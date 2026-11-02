Sorin Grindeanu, despre botezul fiului lui Alfred Simonis: "Regret percepţia creată în rândul oamenilor care au resimţit puternic măsurile de austeritate"

Sorin Grindeanu - Sursa foto: Agerpres

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că regretă percepţia creată în rândul oamenilor faţă de botezul organizat de Alfred Simonis la Timișoara, eveniment la care au participat lideri social-democraţi.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, 2 noiembrie, în cadrul unei conferințe de presă, că regretă percepţia creată în rândul oamenilor "care au resimţit puternic măsurile de austeritate din ultimul an" faţă de evenimentul din weekend de la Timişoara la care au participat lideri social-democraţi.

Sorin Grindeanu: Înţeleg criticile celor care au considerat că unele dintre aceste imagini transmit un mesaj nepotrivit

"Am văzut reacţiile apărute după evenimentul din weekend. Înţeleg criticile celor care au considerat că unele dintre aceste imagini transmit un mesaj nepotrivit, în contrast cu problemele pe care le are România. În contextul social dificil, toţi cei care au responsabilităţi publice şi toţi cei care avem responsabilităţi publice trebuie să fim mult mai atenţi cu felul în care ne raportăm la oameni şi la mesajul pe care îl transmitem, chiar şi în cadrul unor evenimente private. Nu vreau să caut explicaţii şi să minimalizez reacţia, în calitate de lider al PSD regret percepţia creată în rândul oamenilor care au resimţit puternic măsurile de austeritate din ultimul an. Consider că avem obligaţia să demonstrăm, prin ceea ce facem, că am înţeles acest lucru", a spus Sorin Grindeanu, în cadrul unei conferințe de presă, la sediul central al PSD.

La ce se așteaptă românii

Liderul PSD a adăugat că responsabilitatea celor care guvernează este să se concentreze pe ce aşteaptă oamenii - "venituri mai bune, locuri de muncă şi o economie care să repornească".

"Iar românii trebuie să vadă această preocupare nu doar în declaraţiile noastre, ci mai ales în faptele noastre", a mai spus Sorin Grindeanu, potrivit Agerpres.

Cum definește Sorin Grindeanu sărăcia

Ulterior, Sorin Grindeanu a fost întrebat și cum definește sărăcia.

"Așa cum o definesc toți. Cred că am făcut o prezentare cât se poate de corectă și de onestă la început. Românii au sărăcit. Eu pot să accept în toată această perioadă, firmele românești s-au închis, puterea de cumpărare a românilor a scăzut, toate aceste lucruri nu vi le spune Sorin Grindeanu, se pot verifica prin date publice. Și da, accept criticile românilor și ale presei (în legătură cu botezul n.r), dar nu voi accepta niciodată criticile unor ipocriți care, de exemplu, au cheltuit zeci de mii de euro ca să-și viziteze familia la Bruxelles, în weekend, ale celor care și-au triplat indemnizațiile în ultima zi de mandat sau mai ales, din partea unora care făceau băi de șampanie pe iahturi și stau în Washington într-o clădire de 45 de camere, pe banii românilor până la urmă. Dar, toate aceste lucruri, așa cum spuneam și mai devreme, anumite critici îndreptățite, care vin din partea românilor, le pot accepta, și accept și din partea presei", a spus Sorin Grindeanu.

"Toată lumea a sărăcit. În această perioadă la toată lumea a scăzut puterea de cumpărare", a mai spus liderul PSD.

Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis

Reacția lui Sorin Grindeanu vine după ce în weekend a fost nașul de botez al fiului lui Alfred Simonis. La petrecerea de botez organizată la Timişoara de preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, care şi-a creştinat cel de-al treilea băiat, au mers mai mulți lideri PSD, care au atras critici deoarece evenimentul a fost catalogat de unele voci drept "opulent", iar tabăra USR a folosit subiectul pentru a lansa un nou val de acuzații. Printre participanții la botez s-au numărat: fostul lider al partidului, Marcel Ciolacu, Paul Stănescu, vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Muncii, Florin Manole, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, dar și fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila.