Belgia, în criză politică din cauza deficitului bugetar. Premierul De Wever, așteptat să-și depună mandatul/ UPDATE: Anunțul regelui Philippe

Premierul belgian Bart De Wever ajungând la o întâlnire cu Regele Philippe, la Palatul Regal din Bruxelles, 2 noiembrie. Sursa foto: Agerpres

Belgia trece printr-o perioadă de instabilitate politică din cauza blocajului negocierilor privind bugetul pentru anul viitor, care amenință să destrame coaliția de guvernare.

UPDATE: Regele Philippe al Belgiei a lăsat, luni, în aşteptare demisia pe care i-a prezentat-o prim-ministrul Bart de Wever şi va începe o rundă de consultări cu restul partenerilor din coaliţia de guvernare înainte de a decide dacă o acceptă sau o respinge, potrivit unui comunicat al Casei Regale citat de EFE.

„Regele regretă lipsa unui acord pentru a oferi ţării un buget credibil şi pe măsura provocărilor actuale. Într-un context marcat de o mare incertitudine geopolitică şi de provocări economice importante, ţara nu îşi poate permite o criză politică prelungită”, a spus Casa Regală belgiană în comunicat.

„De aceea, Regele face apel la simţul responsabilităţii tuturor şi îndeamnă toate părţile implicate să pună pe primul loc interesul general şi spiritul de compromis”, se arată în comunicat.

Regele îl va primi din nou pe prim-ministru vineri, după runda sa de consultări cu restul partidelor din executiv.

Conform presei locale, diferenţele în materie fiscală dintre partenerii coaliţiei de guvernământ „rămân prea importante”.

Pentru a găsi cele 10 miliarde de euro necesari pentru a reduce deficitul până în 2029, ziarul Le Soir menţionează că au fost luate în considerare măsuri precum majorarea TVA, reduceri în domeniul sănătăţii sau îngheţarea indexării salariilor şi a altor prestaţii sociale, care nu au avut însă succes.

Unele partide au încercat ca ajustarea totală să fie de opt miliarde, dar prim-ministrul a refuzat, invocând riscul unei retrogradări a ratingului de credit al Belgiei.

De Wever şi-a reiterat, de asemenea, refuzul de a recurge la alocări bugetare lunare provizorii, o tehnică de îngheţare a conturilor anului anterior care să permită ţării să înceapă 2027 fără buget.

O nouă zi de grevă este programată pentru 23 noiembrie.

Știre inițială

Premierul Belgiei, Bart De Wever, se întâlnește, astăzi, cu regele Philippe pentru a-și prezenta demisia, în contextul în care coaliția guvernamentală este pe punctul de a se destrăma din cauza negocierilor privind reducerea unui deficit bugetar de 10 miliarde de euro, potrivit Politico.

Partidele din Belgia n-au ajuns la un consens privind bugetul țării

Într-o ultimă încercare de a ajunge la un acord privind bugetul pentru anul viitor, liderii celor cinci partide care formează guvernul De Wever s-au reunit pe parcursul weekendului, însă au încheiat discuțiile luni dimineață, fără să ajungă la un consens.

Marți era considerată, neoficial, ultima zi pentru încheierea unui acord, în condițiile în care bugetul trebuie să fie aprobat de Parlament până la sfârșitul anului.

Prin aceste negocieri, De Wever a dorit să transmită piețelor financiare că Belgia este pe drumul cel bun în ceea ce privește respectarea obligațiilor asumate la nivel european. Belgia a înregistrat un deficit bugetar de 5,2% din PIB în 2025, iar acesta este estimat să crească și mai mult anul viitor.

Premierul a exclus ca Belgia să funcționeze cu bugetul din 2026

De Wever exclusese posibilitatea ca noul an să înceapă cu un buget provizoriu, care ar permite guvernului să funcționeze în continuare pe baza bugetului din anul precedent.

Negocierile bugetare se desfășoară de mai multe săptămâni, iar tensiunile au apărut în special între socialiștii flamanzi de la Vooruit și partidul de centru-dreapta francofon Mișcarea Reformistă (MR).

Socialiștii au solicitat contribuții mai mari din partea persoanelor cu venituri ridicate, prin majorarea impozitelor, în timp ce reprezentanții MR au respins această variantă și s-au opus unei reforme mai ample a taxei pe valoarea adăugată (TVA).

„Sunt încă mult prea multe taxe pe masă”, a declarat David Clarinval, viceprim-ministru din partea Mișcării Reformiste, după încheierea negocierilor. Acesta nu a exclus posibilitatea reluării discuțiilor în cursul zilei de luni.

În noiembrie anul trecut, negocierile bugetare din Belgia au depășit, de asemenea, termenul inițial. La acel moment, De Wever nu și-a prezentat demisia, ci i-a solicitat regelui Philippe o prelungire a perioadei de negocieri. Monarhul i-a acordat încă 50 de zile pentru a ajunge la un acord.

În cazul în care Belgia se îndreaptă către alegeri anticipate, partidele extremiste ar putea câștiga teren, mai scrie publicația citată anterior. Atât formațiunea de extremă dreapta Vlaams Belang, cât și Partidul Muncitorilor din Belgia (PTB), de extremă stânga, înregistrează rezultate bune în sondajele de opinie.

Belgia s-a confruntat, asemenea altor state europene precum Franța, Italia sau Albania, cu proteste masive în luna octombrie. Cetățenii belgieni au protestat împotriva măsurilor de austeritate pregătite de guvernanți.