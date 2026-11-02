Alertă cu bombă la bordul unei aeronave Wizz Air: A fost escortată de un avion Gripen pentru o aterizare de urgență la Budapesta

Avion al Wizz Air, compania care opera zborul din Köln spre București. Doi români au pătruns pe pistă Foto: Pixabay

Un avion de pasageri al Wizz Air, cursa Londra - Sofia, a fost deviat luni către Budapesta din cauza unei amenințări cu bombă.

Avioane Gripen ale Forțelor Armate Ungare au fost alertate cu privire la situația de urgență. Unul dintre ele a escortat aeronava Wizz Air până când aceasta a aterizat la Aeroportul Internațional Liszt Ferenc din Budapesta, capitala Ungariei.

Anunțul a fost făcut de Romulusz Ruszin-Szendi, ministrul ungar al Apărării.

Ce scrie în mesajul postat de ministrul ungar al Apărării

„Serviciul de pregătire aeriană al NATO a emis o alertă ALPHA. Avionul Gripen al Forțelor de Apărare Maghiare a decolat în câteva minute și a asigurat aterizarea avionului de pasageri la Budapesta”, a scris ministrul ungar al apărării într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

Avionul militar s-a întors apoi la Kecskemét. Autoritățile au intervenit la sol la Budapesta pentru preluarea pasagerilor cursei Wizz Air.

„Pregătirea nu este o rutină, ci o responsabilitate. Soldații noștri au dovedit încă o dată că pot fi desfășurați imediat, dacă este necesar, și sunt capabili să garanteze securitatea spațiului aerian al Ungariei”, a mai transmis Ruszin-Szendi.

Deasupra cărei țări s-a dat alerta cu bombă

Publicația Kisafold afirmă că aeronava vizată de amenințare este un Airbus A321neo și că aceasta a fost deviată înspre Budapesta în momentul în care se afla deasupra Bosniei și Herțegovinei.

Pista 2 a Aeroportul Internațional Liszt Ferenc a fost închisă după aterizarea aeronavei pentru a se face cercetărilor. Deocamdată, autoritățile nu au confirmat existența unui dispozitiv exploziv la bordul aeronavei.