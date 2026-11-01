Ce este meditația și cum au ajuns psihologii de referință din România gunoieri sau la strung VIDEO

Viața psihologilor din România nu a fost ușoară în comunism, după cum explică psihologul Aliodor Manolea.

Jurnalistul Val Vâlcu a adus în discuția cu psihologul Aliodor Manolea meditaţia transcendentală, care intră în conflict cu Puterea, precum ”flacăra violet”. Din vremea comunismului, existau zvonuri cu privire la meditația transcendentală și sancțiuni politice.

”Meditația transcendentală era un tip de meditație, dar care avea conotații de tip spiritual, care nu aveau ce căuta în politica partidului comunist. Când s-a pus problema dacă mai avem nevoie de psihologi care să analizeze omul nou, constructor al socialismului, s-a ajuns la concluzia că nu avem nevoie și atunci am găsit un motiv să scăpăm de cei de la Institutul de Psihologie al Academiei Române. Atunci, au fost decapitați” a spus Aliodor Manolea, în interviul DCNews.

El a venit cu exemple: ”Profesor emerit Ion Mânzat este și acum în activitate, la 90 și de ani, predă la Universitatea Hyperion. Este deosebit, cu o minte limpede și clară. Atunci, el a fost dat gunoier. A mai fost doamna Irina Holdevici, doamna profesor care mi-a fost îndrumător la licență, la masterat, referent științific la doctorate, care a fost dată la strung”.

”I-au decapitat pe cei care gândeau și puteau influența masele mari” concluzionat psihologul.

”Meditația respectivă era doar o meditație pe concentrare mentală, în diferite forme. Meditația, de fapt, este o concentrare mentală pentru liniștirea minții” a mai spus Aliodor Manolea. În ceea ce privește meditația transcendentală includea anumite ritualuri: ”erau introduși și catalogați într-un anumit fel ca să poată fi scoși din viața culturală a României din vremea aceea”.