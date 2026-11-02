Schimb de replici între Marine Le Pen și ministrul Afacerilor Externe din Polonia, pe fondul crizei de la Tribunalul Constituțional

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Radosław Sikorski, ministrul de Externe al Poloniei, i-a transmis un avertisment ferm lui Marine Le Pen. Acesta i-a cerut să nu se amestece în afacerile interne poloneze. Reacția vine după ce Le Pen a acuzat UE și presa internațională de tăcere în fața crizei majore de la Tribunalul Constituțional din Varșovia.

Ministrul Afacerilor Externe din Polonia i-a transmis lui Marine Le Pen să nu se amestece în politica poloneză, după ce aceasta a acuzat UE și mass-media de tăcere în fața tensiunilor tot mai mari de la Curtea Constituțională, scrie Polskie Radio.

„Doamnă Le Pen, în calitate de prietenă și aliată a Franței, Polonia nu se amestecă în politica dumneavoastră. Vă rugăm să ne respectați, abținându-vă de la a vă amesteca în politica noastră”, a replicat ministrul de externe și vicepremierul Radosław Sikorski.

Le Pen, lidera formațiunii franceze „Adunarea Națională” (Rassemblement National), a afirmat duminică după-amiază, într-o postare pe pagina sa de X, că „evenimentele grave care au loc în prezent în Polonia, în jurul Curții Constituționale, sunt un motiv de profundă îngrijorare”.

„Indiferența Uniunii Europene și tăcerea mass-mediei în fața crizei poloneze ridică întrebări legitime: nu poți susține că aperi democrația și statul de drept, rămânând în același timp tăcut atunci când echilibrul constituțional dintr-un stat membru este grav amenințat”, a declarat ea.

Tensiunile din Polonia au izbucnit vineri seară

Conflictul din Polonia a izbucnit vineri seară, când pe site-ul Tribunalului Constituțional a apărut un anunț privind suspendarea, pentru o lună, a președintelui instituției, Bogdan Święczkowski, și a vicepreședintelui, Bartłomiej Sochański.

Deciziile au fost emise de Anna Korwin-Piotrowska, care a susținut că a preluat conducerea Curții întrucât are cea mai mare vechime în magistratură. Deciziile sale vizau, de asemenea, atribuții de ordin administrativ.

Poliția a fost mobilizată în zona adiacentă sediului Curții Constituționale. Poliția din Varșovia a precizat că a intervenit în urma unor comunicări primite de la procurorul general, precum și a unei scrisori din partea unui judecător, care avertiza asupra existenței unei amenințări la adresa vieții și sănătății persoanelor aflate în interiorul instituției.

La sosirea în Polonia, după ce a luat decizia să-și anuleze vizita în Senegal, președintele Karol Nawrocki s-a îmbrâncit cu agenții de securitate pentru a intra în Tribunalul Constituțional. Președintele Poloniei se afla încă în interiorul instituției sâmbătă dimineață.

Șeful statului polonez a contestat numirea unor judecători de către guvern și a acuzat autoritățile că au încălcat ordinea constituțională prin ocuparea sediului Curții Constituționale. De asemenea, Nawrocki a cerut forțelor de securitate să părăsească instituția.

Donald Tusk, discurs în fața națiunii. A vorbit de o rețea de boți ruși

Prim-ministrul Poloniei a transmis sâmbătă seara un mesaj oficial către națiune, în contextul conflictului dintre guvern și președintele Karol Nawrocki privind Tribunalul Constituțional.

Donald Tusk a respins ideea unui compromis între cele două tabere și a apărat dreptul judecătorilor aleși de Parlament de a-și prelua atribuțiile. El a făcut referire la evenimentele tensionate de la sediul instituției, l-a criticat direct pe președinte și a acuzat existența unei rețele de boți ruși care ar susține anumite grupuri politice din Polonia.