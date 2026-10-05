A lovit un spectator și a fost descalificat. Daniil Medvedev reacționează după gestul care i-a adus ratarea finalei turneului ATP Beijing / Video

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Daniil Medvedev (30 de ani) a fost implicat într-un scandal de proporții în semifinalele turneului ATP de la Beijing, China, după ce a trimis o minge în tribune care a lovit un spectator în față. Incidentul s-a întâmplat în timpul meciului contra tenismenului sârb Novak Djokovic.

Arbitrul partidei a hotărât să-l descalifice pe jucătorul rus, în urma acestui incident. Prin urmare, Novak Djokovic a avansat în ultimul act.

După puțin timp de la acest moment nefericit, Daniil Medvedev a reacționat. El a zis că-i pare extrem de rău pentru ce s-a întâmplat, subliniind că totul a fost un accident.

Mai mult, Medvedev a susținut că vrea să-i ceară scuze fanului pe care l-a lovit, iar tot ce contează în acest moment este ca el să fie bine.

Medvedev: ”Când am văzut ce s-a întâmplat, m-am simțit îngrozitor”

”Îmi pare teribil de rău pentru spectator, în primul rând. Încerc să iau legătura cu el, dacă dorește. Sper să-mi pot cere scuze personal și să văd cum se simte.

A fost 100% un accident. Se vede clar că nu am lovit mingea din furie. De fapt, fac multe lucruri rele, dar, de obicei, nu-mi place să abuzez de minge. Mingea sărea înapoi, așa că am încercat să o lovesc pur și simplu oriunde, ca să nu iasă de pe teren.

Când am văzut ce s-a întâmplat, m-am simțit îngrozitor pentru că, repet, nu cred că am mai fost vreodată într-o situație asemănătoare. Așa că, da, cel mai important lucru este că sper să fie bine, pentru că nu se știe niciodată ce se poate întâmpla în astfel de situații.

”A fost un sentiment oribil”

A fost un sentiment oribil pentru că, repet, nu asta fac de obicei. N-am vrut să lovesc… Adică, se vede că nu e niciun pic de furie în acel moment. Nu e neapărat frustrare. N-am lovit-o tare.

De fapt, îmi pare teribil de rău pentru el, pentru că, repet, sper doar să fie bine. Asta e cel mai important. Restul rămâne în urmă. Acum îmi pasă cu adevărat de el. Sper să pot să-l întâlnesc și să mă revanșez cumva”, a declarat Medvedev despre incident, potrivit BBC.

VIDEO

LE GESTE QUI A VALU LA DISQUALIFICATION À DANIIL MEDVEDEV. ❌ Le Russe a envoyé une balle dans les tribunes et touché un spectateur au visage. Le spectateur a été évacué et Medvedev immédiatement disqualifié face à Novak Djokovic. ???? https://t.co/q7XicYxA92 — Univers Tennis ???? (@UniversTennis) October 5, 2026

Cu cine va juca Djokovic în finala ATP Beijing

Novak Djokovic va disputa cu Alex de Minaur (27 de ani, locul 9 ATP) finala ATP Beijing 2026.

Amintim că în tenis au existat mai multe incidente în care mingi sau echipamente trimise de jucători au lovit persoane din proximitatea terenului.

Alte incidente asemănătoare

Cele mai cunoscute sunt cazuri sunt cel în care a fost implicat Novak Djokovic, la US Open 2020. El a lovit accidental cu mingea o arbitră de linie, în gât, după ce a trimis mingea în spatele terenului din frustrare. A fost descalificat.

De asemenea, Marc Polmans, la Shanghai 2023, a lovit cu mingea arbitrul de scaun după ce a ratat o lovitură și a fost descalificat.

Denis Shapovalov, la Cupa Davis 2017, a lovit arbitrul cu mingea și a fost descalificat din meci.

Mai recent, Belinda Bencic, la US Open 2026, a trimis o minge în tribune fără să se uite în spate, iar aceasta a lovit un spectator. A primit o încălcare de cod, însă nu a fost descalificată.