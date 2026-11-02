George Simion anunță un protest pentru Călin Georgescu: Toți membrii AUR vor fi la București

George Simion și Călin Georgescu, în Piața Victoriei, în 2025 / Foto: Agerpres

Din articol Arestul preventiv al lui Călin Georgescu, prelungit cu încă 30 de zile

La jumătatea lunii noiembrie, Alianța pentru Unirea Românilor va organiza un protest în București pentru susținerea fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, aflat în prezent la Arestul Central din Capitală.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor, anunță că în weekend-ul de la jumătatea lunii noiembrie, toți membrii AUR vor fi în Capitală.

„Pe 14 -15 noiembrie toți membrii AUR vor fi la București. Voi unde veți fi?”, a scris Simion pe Facebook.

Potrivit mai multor relatări este vorba despre o manifestare pe care partidul o organizează pentru a protesta față de arestarea lui Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024.

Arestul preventiv al lui Călin Georgescu, prelungit cu încă 30 de zile

La sfârșitul lunii trecute, Curtea de Apel Bucureşti a admis contestaţia DIICOT şi a decis prelungirea cu 30 de zile a măsurii arestării preventive pentru Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale va rămâne în arest până la 27 noiembrie.

„Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de contestatorul inculpat împotriva încheierii pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti - Secţia Penală. Admite contestaţia formulată de PICCJ - DIICOT împotriva încheierii pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti - Secţia Penală, pe care o desfiinţează şi rejudecând: Dispune prelungirea măsurii arestării preventive cu privire la inculpaţi, pe o perioadă de 30 de zile, de la 29.10.2026 pană la 27.11.2026, inclusiv”, este soluţia pe scurt a instanţei.

Decizia este definitivă.