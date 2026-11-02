UE promite "flexibilitate" Marii Britanii în cazul revenirii. Bruxelles-ul, dispus să facă compromisuri privind euro și Schengen

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Uniunea Europeană ar putea permite Marii Britanii să revină în blocul comunitar fără obligația de a adopta moneda euro sau de a adera la spațiul Schengen.

Uniunea Europeană ar putea accepta ca Marea Britanie să revină în blocul comunitar fără să fie obligată să adopte moneda euro sau să intre în spațiul Schengen. Doi oficiali europeni familiarizați cu poziția UE au declarat pentru Politico că Bruxelles-ul ar putea manifesta "flexibilitate" în cazul unei eventuale solicitări de readerare din partea Londrei.

Potrivit celor două surse, Regatul Unit nu ar trebui neapărat să accepte cele două condiții, care reprezintă motive de îngrijorare pentru o parte dintre alegătorii britanici.

O eventuală revenire în Uniune cu derogări similare celor de care beneficia înainte de Brexit ar putea crește semnificativ șansele ca Marea Britanie să-și recapete statutul de membru. O asemenea abordare ar contrazice poziția celor care consideră că țara ar trebui reprimită doar dacă acceptă atât moneda unică, cât și libera circulație în spațiul Schengen.

55% dintre britanici ar dori anularea efectelor Brexitului

Premierul britanic Andy Burnham a criticat efectele Brexitului, afirmând că acesta nu funcționează. El a lăsat totodată să se înțeleagă că revenirea în UE ar putea fi inclusă în viitorul program electoral al Partidului Laburist.

În tabăra eurosceptică există însă temeri că o nouă aderare ar putea presupune asumarea unor obligații mai ample de integrare europeană decât cele pe care Londra le avea înainte de retragerea din Uniune.

Un sondaj YouGov realizat la începutul acestei luni arată că 55% dintre britanici ar dori anularea efectelor Brexitului, în timp ce 34% preferă menținerea țării în afara UE.

Opiniile se modifică însă atunci când revenirea în blocul comunitar este condiționată de adoptarea euro și de aderarea la Schengen. Într-un asemenea scenariu, sprijinul scade la 35%, iar 43% dintre respondenți se declară împotriva revenirii.

Oficialii europeni subliniază că UE nu a stabilit deocamdată o poziție oficială în privința unei eventuale readmiteri a Marii Britanii, întrucât guvernul de la Londra nu a înaintat o solicitare în acest sens.

Aceștia au explicat însă că, în cadrul negocierilor de aderare, Uniunea ia în considerare particularitățile fiecărui stat candidat.

"În teorie, există o abordare standard, dar în practică se dovedește că lucrurile sunt mai flexibile", a declarat unul dintre oficiali. "Există modele diferite".

O asemenea perspectivă ar putea susține obiectivul exprimat de Burnham, care și-a manifestat dorința de a vedea Marea Britanie revenind în Uniunea Europeană în timpul vieții sale.

Brexitul a făcut "mai mult rău decât bine”

Înainte de Brexit, Regatul Unit avea derogări de la obligația de a adopta moneda euro și de a participa la spațiul Schengen. Aceste excepții au fost obținute prin acorduri și negocieri desfășurate de-a lungul mai multor decenii de apartenență la UE.

Situația este diferită pentru statele care au devenit membre mai recent, acestea asumându-și angajamentul de a îndeplini ambele obiective.

Deși susține revenirea Marii Britanii în Uniune, Burnham a afirmat că decizia trebuie să țină cont de opțiunea cetățenilor britanici. Premierul a precizat că nu va lua măsuri în această direcție înaintea următoarelor alegeri generale, când va încerca să obțină un nou mandat. Scrutinul trebuie organizat cel târziu în iulie 2029.

Pe 20 noiembrie, șeful guvernului britanic urmează să se întâlnească la Bruxelles cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Cei doi vor aproba un pachet de măsuri destinat consolidării relațiilor dintre Marea Britanie și UE după Brexit.

Discuțiile, demarate în timpul mandatului fostului premier Keir Starmer, vizează facilitarea schimburilor comerciale cu produse alimentare, crearea unor noi categorii de vize pentru tineri și conectarea sistemelor de comercializare a certificatelor de emisii.

Burnham intenționează să folosească întâlnirea și pentru a prezenta mai multe posibilități de revizuire amplă a relației dintre Londra și Bruxelles. El a descris actualul cadru post-Brexit drept unul care "a făcut mai mult rău decât bine".

Printre variantele analizate se numără participarea Marii Britanii la piața unică europeană, aderarea la uniunea vamală sau revenirea cu drepturi depline în Uniunea Europeană.

Forma de colaborare care va fi aleasă ar urma să fie inclusă în următorul program electoral al Partidului Laburist, înaintea alegerilor din 2029. Guvernul poate însă decide convocarea unui scrutin anticipat.