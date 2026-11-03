WTA clasament: Elena Rîbakina, lider detașat, Sorana Cîrstea, revine pe cel mai bun loc al carierei

Sorana Cârstea Foto: Facebook

Elena Rîbakina este lider în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), publicat luni, după ce și-a asigurat terminarea anului în această postură prin atingerea sferturilor de finală la Tokyo.

Rîbakina are un avans de peste 1.600 de puncte față de belarusa Arina Sabalenka, podiumul fiind completat de rusoaica Mirra Andreeva, care are doar 179 de puncte până la locul secund.

Coco Gauff a urcat un loc și se află acum pe locul al patrulea.

Rusoaica Diana Șnaider a urcat două poziții după titlul obținut la Tokyo, iar finalista Leylah Fernandez a făcut un salt de cinci poziții și se află acum pe 18.

Britanica Harriet Dart, campioana de la Guangzhou, a urcat impresionant, 31 de locuri, fiind pe 84. Învinsa ei, austriaca Lilli Tagger, la 18 ani, a jucat a treia finală WTA din carieră (una câștigată), astfel că se menține pe locul 53.

Sorana Cîrstea și-a egalat cea mai bună clasare din carieră, locul 15, după ce a urcat o poziție față de săptămâna trecută, potrivit Agerpres.

În top 100 se mai află două românce, Gabriela Ruse, care se menține pe 60, și Jaqueline Cristian, care a urcat patru locuri și e pe 79, deși și-a încheiat de ceva timp sezonul.

La dublu, singura româncă din prima sută este Gabriela Ruse, care a coborât un loc și se află pe 93.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Elena Rîbakina (Kazahstan) 8.099 puncte

2 (2). Arina Sabalenka (Belarus) 6.485

3 (3). Mirra Andreeva (Rusia) 6.306

4 (5). Coco Gauff (SUA) 5.763

5 (4). Jessica Pegula (SUA) 5.760

6 (6). Elina Svitolina (Ucraina) 5.121

7 (7). Karolina Muchova (Cehia) 4.665

8 (9). Linda Noskova (Cehia) 4.343

9 (8). Iga Swiatek (Polonia) 4.188

10 (10). Marta Kostiuk (Ucraina) 3.910

11 (13). Diana Șnaider (Rusia) 3.238

12 (11). Maja Chwalinska (Polonia) 3.016

13 (12). Iva Jovic (SUA) 2.941

14 (14). Elise Mertens (Belgia) 2.540

15 (16). Sorana Cîrstea 2.386

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60 (60). Elena-Gabriela Ruse 1.033

79 (83). Jaqueline Cristian 869

307 (308). Elena Ruxandra Bertea 225

374 (377). Miriam Bulgaru 165

446 (445). Irina-Camelia Begu 127

451 (504). Carmen Andreea Herea 125

454 (454). Maria Sara Popa 124

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Clasamentul WTA la dublu



1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 11.050 puncte

2 (2). Taylor Townsend (SUA) 8.620

3 (4). Gabriela Dabrowski (Canada) 8.495

3 (3). Luisa Stefani (Brazilia) 8.495

5 (5). Shuai Zhang (China) 6.575

6 (6). Aleksandra Krunic (Serbia) 6.030

7 (7). Ana Danilina (Kazahstan) 5.930

8 (9). Nicole Melichar-Martinez (SUA) 4.855

9 (10). Kristina Mladenovic (Franța) 4.685

10 (8). Elise Mertens (Belgia) 4.403

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93 (92). Elena-Gabriela Ruse 922

125 (130). Sorana Cîrstea 660

126 (131). Jaqueline Cristian 659

158 (158). Irina Bara 537

187 (188). Oana Gavrilă 427

248 (257). Briana Szabo 299

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Sorana Cîrstea - Maria Timofeeva, în primul tur al turneului WTA 250 de la Hong Kong

Sorana Cîrstea, favorită numărul 1 la turneul WTA 250 de la Hong Kong, joacă în primul tur cu Maria Timofeeva, marți, 3 noiembrie, de la ora 09:30.

Este pentru prima dată când Cîrstea și Timofeeva se întâlnesc pe tabloul principal al unui turneu. Cîrstea a urcat luni pe locul 15 WTA, în timp ce Timofeeva ocupă locul 70.

Câștigătoarea o va întâlni în turul doi pe Mary Stoiana, care a eliminat-o pe Venus Williams la capătul a două seturi, 6-2, 6-3.