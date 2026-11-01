Patru cutremure într-o singură noapte în zona Vrancea. Toate au fost de intensitate redusă

Patru cutremure s-au produs în România în noaptea de sâmbătă spre duminică și în primele ore ale dimineții, toate fiind înregistrate în zona seismică Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Cel mai puternic dintre acestea a avut magnitudinea 3,6 pe scara Richter și s-a produs la o adâncime de peste 124 de kilometri.

Primul cutremur a fost înregistrat la ora 00:46, în județul Vrancea, și a avut magnitudinea de 3,0. Potrivit INCDFP, seismul s-a produs la o adâncime de 69,9 kilometri. Epicentrul a fost localizat la 35 de kilometri sud de Focșani, 71 de kilometri sud de Buzău, 74 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe, 87 de kilometri sud de Bârlad, 87 de kilometri sud de Bacău și 89 de kilometri est de Brașov.

La mai puțin de o oră distanță, la 01:35, un al doilea cutremur a zguduit aceeași zonă. Acesta a avut magnitudinea de 3,6 și s-a produs la o adâncime de 124,4 kilometri. A fost cel mai puternic dintre cele patru seisme înregistrate duminică. Mișcarea tectonică a avut intensitatea I pe scara Mercalli, potrivit Institutului pentru Fizica Pământului. Epicentrul s-a aflat la 37 de kilometri sud de Focșani, 64 de kilometri sud de Buzău, 73 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe și 85 de kilometri est de Brașov.

Încă două cutremure după ora 2:00 dimineața

Seria mișcărilor tectonice a continuat la ora 02:26, când a fost înregistrat un al treilea cutremur, cu magnitudinea de 2,1. Acesta s-a produs la o adâncime de 110,3 kilometri, tot în județul Vrancea, în apropierea localităților Focșani, Buzău și Sfântu-Gheorghe.

Al patrulea seism a fost înregistrat duminică dimineață, la ora 06:33, în zona seismică Vrancea, pe raza județului Buzău. Cutremurul a avut magnitudinea de 2,5 și s-a produs la o adâncime de 144,4 kilometri. Epicentrul a fost localizat la aproximativ 49 de kilometri sud de Buzău, 57 de kilometri sud de Focșani și 70 de kilometri est de Brașov.

Astfel, în mai puțin de șase ore, patru cutremure cu magnitudini cuprinse între 2,1 și 3,6 au fost înregistrate în zona seismică Vrancea. Toate s-au produs la adâncimi intermediare sau apropiate de această categorie, între aproximativ 70 și 144 de kilometri.

Cel mai puternic cutremur din 2026 s-a produs în octombrie

Activitatea seismică din Vrancea vine după un cutremur mai puternic, înregistrat pe 19 octombrie 2026, în județul Buzău. Seismul a avut magnitudinea de 4,8 și s-a produs la o adâncime de aproximativ 124 de kilometri, fiind cel mai puternic cutremur înregistrat în România în acest an, potrivit datelor publicate de INCDFP.

Zona seismică Vrancea este una dintre cele mai active regiuni tectonice din România. Cutremurele produse aici se pot înregistra la adâncimi mari, iar undele seismice pot fi resimțite pe o suprafață extinsă, inclusiv în București și în alte regiuni ale țării. Magnitudinea unui cutremur nu indică automat cât de puternic este resimțit într-o anumită localitate, acest lucru depinzând și de adâncimea seismului, distanța față de epicentru și caracteristicile solului.