Alexander Zverev va deveni numărul unu mondial, după  înfrângerea suferită de Carlos Alcaraz la Shanghai

Germanul Alexander Zverev va deveni numărul unu mondial în tenisul masculin pentru prima dată în carieră, în urma înfrângerii suferite de Carlos Alcaraz în fața lui Zizou Bergs la turneul Shanghai Masters, informează DPA

Zverev, campionul de la Roland Garros și US Open ocupă, pentru moment, locul al doilea, dar va prelua prima poziție, deținută în prezent de italianul Jannik Sinner, odată cu actualizarea clasamentului.

Zverev va încheia, de asemenea, anul 2026 pe locul întâi, devenind primul jucător german care atinge această bornă.

Carlos Alcaraz, locul 3 mondial, favorit numărul 2, a fost învins luni de belgianul Zizou Bergs, cu 7-5, 7-6 (7/4), în turul al treilea al turneului ATP Masters 1.000 de la Shanghai, dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari, informează AFP.

După ce câștigase unsprezece meciuri consecutive de la revenirea după accidentare, inclusiv victoria din finala de la Tokyo, din 6 octombrie, Alcaraz a cedat după ceva mai mult de două ore de joc în fața lui Bergs, locul 39 mondial, care a reușit astfel cea mai mare performanță din cariera sa.

În optimile de finală, Bergs îl va înfrunta pe învingătorul meciului dintre americanul Tommy Paul (18 ATP) și monegascul Valentin Vacherot (14 ATP), cel care a câștigat turneul în mod neașteptat anul trecut.

Rezultate consemnate luni în runda a treia a turneului ATP Masters 1.000 de la Shanghai:

Rafael Jodar (Spania/N.12) - Jiri Lehecka (Cehia/N.22) 4-6, 7-6 (7/2), 6-4

Casper Ruud (Norvegia/N.20) - Learner Tien (SUA/N.14) 6-4, 7-6 (7/3)

Felix Auger-Aliassime (Canada/N.4) - Pablo Carreno Busta (Spania) 6-3, 4-6, 6-1

Stefanos Tsitsipas (Grecia) - Taylor Fritz (SUA/N.11) 3-6, 7-5, 6-3

Daniil Medvedev (Rusia/N.5) - Dalibor Svrcina (Cehia) 6-2, 6-3

Zizou Bergs (Belgia) - Carlos Alcaraz (Spania/N.2) 7-5, 7-6 (7/4). (Agerpres)



