Moșteanu susține că a așteptat o oră în avion, la Timișoara, ca să vină niște pasageri ”excepții”

Foto: Agerpres

Ionuț Moșteanu lansează ideea că PSD controlează inclusiv zborurile avioanelor. Susține că aeronava în care se afla a rămas în așteptarea unor pasageri o oră de la îmbarcare.

”Decolăm acum la 19.30 de la Timișoara. Trebuia să decolăm la 18.30. La 18.35, avionul era plin și de atunci am stat pe loc și am asteptat. Ce am așteptat? Ni s-a spus înainte de decolare ca “a fost o problemă cu niște pasageri care nu s-au mai prezentat”. I-am spus stewardesei că de obicei când cineva întârzie, pierde avionul. Mi-a zis că mai sunt și excepții. Ținând cont de densitatea mare de pesediști din Timișoara în weekendul ăsta, credeți că erau niște ciocoi pesediști care se cred mai presus de reguli si de bun simț?” susține Ionuț Moșteanu, de la USR, pe Facebook.

În acest weekend, însă, toată ”crema” politică pare că s-a mutat la Timișoara. USR și-a ales noul Birou Național. PSD a petrecut. Ilie Bolojan a fost și el prezent, la organizația PNL Timișoara.

Postarea lui Ionuț Moșteanu a strâns mii de reacții. Unii l-au întrebat: ”N-ați încercat cu trotinetele?”, alții l-au atenționat: ”Nu cred că cu astfel de postări o să câștigați alegerile in 2028...”.

Cele mai multe reacții au fost ironice: ”Avionul era plin, dar mai așteptau niste pasageri, logică USR-istă”, ”Asta e aproape la fel de grav ca CV-ul tău...”, ”Păi era plin sau nu? Dacă veneau, unde stăteau?”.

Unii l-au întrebat dacă nu i-a văzut pe întârziați, dacă tot a fost în avion: ”Păi pe noi ne întrebi domnule Mosteanu? Nu ați fost acolo cu ei sau măcar acum în avion?”, ”Cine au fost întârziații?”, ”Păi spuneți-ne, că bănuiesc că ați văzut cine erau întârziații. Doar erați în avion”.



O internaută îi atrage atenția că avionul a ajuns cu întârziere la Timișoara: De ce nu spuneți că avionul a venit cu întârziere de la București? A aterizat la Timișoara la 18:06 și trebuia să ajungă la 15:50? Nu mai minți”.