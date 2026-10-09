Novak Djokovic, eliminat surprinzător la Shanghai. Ce probleme de sănătate ar avea

Sârbul Novak Djokovic / Sursa foto: Agerpres

Novak Djokovic a fost eliminat surprinzător în turul al doilea al turneului ATP Masters 1000 de la Shanghai, după ce a pierdut în două seturi în fața polonezului Hubert Hurkacz.

La trei zile după ce a cucerit al 102-lea titlu din carieră la Beijing, sârbul Novak Djokovic (numărul 8 mondial) a fost învins vineri în meciul său de debut la turneul de tenis ATP Masters 1000 de la Shanghai, după ce a pierdut cu 6-4, 6-3, în turul al doilea, în faţa polonezului Hubert Hurkacz (locul 34 mondial), scrie AFP.

Campionul cu 24 de titluri de Mare Şlem, aflat în prezent în lupta pentru unul dintre cele opt locuri la Turneul Campionilor de final de sezon de la Torino (15-22 noiembrie), la fel ca în primele sale meciuri de la Beijing, a părut să aibă probleme de ordin fizic.

Djokovic își maximizează șansele pentru a câştiga un al 25-lea titlu de Mare Şlem, un record absolut

La 39 de ani, Djokovic a renunţat la participarea la turnee consecutive, de la începutul sezonului 2025 el devenind mai selectiv în privinţa programului pentru a-şi maximiza şansele de a câştiga un al 25-lea titlu de Mare Şlem, un record absolut.

După ce a opus rezistenţă în primul set, fostul lider ATP a cedat în ultimele ghemuri, după ce şi-a pierdut serviciul la scorul de 6-4, 2-1 în favoarea lui Hurkacz.

Sârbul nu a avut parte de un tablou uşor la Shanghai; adversarul său ajunsese în finala turneului ATP 250 de la Chengdu în septembrie, iar ulterior a avansat până în semifinalele turneului ATP 500 de la Beijing, unde a fost nevoit să se retragă din cauza unei accidentări la coapsa stângă.

Ocupă locul al nouălea în "Race"

Hurkacz, campionul ediţiei din 2023 a turneului Masters de la Shanghai, nu a părut să aibă dificultăţi de deplasare pe teren vineri. În turul al treilea, el îl va înfrunta pe italianul Lorenzo Musetti (locul 25) sau pe chinezul Zhou Yi (locul 277).

În ceea ce-l priveşte pe Djokovic, este de aşteptat ca acesta să revină în competiţie la turneul ATP Masters 1000 de la Paris (2-8 noiembrie), competiţie pe care a câştigat-o de şapte ori în carieră.

În prezent, el ocupă locul al nouălea în "Race" - clasamentul anual care stabileşte cei opt jucători calificaţi la Turneul Campionilor. Liderul mondial Jannik Sinner, care suferă de o accidentare la genunchiul drept şi era deja calificat la această competiţie, a anunţat marţi că nu va mai juca în 2026; astfel, locul al nouălea în clasamentul 'Race' devine poziţie de calificare pentru prestigiosul turneu de la Torino.

Totuşi, unsprezece jucători au şansa de a-l depăşi pe Djokovic la Shanghai, conform Agerpres.

Djokovic, eliminat de la US Open 2026, afectat din nou de o problemă de sănătate "misterioasă"

Novak Djokovic, chinuit de o problemă la stomac, a fost eliminat și în primul tur al turneului US Open de argentinianul Mariano Navone (locul 49 mondial). La sfârșitul lunii august, Djokovic a spus, după meci, că a suferit, din nou, din cauza unei afecţiuni misterioase care l-a afectat "în fiecare meci din acest an", transmite AFP.

"Cred că a fost evident că mă simţeam foarte rău pe teren. Din păcate, este o problemă cu care m-am confruntat în fiecare meci de anul acesta, stările de vomă. Este o chestiune serioasă. Corpul meu începe să cedeze, apar crampe şi dureri. Spre final, spatele şi umărul au cedat şi n-am mai putut închide meciul... Nu vreau să diminuez meritul victoriei sale. Felicitări lui. Este un tip simpatic, un luptător. Dar eu am trecut prin momente foarte grele", a spus fostul lider mondial, în vârstă de 39 de ani.

"Nu ştiu ce problemă de sănătate este. Vom vedea. Încerc să rezolv problema şi să văd până unde pot merge aşa", a mai spus el.

Djokovic eliminat încă din primul tur la un turneu de Grand Slam. Nu s-a întâmplat de 20 de ani

"Am avut intenţia să abandonez, dar apoi am câştigat un set, apoi încă unul, iar atunci mi-am spus că s-ar putea să am o şansă. Nu voiam să mă opresc în setul al patrulea sau al cincilea. Voiam să termin meciul. Este pentru prima dată, da, când sunt eliminat în primul tur la un turneu de Grand Slam în ultimii 20 de ani.

Este un record în sine, încă unul adăugat pe listă. Dar nu mă gândesc la asta. Sunt mândru de tot ce am realizat, însă trăiesc în prezent. Tocmai am ieşit de pe teren şi încerc să am grijă de corpul meu", a mai spus legendarul jucător sârb, câştigător a 24 de titluri de Mare Şlem.

Djokovic, învins în cinci seturi de Navone

Novak Djokovic a fost eliminat în primul tur al US Open, ultimul turneu de Mare Şlem al anului în circuitul profesionist de tenis. El a fost învins în cinci seturi, 7-6 (7/5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1, de argentinianul Mariano Navone, într-o partidă disputată duminică seara.

Amintim că italianul Jannik Sinner, liderul mondial al tenisului masculin, a anunțat că nu va participa la US Open 2026.