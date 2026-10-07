Lionel Messi, „ultimul dans” în tricoul Argentinei: A marcat un gol și două assist-uri în fața a 85.000 de fani. Momente fără precedent pe Monumentalul din Buenos Aires

Lionel Messi a disputat ultimul meci din carieră în tricoul Argentinei, 6 octombrie 2026. Sursa foto: Agerpres

Superstarul argentinian Lionel Messi, ajuns la 39 de ani, a jucat, marți seara, ultimul meci din carieră în tricoul naționalei Argentinei, o partidă amicală cu selecționata Beninului, scor 3-0.

Superstarul Lionel Messi a disputat marţi seara ultimul său meci în echipa naţională de fotbal a Argentinei, un amical cu Beninul, câştigat cu scorul de 3-0 şi în care căpitanul a marcat ultimul gol, scrie presa internațională, citată de Agerpres.

Lionel Messi, celebrat de 85.000 de oameni pe Monumental

Messi, în vârstă de 39 ani, și-a încheiat, astfel, cariera la selecționata Argentinei cu 208 selecţii şi 126 de goluri, fiind integralist contra echipei africane, în faţa a 85.000 de spectatori Estadio Monumental din Buenos Aires. Fanii au adus și o capră la stadion, în onoarea celui care este considerat „The GOAT” (The Greatest Of All Time/ în traducere, „cel mai bun din lume”) în fotbalul mondial.

????????| NEW: Argentina fans brought a ???????????????? to watch Lionel Messi's final match. ???????????? https://t.co/ROGmEV6BHF — CentreGoals. (@centregoals) October 6, 2026

*„goat” înseamnă „capră” în limba engleză, în timp ce „GOAT” este acronimul expresiei Greatest of All Time, asociere regăsită deseori în astfel de cazuri

The whole Monumental is buzzing with “Messi, Messi, Messi, Messi.” Unreal atmosphere. ???????????????? https://t.co/J0R7RyF4ia — MC (@CrewsMat10) October 7, 2026

Messi a înscris ultimul gol din partidă și a oferit două pase decisive

Fundaşul Nicolas Otamendi a deschis scorul (48), jucând şi el ultimul meci la naţională, la 38 de ani, Nicolas Paz a marcat al doilea gol al triplei campioane mondiale (60), iar Messi a înscris golul al treilea (70), din penalty. De asemenea, Messi a oferit assist-urile la primele două goluri, încheind cu 67 de pase decisive.

Lionel Messi pregătindu-și mingea pentru a bate lovitura de penalty/Căpitanul Argentinei bucurându-se după reușită

În minutul 10 al partidei, pe legendarul stadion Monumental, fanii i-au adus un omagiu lui Leo Messi.

The 10th minute tribute for Leo Messi at the iconic monumental ❤️???????? https://t.co/lZ6LleJyfB — Cesur (@Cesur7277) October 7, 2026

La fotografia de start a echipei Argentinei au participat și cei trei băieți ai lui Messi, Thiago (13 ani), Mateo (10 ani) și Ciro (8 ani), pe care îi are cu soția sa, Antonela Roccuzzo, și ea prezentă în tribune.

Fiii lui Lionel Messi, alături de tatăl lor la ultimul meci disputat în tricoul Argentinei

„Colosul” Messi, cu opt Baloane de Aur în palmares

Messi, care are în palmares opt „Baloane de Aur”, deținând și recordul în acest sens, şi-a anunţat retragerea din echipa naţională la finalul lunii august, la circa o lună după ce a pierdut finala Cupei Mondiale din America de Nord (0-1 cu Spania).

„A fost o mare onoare să port acest tricou timp de mai bine de 20 de ani, chiar şi în cele mai grele momente nu am încetat să lupt şi să dau totul”, a spus golgheterul all-time al naţionalei Argentinei în faţa unei mulţimi emoţionate.

„Să nu mai revin (la naţională) va fi o mare durere. Jur că aş vrea să revin tot restul vieţii mele, pentru că a juca în echipa naţională a Argentinei este cel mai bun lucru care ţi se poate întâmpla”, a adăugat Leo, într-un mesaj din centrul terenului, înconjurat de internaţionalii argentinieni şi de familia sa.

Messi și-a pierdut tatăl chiar după CM 2026

Messi a făcut o aluzie emoţionantă la tatăl său, Jorge Messi, care a decedat la scurt timp după Cupa Mondială această vară, la care Argentina a ajuns în finală.

„Simt că este momentul potrivit. Tot ce am trăit la ultima Cupă Mondială a fost copleşitor. Am avut visul, visul meu şi visul întregii ţări, de a deveni din nou campioni mondiali. Am fost atât de aproape”, a spus Messi, iar fanii l-au aclamat.

El a povestit că meciul împotriva Angliei din semifinalele Cupei Mondiale din 2026 a fost „incredibil de epuizant, atât fizic, cât şi emoţional. Am reuşit în cele din urmă, dar am luptat din greu”.

„Nu am nicio îndoială că aceşti coechipieri pe care i-am avut alături au dat întotdeauna totul pentru acest tricou”, a adăugat starul lui Inter Miami şi le-a mulţumit pentru că l-au ajutat să îşi „îndeplinească visul său din copilărie”, acela de a câştiga titluri cu echipa naţională.

„Îmi va fi dor de voi toţi şi acum voi fi de partea lor, susţinându-i pe aceşti băieţi şi pe cei care vin după ei. Mereu uniţi. S-a dovedit că atunci când ne unim şi suntem uniţi, suntem mai puternici decât oricine şi putem depăşi orice. Am avut alături războinici care ştiam că îşi vor da viaţa”, a mai spus Messi.

Într-un dialog constant cu publicul care îl aclama, el a spus: „Îmi va fi foarte dor să joc aici. Am avut norocul să joc în toată ţara şi am primit întotdeauna afecţiunea tuturor. Sunt recunoscător pentru tot ce am trăit. Stadionul a fost mereu plin, aţi fost peste tot. Ştim efortul pe care îl depuneţi. Ne simţim mereu ca echipa gazdă oriunde mergem”.

Messi a cerut sprijin pentru viitorul echipei naţionale, învăluit în scandările mulţimii: „Sunt oameni care vor să vadă echipa naţională eşuând şi nu le putem oferi satisfacţia. Sunt mândru că sunt argentinian şi că mi-am îndeplinit visul alături de voi toţi. Vă iubesc”, a adăugat Lionel Messi.

Scaloni, selecționerul Argentinei: „Ceea ce emană el, nu am mai văzut la nimeni altcineva”

„Este un fotbalist inimitabil şi cred că nu vom mai vedea aşa ceva pe gazon după plecarea lui”, a declarat selecționerul Lionel Scaloni, într-o conferinţă de presă, după victoria Argentinei.

„Nu am văzut niciodată aşa ceva la cineva în toată viaţa mea. Ceea ce emană el, nu am mai văzut la nimeni altcineva. Vom căuta alte instrumente, alte lucruri, dar acel sentiment nu va mai exista”, a mai spus Scaloni.

La meciul de retragere au fost invitaţi toţi componenţii echipei care a cucerit Cupa Mondială în 2022, în Qatar.

În echipa Beninului au jucat şi Yohan Roche, fostul fundaş al Petrolului Ploieşti, precum şi Matteo Ahlinvi, mijlocaşul Farului.

Pe Monumental au evoluat formaţiile:

Argentina: Emiliano Martínez - Agustin Giay, Cristian Romero (Giovani Lo Celso, 79), Nicolás Otamendi (Lisandro Martinez, 51), Nicolas Tagliafico (Facundo Medina, 51) - Rodrigo De Paul (Nicolas Gonzalez, 58), Alexis Mac Allister (Franco Mastantuono, 79), Enzo Fernandez (Exequiel Palacios, 79) - Lionel Messi - Julian Alvarez (Nicolas Paz, 58), Lautaro Martinez (Leonel Flores, 79).

Selecţioner: Lionel Scaloni.

Benin: Marcel Dandjinou (Saturnin Allagbe, 76) - Liam Omore, Yohan Roche (Amiro Amadou, 90+1), Mohamed Tijani, Tamimou Ouorou (Charlemagne Azongnitode, 76) - Yamirou Ouorou (Matteo Ahlinvi, 63), Sessi D'Almeida, Imourane Hassane (Sahid Ngobi, 90+1), Junior Olaitan (Jodel Dossou, 76), Rodolfo Aloko (Attidjikou Samadou, 90+1) - Aiyegun Tosin (Junior Olugbade, 63).

Selecţioner: Gernot Rohr.