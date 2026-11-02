Prețul motorinei va ajunge la 14 - 15 lei/litru, anticipează Surugiu. ”Glumiți, nu?”

Consum carburanți/Preț la pompă. Sursa foto: Agerpres/ rol ilustrativ

Iulian Surugiu, președintele Partidului Patrioților, spune că prețul motorinei va ajunge la 14 lei/litru în februarie 2027.

Benzina standard costă, în medie, 10,05 lei pe litru, luni, 2 noiembrie, în timp ce motorina are un preț mediu de 10,90 lei pe litru. La acest tarif, un plin de 50 de litri ajunge să coste astăzi 545 de lei. Totuși, deși prețul mare al carburanților pune presiune pe buzunarele românilor de rând, avem și cetățeni care nu își fac griji pentru asta, a subliniat jurnalistul Val Vâlcu, la interviurile DC NEWS, unde l-a avut invitat pe Iulian Surugiu, președintele Partidului Patrioților. Acesta din urmă a venit cu o prognoză îngrijorătoare în acest context. Potrivit estimărilor lui Iulian Surugiu, prețul motorinei ar putea ajunge la aproximativ 14 lei pe litru în februarie 2027.

Val Vâlcu: Benzina se arde în automobilele bengoase din București

"Benzina se arde în automobilele bengoase din București. Ne plângem de preț, dar văd oameni care stau frumos în mașină cu motorul mergând, se uită pe telefon minute în șir. Unii poate au întâlniri de afaceri în mașini. Nu le pasă că arde benzina", a spus jurnalistul Val Vâlcu, în discuția cu Iulian Surugiu, președintele Partidului Patrioților.

"Din păcate, în România de astăzi, oamenii aceștia, în 37 de ani au construit o Românie, și astăzi a devenit o Românie în care o pătură socială o duce foarte bine, stau în mașini și așteaptă, chiar dacă prețul la benzină va ajunge în curând 14-15 lei...", a spus apoi Iulian Surugiu.

"Asta e prognoza dumneavoastră pentru ce lună?", l-a întrebat apoi jurnalistul Val Vâlcu.

Iulian Surugiu: În februarie, prețul la motorină va fi în jur de 14 lei, din cauza prostiei politicienilor români

"Cred că în februarie va fi prețul la motorină în jur de 14 lei. Și din cauza războiului, dar mai mult din cauza prostiei politicienilor români. Este foarte-foarte gravă treaba", a spus Iulian Surugiu.

"Și ce să facă? De unde să aducă motorină ministrul Energiei? De unde să scoată motorină? Din curtea Guvernului? Pe strada Paris nu prea e motorină", a spus Val Vâlcu.

Problema redevențelor la petrol

"Glumiți, nu? Ar putea să meargă la mine lângă Tescani, acolo la sonde, și să vadă că bagi căldarea și scoți petrolul pentru că au fost sondele căpăcite, adică le-au pus capac la sonde, iar petrolul deja mustește. Trebuie doar extras și rafinat în rafinăriile noastre. Preț făcut pentru cetățenii români, restul la export. La noi astăzi redevența la petrol care pleacă în Austria este doar de 4,8%, în condițiile în care în toată lumea redevența pleacă de la 25%. Conform legii noastre românești, banii din redevență ar trebui să meargă cu prioritate în Educație, lucru care nu s-a întâmplat, în Sănătate și în Apărare. La toate aceste trei obiective stăm foarte-foarte prost", a mai declarat Iulian Surugiu.

"Toți politicienii în opoziție spuneau că vor regla situația redevențelor pentru OMV Petrom, dar cum ajung la putere uită. Bolojan tocmai a încheiat un nou contract cu OMV și chiar dacă veți veni în 2028 la guvernare, redevențele acestea sunt stabilite pentru 10 ani, nu poți să le mai schimbi", a punctat Val Vâlcu.

Iulian Surugiu: În 2028 va fi o resetare majoră a clasei politice românești

"Eu cred că în 2028 va fi o resetare majoră a clasei politice românești. Eu cred că mulți cetățeni care lucrează în străinătate vor veni să voteze la parlamentare în țară, că e foarte-foarte important. Aici e toată șmecheria politicienilor români. Oamenii aceia sunt aproape 5 milioane de români care lucrează în străinătate și votează doar pentru vreo șase parlamentari, punct. Știm cu toții că cei care votează în străinătate au avut de-a lungul istoriei postdecembriste mare influență doar la președinție, la președinte. (...) Dacă vom ajunge alternativa românilor, noi avem soluții", a afirmat Iulian Surugiu.

"Și cum schimbați redevența asta dacă e bătută în cuie pe 10 ani?", a întrebat Val Vâlcu.

"Orice lucru făcut poate fi desfăcut", a spus Iulian Surugiu.

Reamintim că Guvernul a prelungit vineri, 30 octombrie, cu încă trei luni, până la 1 februarie 2027, perioada de aplicare a măsurilor pentru limitarea majorărilor prețului la motorină. Măsura a fost anunțată de premierul Luca Niculescu la începutul ședinței de Guvern.