așa cum trebuie. De asemenea, independent de mine și în conformitate cu Constituția”, a afirmat șeful guvernului.

Lupta pentru putere de lungă durată între cele două tabere politice majore privind completarea Curţii Constituţionale a escaladat vineri, după ce un anunţ pe site-ul tribunalului a menţionat că actualul preşedinte, Bogdan Swieczkowski, şi adjunctul său au fost suspendaţi din funcţii pentru moment.

Anunţul preciza că judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska va conduce instanţa în calitate de interimar.

Karol Nawroki a organizat consultări de urgență după conflict

Într-o declarație publicată de Cancelaria Prezidențială, Nawrocki a acuzat guvernul că a provocat o preluare forțată a unei instituții constituționale.

„În această noapte a avut loc o încălcare a ordinii constituționale a Republicii Polone și o preluare prin forță a unui organ constituțional al statului”, a transmis președintele.

Acesta a mai spus că a discutat cu prim-președintele Curții Supreme, Zbigniew Kapiński, care, potrivit lui Nawrocki, nu recunoaște legalitatea acțiunilor persoanelor care și-ar fi asumat nelegitim autoritatea în cadrul Tribunalului Constituțional.

„Fac apel la restabilirea ordinii juridice și la părăsirea incintei Tribunalului de către forțele de constrângere trimise la fața locului de guvern”, a mai transmis Karol Nawrocki.

Președintele a precizat și că i-a permis judecătorului Bartłomiej Sochański, vicepreședintele Tribunalului Constituțional, să intre în instituție, pe care îl consideră în continuare titularul legal al funcției.

Președintele polonez a justificat convocarea întâlnirilor prin necesitatea de a evita o destabilizare a țării și de a restabili ordinea constituțională.

„Având în vedere amenințarea la adresa securității interne a Republicii Polone, convoc astăzi consultări urgente cu participarea reprezentanților formațiunilor parlamentare, în vederea stabilizării situației politice și restabilirii ordinii constituționale”, a transmis Nawrocki în comunicatul oficial.

La Palatul Prezidențial au venit, printre alții, vicepremierul și ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, liderul Partidului Popular Polonez (PSL) și Szymon Hołownia, liderul formațiunii Polonia 2050, ambele membre ale coaliției guvernamentale.

Au participat, de asemenea, liderul PiS, Jarosław Kaczynski, fostul premier Mateusz Morawiecki, reprezentanți ai partidului de dreapta Konfederacja, dar și ai altor grupări parlamentare.

În schimb, partidul Platforma Civică, condus de Donald Tusk, nu a trimis reprezentanți. Nici formațiunea Stânga (Lewica), parteneră în coaliția de guvernare, nu a dat curs invitației președintelui.

Nu a fost anunțat un rezultat concret al consultărilor, iar întâlnirile nu au dus la o soluție imediată pentru conflictul instituțional.

Tensiunile ar putea escalada din nou marţi

Partidul naţionalist conservator Lege şi Justiţie (PiS), care a condus ţara din 2015 până în 2023, a numit în instanţă judecători apropiaţi politic de partid. De la schimbarea guvernului în 2023, coaliţia de centru-stânga a lui Donald Tusk a încercat să ocupe posturile vacante de judecători constituţionali.

Korwin-Piotrowska este unul dintre cei cinci judecători constituţionali care au fost nominalizaţi de parlament, dar care nu-şi pot începe activitatea din cauză că preşedintele conservator Nawrocki refuză să-i investească.

Cei cinci judecători au depus jurământul în parlament, dar Swieczkowski nu i-a lăsat să intre în clădire.

Tensiunile ar putea escalada din nou marţi, când Korwin-Piotrowska a convocat o adunare generală a tuturor judecătorilor constituţionali. Acest organism poate, printre altele, să aprobe urmărirea penală a judecătorilor constituţionali şi să decidă dacă un judecător trebuie pensionat pe motiv de incapacitate permanentă de a-şi îndeplini atribuţiile, potrivit agenţiei de presă citate, conform Agerpres.