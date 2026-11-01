Deschiderea circulației pe Autostrada A0 București Nord Afumați - Pantelimon amânată până la finalizarea verificărilor de siguranță

Lucrările continuă pe Lotul 3 al Autostrăzii Bucureștiului A0 Nord, între Afumați și Pantelimon, însă șoferii mai au de așteptat până când vor putea circula pe acest tronson.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că echipele constructorului lucrează în continuare la montarea parapetelor de protecție și la realizarea marcajelor rutiere, operațiuni necesare înainte de deschiderea traficului.

Potrivit CNAIR, lucrările se desfășoară inclusiv duminică, iar circulația nu va fi permisă până când nu vor fi îndeplinite toate condițiile necesare pentru desfășurarea traficului în siguranță.

Anunțul vine în contextul în care deschiderea acestui lot a fost așteptată în repetate rânduri, iar termenele avansate anterior au alimentat speranțele șoferilor că vor putea folosi în curând o nouă porțiune din inelul de nord al Capitalei.

„Se lucrează și astăzi pe Lotul 3 al Autostrăzii Bucureștiului A0 Nord, între Afumați și Pantelimon. Echipele constructorului continuă lucrările de montare a parapetelor de protecție și de realizare a marcajelor rutiere, elemente esențiale pentru siguranța circulației. Deschiderea traficului se va face numai după îndeplinirea tuturor condițiilor necesare pentru circulația în siguranță”, a transmis CNAIR.

Deschiderea de pe 26 octombrie nu a mai avut loc. CNAIR nu a anunțat o dată exactă

Noul mesaj al companiei vine după ce deschiderea circulației pe aproximativ 13 kilometri din A0 Nord, aferenți loturilor 3 și 4, fusese anunțată pentru 26 octombrie de fostul secretar de stat în Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma.

Acesta anunțase că șoferii vor putea circula pe sectoarele Afumați-Pantelimon și Pantelimon-Cernica, până la conexiunea cu Autostrada A2, spre Constanța.

Termenul nu a fost însă respectat. Pe 26 octombrie, CNAIR a transmis că mai sunt lucrări de executat pe Lotul 3 și că traficul nu poate fi deschis în condiții de siguranță și confort. Compania a precizat că data inaugurării va fi comunicată după finalizarea lucrărilor și recepția acestora.

Printre intervențiile rămase se numărau montarea parapetelor, realizarea marcajelor și instalarea semnalizării rutiere. De asemenea, trebuiau finalizate sistemele de colectare și evacuare a apelor pluviale.

13 kilometri de autostradă, blocați de finalizarea Lotului 3

Lotul 3 Afumați-Pantelimon are o lungime de 8,6 kilometri și este construit de compania chineză China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC). Contractul are o valoare de aproximativ 398 de milioane de lei, fără TVA. În octombrie, stadiul fizic al lucrărilor era de 98,35%.

Lotul 4, Pantelimon-Cernica, cu o lungime de aproximativ 4,47 kilometri, este construit de grupul UMB și este finalizat. Acesta nu poate fi însă deschis independent, deoarece nu există o descărcare funcțională care să permită conectarea la rețeaua rutieră existentă.