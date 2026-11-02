Spania a început deportarea migranţilor intraţi ilegal în Ceuta

Migranți în Ceuta. Sursa foto: Agerpres

Spania a returnat în Maroc un prim grup de migranţi intraţi ilegal în exclava nord-africană Ceuta, în luna iulie. Acestora le-a fost refuzat azilul.

Potrivit Ministerului de Interne, migranţii au fost trimişi înapoi în Maroc după ce acesta a fost de acord cu primirea lor, şi rămân deocamdată pe teritoriul marocan.

Ministerul a refuzat să precizeze numărul sau cetăţenia lor, dar asociaţii caritabile care acţionează în Ceuta au declarat că au fost deportate 16 persoane din Senegal, Nigeria, Yemen, Camerun şi Bangladesh .

Organizaţii neguvernamentale, precum Amnesty International, susţin că astfel de returnări nu iau în considerare riscurile asociate cu tratamentul aplicat de Maroc migranţilor şi contravin valorilor promovate de guvernul de stânga al Spaniei.

Maroc, ţară sigură

Organizaţia Internaţională pentru Migraţii (OIM), care cooperează cu autorităţile marocane în cadrul unor programe de întoarcere voluntară pentru cetăţeni ai unor ţări terţe sau migranţi, a declarat pentru Reuters că nu participă la deportări sau la returnări forţate.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne spaniol a declarat pentru Reuters că Marocul este considerat de Uniunea Europeană ca fiind ţară sigură, şi că deportările se desfăşoară 'cu toate garanţiile necesare', fără însă a da alte detalii.

În luna iulie, în decurs de 48 de ore, aproximativ 80.000 de persoane au trecut din Maroc în Ceuta, o exclavă care, alături de Melilla, constituie singurele graniţe terestre ale UE cu Africa.

Deşi cei mai mulţi s-au întors după câteva zile, mii de persoane au rămas în Ceuta, iar guvernul premierului Pedro Sánchez este presat de Uniunea Europeană şi de o populaţie nemulţumită să rezolve criza din Ceuta înainte de alegerile din 29 noiembrie.

Autorităţile spaniole găzduiesc 8.000 de migranţi în centre de primire şi procesează cererile de azil depuse de majoritatea persoanelor rămase în Ceuta, conform Agerpres.

Criza migrației pune presiune pe Uniunea Europeană. Avertismentul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a UE

Criza migrației din Ceuta pune la încercare drepturile omului la frontierele externe ale blocului comunitar, a avertizat Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE, într-un raport.

Agenția cu sediul la Viena a punctat că există riscuri serioase pentru drepturile fundamentale la frontierele externe ale blocului comunitar, iar sosirea bruscă a mii de migranți în enclava spaniolă Ceuta în iulie „a pus la încercare echilibrul dintre protejarea drepturilor fundamentale și securizarea frontierelor externe ale UE”, relatează Politico.

La sfârșitul lunii iulie, peste 70.000 de migranți au trecut din Maroc în Ceuta în decurs de 48 de ore, ceea ce a dus la întrebări cu privire la modul în care UE ar trebui să gestioneze deplasările bruște în masă care ar putea fi manipulate sau utilizate împotriva blocului comunitar.