Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Hong Kong (WTA)

Foto: Agerpres

Sorana Cîrstea s-a calificat, marți, în optimile de finală al turneului WTA 250 de la Hong Kong, dotat cu premii totale de 283.347 de dolari, după ce a trecut de rusoaica Maria Timofeeva cu 7-6 (8/6), 1-6, 7-5.

Cîrstea (36 ani, 15 WTA), principala favorită a turneului, a obținut o victorie muncită, după mai bine de trei ore de joc (3 h 10 min), la primul duel dintre cele două.

Românca a avut 5-2 în primul set, dar a fost egalată după ce a ratat două mingi de set la 5-4, reușind să se impună în tiebreak, după ce a salvat, la rândul său o minge de set. Timofeeva (22 ani, 70 WTA) a dominat setul secund, pe care și l-a adjudecat cu un sec 6-1. În decisiv, rusoaica a început mai bine și a condus cu 2-0, dar Cîrstea a reușit trei ghemuri la rând, încheind cu un nou break (7-5).

Sorana Cîrstea și-a asigurat un cec de 4.285 de dolari și 30 de puncte WTA, iar în optimi o va înfrunta pe americanca de origine română Mary Stoiana (23 ani, 114 WTA), care a trecut de legendara Venus Williams cu 6-2, 6-3, potrivit Agerpres.

În clasamentul WTA, Sorana Cîrstea și-a egalat cea mai bună clasare din carieră, urcând pe locul 15, după ce a urcat o poziție față de săptămâna trecută.

În top 100 se mai află două românce, Gabriela Ruse, care se menține pe 60, și Jaqueline Cristian, care a urcat patru locuri și e pe 79, deși și-a încheiat de ceva timp sezonul.