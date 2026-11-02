Ryanair pregătește măsuri drastice: înghețarea salariilor și reducerea costurilor, pentru a compensa scumpirea combustibilului

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Ryanair ar putea îngheţa temporar salariile şi reduce alte costuri, pentru a compensa majorarea preţului combustibilului.

Ryanair îşi reevaluează toate costurile în urma creşterii prețului combustibilului şi ar putea cere angajaţilor îngheţarea temporară a salariilor. Anunțul a fost făcut chiar de către reprezentanții operatorului aerian low-cost, care au explicat că măsurile sunt luate în calcul după ce Ryanair a raportat un declin trimestrial de 6% al profitului, în linie cu previziunile, transmite Agerpres, citând DPA şi Reuters.

Ce profit a înregistrat Ryanair

Profitul s-a situat la 1,61 miliarde de euro în perioada iulie-septembrie 2026, faţă de un nivel de 1,72 miliarde de euro în trimestrul trei din 2025.

De asemenea, profitul operaţional a scăzut cu 7%, la 1,82 miliarde de euro, de la 1,95 miliarde de euro. În schimb, veniturile totale din exploatare au urcat cu 4%, la 5,7 miliarde de euro, de la 5,48 miliarde de euro.

O creştere bruscă a preţurilor la kerosen

Războiul din Iran a dus la o creştere bruscă a preţurilor la kerosen, ceea ce a redus marjele de profit ale companiilor aeriene care nu au recurs la instrumente de acoperire a riscurilor (hedging).

În timp ce se aşteaptă în 2027 la o creştere a preţurilor zborurilor pe distanţe scurte, aceasta nu va compensa probabil majorarea facturii la combustibil, estimată la două miliarde de euro în anul fiscal care se va încheia la 31 martie 2028, pe baza actualelor preţuri, a avertizat, luni, 2 noiembrie, Ryanair.

Directorul general al Ryanair: Ne aşteptăm ca preţul combustibilului de aviaţie să rămână ridicat în 2027

"Dacă nu va exista o soluţionare rapidă a conflictului din Orientul Mijlociu, ne aşteptăm ca preţul combustibilului de aviaţie să rămână ridicat în 2027", a afirmat luni directorul general al Ryanair, Michael O'Leary, adăugând că pentru reducerea costurilor sunt luate în calcul negocieri cu aeroporturile, scăderea numărului de angajaţi şi folosirea AI în operaţiunile administrative.

În trimestrul trei, tarifele medii au scăzut în ritm anual cu 2%, la 63,40 euro, de la 64,80 euro anul trecut.

Ryanair a acoperit 80% din necesarul său de combustibil la un preţ de 67 de dolari pe baril, până în luna martie 2027, a informat compania aeriană irlandeză. În anul fiscal 2027, traficul ar urma să crească cu 3%, la 214 milioane de pasageri. În trimestrul trei, numărul de pasageri a crescut cu 5%, la 64,5 milioane, în timp ce gradul de ocupare al zborurilor a rămas stabil, la 96%.

CEO-ul Ryanair anunțase cea mai mare scumpire a biletelor de avion din istoria Europei

Anunțul Ryanair vine după ce în luna septembrie, a transmis că s-a decis reducerea programului de iarnă, pentru perioada noiembrie 2026-martie 2027, cu aproximativ 10.000 de zboruri, pentru a reduce expunerea companiei la creşterea preţurilor combustibilului, care nu sunt acoperite prin instrumente financiare de protecţie pe timp de iarnă. Tot atunci, compania aeriană a anunțat că preţul biletelor de avion ar putea înregistra o creştere. Ulterior, la sfârșitul lunii octombrie, Michael O'Leary a avertizat că în 2027 biletele de avion din Europa vor înregistra cea mai mare creştere din istorie.

Ryanair este cea mai mare companie aeriană din Europa, cu baze în toată Europa, inclusiv Dublin, sediul central, precum și Marsilia, Berlin, Atena, Milano și Barcelona. Precizăm că și mai multe companii aeriene românești se confruntă cu probleme financiare grave în prezent.