Iliana Iotova, prima femeie președinte din istoria Bulgariei. Nicușor Dan o felicită și o invită în România

Iliana Iotova, președinta Bulgariei/ președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres/Colaj DCNews

Președintele Nicușor Dan a felicitat-o, luni, pe Iliana Iotova, câștigătoarea alegerilor prezidențiale din Bulgaria, desfășurate duminică, 1 noiembrie. Aceasta devine prima femeie care ocupă funcția de președinte în țara vecină.

UPDATE: Iliana Iotova a câştigat alegerile prezidenţiale din Bulgaria, indică rezultatele publicate luni de Comisia Electorală Centrală, după procesarea a 99,95% din buletinele de vot, transmit Reuters şi BTA.

Astfel, tandemul format din Iliana Iotova şi Kiril Valcev a obţinut 57,58% din voturi, în timpul ce echipa Andrei Ghiurov-Gheorghi Kandev a luat doar 39,47% din sufragii. Aproximativ 2,95% dintre alegători au bifat opţiunea 'Nu sprijin pe niciunul dintre candidaţi'.

Rata prezenţei la vot a fost una extrem de redusă, de numai 29,1%.

În primul tur al alegerilor prezidenţiale, desfăşurat în 25 octombrie, tandemul Iotova-Valcev a obţinut 34,6% din voturi, iar tandemul Ghiurov-Kandev 32% din sufragii.

Iliana Iotova se pronunţă pentru dialogul cu Rusia şi susţine, la fel ca premierul Rumen Radev, fost preşedinte, că un armistiţiu în Ucraina şi negocierile de pace constituie singura garanţie pentru încetarea atacurilor asupra navelor comerciale din Marea Neagră, potrivit Agerpres.

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„Felicitări doamnei Iliana Iotova pentru alegerea sa în funcția de președinte al Bulgariei! Aștept cu interes continuarea colaborării noastre strânse și aprofundarea cooperării dintre țările noastre. În calitate de vecini, parteneri în UE și aliați în NATO, putem realiza multe împreună pentru securitatea și dezvoltarea regiunii noastre, începând cu zona Mării Negre. Aștept cu plăcere să o primesc în curând pe președinta Iotova în România”, a transmis președintele Nicușor Dan, luni dimineață, pe rețeaua X.

Iliana Iotova a câștigat alegerile prezidențiale din Bulgaria

Preşedinta interimară Iliana Iotova a câştigat, duminică, alegerile prezidenţiale din Bulgaria, potrivit rezultatelor mai multor sondaje la ieşirea de la urne. Aceasta a câștigat în fața rivalului său, Andrei Ghiurov, fost prim-ministru interimar susţinut de opoziţia pro-occidentală.

„Acceptăm rezultatele, așa cum le-am văzut, oricât de surprinzătoare ar fi acestea”, a declarat el. „Suntem pregătiți să demonstrăm că această campanie electorală se încheie, dar responsabilitatea nu se termină. Trebuie să cerem responsabilitate din partea statului, pentru că acesta trebuie să lucreze în interesul cetățenilor bulgari, nu în propriul interes”, a mai spus Ghiurov.

Cu un rezultat între 52,5 şi 59% potrivit sondajelor de duminică seară, Iotova îl devansează semnificativ pe rivalul său, care ar fi adunat între 38 şi 44% din sufragii, scrie France Presse.

Reuters, care citează la rândul său două exit-poll-uri, o creditează pe Iotova cu 51% din voturi, şi pe Ghiurov, cu între 43 şi 45%.

Rezultatele finale sunt aşteptate astăzi, 2 noiembrie, după numărarea tuturor voturilor. Votul s-a încheiat la ora locală 20:00 (18:00 GMT).

Exit-poll-urile estimează rata de participare la între 27 şi 29%, puţin mai mare decât în primul tur de pe 25 octombrie, când s-a înregistrat un record de prezenţă scăzută de 23%, potrivit Agerpres.

Prima femeie președinte din istoria Bulgariei

În cazul în care rezultatele exit-poll-urilor se vor confirma, Iliana Iotova va deveni președinte ales al statului bulgar în luna ianuarie 2027 fiind, totodată, și prima femeie președinte din istoria țării.

Constituţia Bulgariei, la fel ca cea a României, permite preşedintelui să exercite funcţia pe o perioadă de maximum două mandate, având durata de cinci ani. În anul 2026, Iotova va duce la bun sfârşit mandatul pentru care a fost ales Rumen Radev, prin urmare acele luni nu se iau în calcul privind limita mandatelor.

Iotova a devenit preşedinta Bulgariei în ianuarie 2026, după ce Rumen Radev a demisionat din funcţia de președinte pentru a intra în politica parlamentară. Radev a obţinut apoi o victorie decisivă la alegerile parlamentare anticipate din aprilie.