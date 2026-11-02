Corneliu Ștefan: 62 de camioane IVECO, fabricate în Dâmbovița, au luat drumul către Armata Republicii Moldova

Foto: Facebook Corneliu Ștefan

Am participat la ceremonia de predare a 62 de camioane militare IVECO către Armata Republicii Moldova, în cadrul unui parteneriat mai amplu de cooperare între armatele celor două țări, a anunțat Corneliu Ștefan.

"Parteneriatul dintre România și Republica Moldova înseamnă cooperare, securitate și dezvoltare economică!

Un aspect important este faptul că aceste camioane sunt produse în România, în comuna Petrești, județul Dâmbovița, iar achiziția este finanțată din bugetul Republicii Moldova.

Acest proiect demonstrează că parteneriatul dintre România și Republica Moldova contribuie nu doar la consolidarea capacităților de apărare, ci și la dezvoltarea industriei românești și la susținerea locurilor de muncă din județul nostru.

Îmi doresc ca această colaborare să continue și să se dezvolte! În același timp, trebuie să încurajăm investitorii din județul Dâmbovița să își extindă capacitățile de producție, să creeze noi locuri de muncă și să valorifice oportunitățile oferite de astfel de parteneriate.

O cooperare mai puternică între România și Republica Moldova înseamnă și o economie locală mai puternică!", a anunțat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița.

Actul adițional a fost semnat de generalul-maior Ion-Cornel Pleșa, șeful Direcției generale pentru armamente din MApN, și de colonelul Stanislav Pojar, directorul Agenției Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu din Ministerul Apărării al Republicii Moldova.

Cu aceeași ocazie, AARAP și compania IDV Defence Vehicles au semnat contractul subsecvent nr. 4, care prevede achiziția a 62 de autocamioane IVECO, în trei configurații, pentru înzestrarea Armatei Republicii Moldova.

Ministrul apărării naționale, Ștefan-Radu Oprea, a apreciat că acest demers reprezintă o nouă etapă în dezvoltarea cooperării bilaterale în domeniul apărării și reconfirmă angajamentul constant al României de a sprijini procesul de modernizare a Armatei Naționale a Republicii Moldova.

Până la data de 30 octombrie 2026, au fost livrate Armatei României 2.039 de platforme de transport, potrivit Ministerului Apărării Naționale.