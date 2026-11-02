Alegeri SUA: Candidați cu nume identic pe buletinul de vot. Cum ar fi încercat democrații să îl încurce pe senatorul republican Dan Sullivan

În dreapta, senatorul republican Dan Sullivan/ în centru, președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite ale Americii, programate pentru marți, 3 noiembrie, nu sunt lipsite de incidente. În Alaska, au fost semnalate tentative de influențare a votului prin recrutarea unor candidați cu nume identic cu cel al unui senator republican.

O investigație New York Times relatează că mai multe persoane apropiate de Mary Peltola, candidata democrată la Senat, au petrecut luni întregi recrutând candidați pentru a atrage voturi de la senatorul republican Dan Sullivan.

Au fost căutați candidați cu același nume al republicanului Dan Sullivan

În vara anului 2025, un membru al echipei lui Mary Peltola, democrata din Alaska care lua în calcul o candidatură pentru Senat, a primit instrucțiuni neobișnuite din partea conducerii campaniei: să găsească cât mai multe persoane din Alaska care poartă numele Dan Sullivan.

Membrul echipei s-a conformat și a cercetat registrele electorale, întocmind o listă cu persoane numite Dan Sullivan din diferite zone ale statului. Solicitarea nu era deloc întâmplătoare. Dan S. Sullivan este numele senatorului republican al statului. Iar dacă echipa de campanie a lui Peltola sau aliații acesteia ar fi reușit să găsească și să convingă o altă persoană pe nume Dan Sullivan să candideze la Senat, confuzia creată în rândul alegătorilor i-ar fi putut costa pe senator voturi esențiale, în cadrul sistemului electoral neobișnuit din Alaska, în care buletinul de vot include patru candidați.

Planul a funcționat, potrivit publicației. În această primăvară, un profesor pensionar dintr-un mic sat pescăresc de pe coasta sud-estică a Alaskăi, accesibil doar pe calea aerului sau pe mare, și-a anunțat candidatura pentru Senat. Numele său era Dan J. Sullivan.

Echipa de campanie a lui Peltola a negat în repetate rânduri orice implicare în candidatura acestuia. Însă NYT a descoperit, pe baza unor interviuri, mesaje text și documente pregătite în vederea unui posibil proces împotriva echipei de campanie, că nu numai că oamenii lui Peltola au colaborat cu persoane care încercau să-l convingă pe Sullivan să candideze la Senat, dar operațiunea a avut o amploare mult mai mare.

Grupul a încercat să atragă în cursă și alți potențiali candidați care ar fi putut fragmenta voturile, diminuând sprijinul pentru senatorul în funcție și sporind șansele candidatei democrate de a câștiga.

Operațiunea, denumită intern „proiectul de configurare a buletinului de vot” (ballot composition project), a presupus deplasări secrete în comunități izolate din Alaska și apariția unui misterios consultant politic din Vestul Mijlociu, care a traversat statul folosind o identitate falsă și și-a prezentat propunerile potențialilor candidați la bere, în cafenele și berării.

În operațiune au fost implicați și avocații echipei de campanie a candidatei Peltola, precum și consilieri de rang înalt din cadrul Comitetului pentru Campanii Senatoriale Democrate (Democratic Senatorial Campaign Committee - D.S.C.C.), organismul care coordonează strategia electorală a partidului în cursele pentru Senat din întreaga țară. De la Washington până la Anchorage, acești consilieri au participat la discuții regulate despre operațiune și au luat chiar în calcul înființarea unui nou partid politic, menit să atragă candidați conservatori pe buletinul de vot.

Tacticile de manipulare a componenței buletinului de vot sunt frecvente în politică și sunt considerate, în general, legale. Ambele partide le-au folosit în Alaska. Însă această operațiune, despre care nu s-a mai relatat până acum, dezvăluie până unde au mers democrații pentru a obține un avantaj într-o cursă pentru Senat care ar putea determina controlul asupra acestei camere a Congresului.

„Alegătorii din Alaska trebuie să știe”, a declarat Elisa Rios, fosta directoare de campanie a lui Peltola și colaboratoare de lungă durată a acesteia, concediată în urma unei restructurări a echipei în luna august. De atunci, ea a acceptat să acorde o serie de interviuri publicației The Times.

„Au existat multe speculații, iar alegătorii ar trebui să cunoască imaginea completă atunci când iau decizii”, a spus ea. Potrivit lui Rios, Mary Peltola nu a fost implicată direct în proiect, dar era „cu siguranță la curent”.

Doi Dan Sullivan pe buletinul de vot

Operațiunea a avut efecte. Marți, Peltola va fi singura candidată democrată de pe buletinul de vot și se va confrunta cu cei doi Dan Sullivan și cu un candidat fără șanse prea mari, pe nume Gerald Heikes, care, potrivit investigației The Times, a fost și el recrutat în această cursă. Sondajele îi atribuie lui Peltola șanse considerabile de câștig.

Între timp, Departamentul de Justiție a intentat, săptămâna trecută, la cererea președintelui Donald Trump, un proces la o instanță federală, prin care solicită blocarea certificării rezultatelor alegerilor în cazul în care voturile acordate celuilalt Dan Sullivan îl împiedică pe senatorul Sullivan să câștige.

Atât echipa de campanie a lui Peltola, cât și D.S.C.C. au negat participarea la eforturile de recrutare a unor candidați menite să fragmenteze votul în Alaska. Niciuna dintre organizații nu a răspuns la lista detaliată de întrebări transmisă de The Times.

„Campania Alaskans for Mary nu are nicio implicare în niciuna dintre cele două campanii Sullivan și nu a recrutat niciun candidat în această cursă”, a transmis echipa într-un comunicat.

D.S.C.C. a oferit un răspuns similar, afirmând că nu a avut „nicio implicare” în recrutarea lui Sullivan „sau a oricărui alt candidat republican”.

Investigația NYT se bazează pe interviuri realizate în ultimele două luni cu 12 persoane care au participat la plan, au fost informate despre acesta sau au fost potențiali candidați pe care echipa a încercat să-i recruteze. The Times a obținut, de asemenea, zeci de mesaje text care documentează evoluția operațiunii.

Investigația a inclus interviuri ample cu Elisa Rios, în cadrul cărora aceasta a oferit detalii despre operațiune.

Săptămâna trecută, în timp ce The Times pregătea publicarea articolului, Rios, care intenționa să dea în judecată echipa de campanie a lui Peltola pentru concediere abuzivă, a contactat publicația și a declarat că dorește să-și retragă afirmațiile anterioare. „Așa cum am discutat în convorbirea noastră de astăzi, confirm că mi-am retras toate declarațiile făcute cu privire la alegerile pentru Senatul din Alaska din 2026, în legătură cu orice articol pe care l-ați putea sau nu publica”, a scris Rios. „Nu sunt dispusă să fiu sursă pentru nicio relatare, în nicio calitate”. Este neobișnuit ca o sursă să solicite retragerea unor declarații făcute în interviuri anterioare, iar standardele editoriale ale The Times nu obligă reporterii să accepte asemenea solicitări. Publicația nu convenise niciodată că interviurile anterioare nu puteau fi publicate și a informat-o pe Rios, săptămâna trecută, că acestea vor face parte din articol. În plus, interviurile cu Rios au fost în concordanță cu celelalte informații obținute de The Times în cadrul investigației. Ea nu a intentat niciun proces împotriva echipei de campanie.

Relatările Elisei Rios, fosta directoare a campaniei candidatei democrate Peltola

Operațiunea a început în vara anului 2025, cu scopul de a atrage potențiali candidați care să fragmenteze voturile în cadrul sistemului electoral neobișnuit din Alaska, unde buletinul de vot include patru candidați, a declarat Rios.

Potrivit acesteia, la una dintre primele întâlniri, reprezentanți ai D.S.C.C. l-au prezentat pe un veteran al campaniilor electorale democrate, pe nume Jerid Kurtz, atât ei, cât și lui Anton McParland, care la acea vreme era șeful de cabinet al lui Peltola. Kurtz, originar din Ohio, a fost prezentat drept un specialist în manevre electorale discrete, a spus Rios.

Câteva luni mai târziu, la începutul anului 2026, Kurtz a participat la o videoconferință cu membrii echipei responsabile de proiectul privind componența buletinului de vot, a relatat Rios.

El le-a spus celor prezenți că luase legătura cu unul dintre bărbații pe nume Dan Sullivan. Acesta locuia în micul sat Petersburg, iar Kurtz l-a descris ca fiind dispus să candideze dacă acest lucru ar fi ajutat-o pe Mary Peltola, potrivit lui Rios.

„Ne-a spus când l-a găsit”, a declarat ea. Kurtz le-ar fi povestit că Sullivan „a spus că îl urăște pe Trump și că, dacă ar ajuta-o pe Mary, o plăcea pe Mary. Nu avea niciun interes să devină politician, dar dacă asta putea ajuta...”.

Sullivan, care a susținut în repetate rânduri că a intrat în cursa electorală din proprie inițiativă, nu a răspuns solicitărilor repetate de a comenta situația, transmise în ultima săptămână.

Potrivit documentelor Comisiei Electorale Federale, un super-PAC favorabil lui Peltola, numit 49th State PAC, a plătit în această toamnă aproximativ 87.000 de dolari companiei Wingspan Strategies, deținută în coproprietate de Kurtz. PAC-ul a declarat într-un comunicat transmis în această săptămână că „nu l-a angajat și nu l-a plătit niciodată pe Jerid Kurtz pentru prestarea vreunui serviciu”. Kurtz nu a răspuns solicitărilor repetate de a comenta. În ultimele zile, și-a ascuns profilul LinkedIn și a făcut privat contul de pe platforma X.

Mesajele text consultate de The Times arată că reprezentanți ai D.S.C.C. și ai echipei de campanie a lui Peltola au comunicat timp de luni întregi despre proiect.

McParland solicita actualizări despre „Jarid”, „Jared” sau „prietenul nostru”, iar reprezentanții D.S.C.C. programau rapid convorbiri telefonice, potrivit mesajelor. (McParland, retrogradat în august într-un rol de consultant, nu a răspuns solicitărilor repetate de a comenta).

Rios participa în mod regulat la aceste convorbiri. Ea a declarat că membrii echipei discutau uneori și subiecte informale, iar Kurtz devenea ocazional foarte animat când își descria tacticile, explicând că folosea pseudonime și povești de acoperire pentru a-și ascunde activitățile.

La sfârșitul lunii mai, cu puțin timp înainte ca Sullivan să depună documentele pentru înscrierea în cursa electorală, Kurtz a vorbit la telefon cu un membru al echipei lui Peltola și i-a spus că tocmai coborâse din avion în Petersburg, potrivit lui Rios și unei alte persoane familiarizate cu acea conversație.

Cum poate Dan Sullivan din Petersburg să o ajute pe Peltola

Sistemul electoral din Alaska face deosebit de ușoară introducerea unor candidați suplimentari pe buletinul de vot, care pot fragmenta sprijinul pentru un anumit candidat.

Statul organizează alegeri primare nepartizane, astfel încât candidații pot declara orice afiliere politică pe buletinul de vot, fără să fie verificați sau validați de partidele respective.

Acest sistem i-a permis lui Sullivan din Petersburg, un susținător de lungă durată al lui Peltola și al altor democrați, să obțină un loc pe buletinul de vot pentru alegerile generale de săptămâna viitoare.

Și republicanii au profitat de acest sistem. Când Peltola a candidat pentru realegerea în Camera Reprezentanților, în urmă cu doi ani, Partidul Republican din Alaska a susținut un efort menit să ajute un democrat - un deținut care își conducea campania dintr-o închisoare din New York - să rămână pe buletinul de vot.

Anul acesta, imediat după intrarea lui Sullivan în cursă, republicanii l-au denunțat drept un candidat-paravan al democraților, însă nu au reușit să demonstreze acest lucru. Au încercat să-l elimine de pe buletinul de vot, susținând că nu era un candidat de bună-credință și invocând faptul că își schimbase înregistrarea electorală din independent în republican cu puțin timp înainte de expirarea termenului-limită pentru înscriere.

În iunie, Curtea Supremă din Alaska a respins acest argument, hotărând că nici legislația statului, nici Constituția Statelor Unite nu ofereau temei pentru eliminarea lui Sullivan din cursă. Procesul intentat între timp de Departamentul de Justiție este încă pe rol.

Experții în drept electoral consideră că acțiunea juridică are o bază discutabilă, având în vedere că, potrivit Constituției, statele sunt responsabile de administrarea alegerilor, iar procesul încearcă să conteste un scrutin care nici măcar nu a avut loc încă.

Dan J. Sullivan contestă acuzațiile. Și alți potențiali candidați au fost contactați

Dan Sullivan din Petersburg s-a descris drept un republican moderat într-un interviu acordat publicației The Times în august și a susținut în repetate rânduri că a intrat în cursă din proprie inițiativă.

În timp ce Departamentul de Justiție se concentrează asupra celor doi Dan Sullivan, The Times a descoperit că echipa a încercat să recruteze și alți locuitori din Alaska pentru a intra în cursă și a fragmenta voturile.

Chiar dacă nu toți purtau numele senatorului republican, unii ar fi contribuit pur și simplu la creșterea numărului de opțiuni de pe buletinul de vot și ar fi putut atrage o parte din voturile destinate senatorului în funcție.

Matthew Salisbury, din Anchorage, a declarat că a primit, în decembrie anul trecut, un telefon neașteptat de la un număr necunoscut de Google Voice, cu prefix din Ohio.

Fost candidat la Camera Reprezentanților a SUA, Salisbury a povestit într-un interviu că apelantul s-a prezentat drept Zane - fără să-și dezvăluie numele de familie - și l-a întrebat dacă ar lua în considerare o candidatură la alegerile pentru Senat care urmau să aibă loc. Zane dorea, de asemenea, să se întâlnească personal cu el.

La o întâlnire fizică, într-un pub irlandez din Anchorage, precum și în cadrul altor întâlniri și convorbiri telefonice din lunile următoare, Zane a continuat să insiste ca Salisbury să candideze pentru Senat.

Acesta i-a spus că era în căutarea unor candidați independenți în gândire și că susținătorii săi îl vor sprijini pe Salisbury prin cheltuieli electorale externe.

Părea un om prietenos și inteligent, și-a amintit Salisbury, însă nu a oferit niciodată detalii suplimentare despre trecutul său sau despre afilierea politică și a refuzat să spună cine finanța operațiunea. „Nu sunt naiv”, a declarat Salisbury, care până la urmă nu a mai candidat pentru Senat. „Trebuia să-mi dau seama, în mare, că nu făceau toate astea pentru mine”, a adăugat el.

Când The Times i-a trimis lui Salisbury o fotografie a lui Kurtz, acesta l-a identificat drept bărbatul care se prezentase sub numele de Zane.

Încercările de a contacta numărul Google Voice nu au avut succes. Nici tentativele de a-l contacta pe Kurtz la adresa de e-mail pe care o folosise în comunicarea cu Salisbury nu au dat rezultate. Adresa conținea cuvântul „buckeye”. Documentele publice arată că Kurtz este originar din Ohio, stat supranumit „Buckeye State”.

La sfârșitul lunii mai, Kurtz, care continua să folosească identitatea de Zane, i-a trimis un mesaj lui Salisbury în care îi spunea că încercase să recruteze și câțiva „candidați de nivel înalt, inclusiv câțiva dintre cei care candidează în prezent pentru funcția de guvernator”, însă fără succes. De asemenea, i-a cerut părerea lui Salisbury despre o știre recentă, scriindu-i: „Ai văzut nebunia asta cu încă un Dan Sullivan? Ce părere ai?”

O strategie pe mai multe fronturi

Pe parcursul primăverii, echipa de campanie a făcut schimb de informații cu D.S.C.C. despre potențiali candidați și a continuat să participe la eforturile de influențare a componenței buletinului de vot.

Într-un schimb de mesaje text obținut de The Times, consilierii lui Peltola păreau să râdă alegători în timp ce urmăreau un grup de discuții (focus group), presupunând că participanții ar putea fi ușor păcăliți să voteze pentru un candidat introdus în cursă tocmai pentru a fragmenta voturile.

„Avem un plan special pentru voi”, a scris un consultant al echipei de campanie a lui Peltola.

Un specialist în sondaje care participa la conversație a scris că unul dintre alegători părea publicul perfect „pentru planul nostru strategic privind buletinul de vot :)”.

Moralul echipei a crescut după rezultatele alegerilor primare din 18 august, când ambii Dan Sullivan s-au calificat pentru alegerile generale, în care urmau să se confrunte patru candidați.

Exista însă o problemă: al patrulea loc de pe buletinul de vot îi revenise unui democrat care ar fi putut atrage în toamnă o parte din voturile destinate lui Peltola. Acest democrat, un progresist pe nume David Leslie, a început rapid să fie presat de membri ai propriului partid să se retragă. Unul dintre cei care l-au contactat, a declarat Leslie într-un interviu, a fost Jerid Kurtz.

Potrivit unei persoane familiarizate cu discuția, Kurtz s-a întâlnit personal cu Leslie, într-o cafenea din Fairbanks. La scurt timp, Leslie a acceptat să se retragă.

„Sunt foarte mândru de decizia pe care ai luat-o astăzi”, i-a scris Kurtz lui Leslie într-un mesaj text din 31 august, chiar în ziua în care acesta și-a anunțat retragerea. Mesajul a fost consultat de The Times.

Retragerea lui Leslie a deschis calea pentru ca un alt republican să-i ia locul pe buletinul de vot, ceea ce ar fi putut fragmenta și mai mult votul republican: Gerald Heikes. Heikes, un antreprenor în domeniul construcțiilor specializat în montarea plăcilor de gips-carton, a declarat într-un interviu că a fost recrutat pentru a candida la Senat în această primăvară „de un tip din Vestul Mijlociu”.

Bărbatul, al cărui nume Heikes nu și-l amintea, l-a contactat mai întâi telefonic, apoi s-a întâlnit cu el într-un restaurant de tip deli din orașul său natal, Palmer, Alaska. Heikes a spus că bărbatul nu semăna cu fotografia lui Kurtz.

„Mi-a spus: 'Uite, dacă depui candidatura pentru Senat, te vom sprijini - nu-ți putem da bani sau ceva de genul acesta, dar vom face lucrurile să se întâmple pentru tine'”, a povestit Heikes. Heikes, care declarase anterior că el credea că Dumnezeu îi transmitea că trebuie să candideze pentru o funcție publică, a decis după această întâlnire să intre în cursa pentru Senat.

Finanțarea noilor candidați recrutați

Au existat și eforturi de susținere financiară a noilor candidați, potrivit NYT. În luna martie, angajați ai echipei de campanie a lui Peltola au luat cina cu un consultant politic local pe nume Jim Lottsfeldt.

Lottsfeldt, care colaborează cu super-PAC-uri aliniate cu Peltola, a acceptat să coordoneze o operațiune de promovare a candidaților cu șanse reduse la victorie, prin cheltuieli electorale externe, a declarat Rios, care a participat la acea cină. „Discutam despre cum am putea echilibra diferitele universuri distincte și cum am putea crea, practic, un război republican în alegerile primare”, a spus Rios.

Documentele financiare depuse de Alaska Values, un nou super-PAC care îl susține pe Heikes, arată că Lottsfeldt solicitase posturilor de radio din Alaska spațiu publicitar pentru această lună.

Într-un interviu, Lottsfeldt a negat că ar fi avut cunoștință de operațiune sau că ar fi fost implicat în aceasta. El a afirmat că subiectul nu a fost discutat la cină.

Totodată, a susținut că Rios este o sursă de „informații negative despre Mary Peltola, provenite de la persoane nemulțumite, care, în opinia mea, adesea nu sunt adevărate”.

Lottsfeldt a negat și orice legătură cu PAC-ul Alaska Values, dar nu a putut explica de ce numele său apărea în documentele depuse de organizație, sugerând că ar putea fi vorba despre o eroare. „Aceste formulare au funcții automate sau ceva de genul acesta. Este foarte posibil ca numele meu să fi fost deja pe un formular necompletat și apoi să fi fost transferat”, a declarat Lottsfeldt.

„Chiar dacă aș fi solicitat un anumit spațiu publicitar, și ce dacă? Nu este nimic ilegal în asta, nimic suspect”, a mai spus el.

Un nou partid MAGA?

Chiar dacă echipa de campanie a lui Peltola și reprezentanții D.S.C.C. au negat participarea la operațiune, mesajele text și documentele consultate de The Times arată că aceasta a implicat comitetul electoral al partidului pentru Senat și principala firmă de avocatură care îl reprezenta.

La un moment dat, când consilierii lui Peltola au luat în calcul o idee îndrăzneață - înființarea unui partid de dreapta la nivelul statului, care să-l poată contesta pe senatorul republican în funcție - aceștia au contactat reprezentanții D.S.C.C.

„Imaginați-vă dacă ar exista un partid MAGA!”, a scris McParland, din echipa de campanie a lui Peltola, în ianuarie.

„Deștept. Să vedem”, a răspuns Piatt, directorul de campanii al D.S.C.C.

Potrivit lui Rios, Jacquelyn Lopez, avocată la Elias Law Group, firma care reprezintă atât comitetul electoral, cât și echipa de campanie a lui Peltola, a făcut parte din această operațiune.

Într-un mesaj text din aprilie, consultat de The Times, un consultant al campaniei a întrebat-o pe Rios: „Trebuie să revenim la Jackie în legătură cu chestiunea partidului MAGA?” Într-un alt mesaj din aceeași lună, în care prenumele lui Kurtz era scris greșit, McParland a scris: „Jackie îl sună pe Jarid”.

Lopez nu a răspuns solicitării de a comenta. Planul privind înființarea partidului MAGA a fost abandonat în luna mai.

În iunie însă, D.S.C.C. a sărbătorit alături de echipa de campanie după ce o instanță din Alaska a decis că celălalt Dan Sullivan putea rămâne pe buletinul de vot.

„Celălalt Dan a câștigat, va fi pe buletinul de vot”, a scris Shelbi Dantic, angajată a D.S.C.C., într-un grup de discuții intern. Trei persoane - doi consilieri ai lui Peltola și un membru al personalului D.S.C.C. - au reacționat la mesaj folosind emoji-uri în formă de inimă.