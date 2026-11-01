Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Moșteanu susține că a așteptat o oră în avion, la Timișoara, ca să vină niște pasageri ”excepții”

Moșteanu susține că a așteptat o oră în avion, la Timișoara, ca să vină niște pasageri ”excepții”

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
|
ionut mosteanu
Foto: Agerpres

Ionuț Moșteanu lansează ideea că PSD controlează inclusiv zborurile avioanelor. Susține că aeronava în care se afla a rămas în așteptarea unor pasageri o oră de la îmbarcare.

”Decolăm acum la 19.30 de la Timișoara. Trebuia să decolăm la 18.30. La 18.35, avionul era plin și de atunci am stat pe loc și am asteptat.

Ce am așteptat? Ni s-a spus înainte de decolare ca “a fost o problemă cu niște pasageri care nu s-au mai prezentat”. I-am spus stewardesei că de obicei când cineva întârzie, pierde avionul. Mi-a zis că mai sunt și excepții. Ținând cont de densitatea mare de pesediști din Timișoara în weekendul ăsta, credeți că erau niște ciocoi pesediști care se cred mai presus de reguli si de bun simț?” susține Ionuț Moșteanu, de la USR, pe Facebook. 

În acest weekend, însă, toată ”crema” politică pare că s-a mutat la Timișoara. USR și-a ales noul Birou Național. PSD a petrecut. Ilie Bolojan a fost și el prezent, la organizația PNL Timișoara. 

Postarea lui Ionuț Moșteanu a strâns mii de reacții. Unii l-au întrebat: ”N-ați încercat cu trotinetele?”, alții l-au atenționat: ”Nu cred că cu astfel de postări o să câștigați alegerile in 2028...”. 

Cele mai multe reacții au fost ironice: ”Avionul era plin, dar mai așteptau niste pasageri, logică USR-istă”, ”Asta e aproape la fel de grav ca CV-ul tău...”, ”Păi era plin sau nu? Dacă veneau, unde stăteau?”. 

Unii l-au întrebat dacă nu i-a văzut pe întârziați, dacă tot a fost în avion: ”Păi pe noi ne întrebi domnule Mosteanu? Nu ați fost acolo cu ei sau măcar acum în avion?”, ”Cine au fost întârziații?”, ”Păi spuneți-ne, că bănuiesc că ați văzut cine erau întârziații. Doar erați în avion”. 
 
O internaută îi atrage atenția că avionul a ajuns cu întârziere la Timișoara: De ce nu spuneți că avionul a venit cu întârziere de la București? A aterizat la Timișoara la 18:06 și trebuia să ajungă la 15:50? Nu mai minți”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

ionut mosteanu
usr
timisoara
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii (1)

Constantin   •   01 Noiembrie 2026   •   23:38

Trebuia să închiriezi niște aripi să-ți iei zborul ha ha ha!!!!

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Stiri
Citește mai multe din Stiri
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

SONDAJ DE OPINIE
Închide
Adolescenții de peste 16 ani ar trebui să meargă singuri la psiholog, fără acordul părinților?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close