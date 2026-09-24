Simone Biles, jefuită de trei bărbați mascați: I-au spart casa și i-au furat o mașină de lux

Simone Biles, gimnastă americană. Sursa foto: Agerpres

Multipla campioană olimpică Simone Biles a rămas fără un autoturism de lux după ce trei bărbați mascați i-au furat Porsche-ul GTS. Gimnasta a povestit pe TikTok că incidentul a determinat-o să ia, împreună cu soțul său, un câine din rasa Dobermann pentru a-și spori securitatea.

Gimnasta a spus că incidentul a fost unul dintre motivele pentru care ea și soțul său, Jonathan Owens, au acum un câine din rasa Dobermann, potrivit NBC News.

Gimnasta are o nouă mașină

„Pregătiți-vă cu mine să merg să-mi iau mașina cea nouă”, a spus gimnasta, entuziasmată, în timp ce se machia în baia locuinței sale.

Biles, în vârstă de 29 de ani, a declarat că jaful a avut loc în ultimele luni în care a locuit la Chicago și că acesta a contribuit la decizia ei și a soțului său, Jonathan Owens, de a-și lua un câine din rasa Dobermann.

„Simt că am nevoie de propria mea emisiune de reality-show”, a spus Biles. „Lucrurile care mi se întâmplă sunt absolut incredibile”, a spus ea ironic.

Poliția din Chicago a precizat că nu poate furniza NBC News un raport privind incidentul.

În ultimii ani, printre sportivii care au anunțat că locuințele lor au fost sparte se numără vedete jucătorii NFL Patrick Mahomes, Travis Kelce și Joe Burrow, dar și baschetbaliștii Luka Doncic, Karl-Anthony Towns și Mike Conley.

Biles și-a recuperat autoturismul furat

Biles a spus că vechea sa mașină a fost recuperată, însă ea și Owens, fundașul echipei Indianapolis Colts, au decis oricum să cumpere una nouă.

„Când au pornit-o, m-am convins (n.r. că trebuie să o cumpăr)”, a spus sportiva.

Cea mai medaliată gimnastă din istorie a atras atenția și în luna iunie, când a dezvăluit pe rețelele sociale că a fost la un pas de moarte, fără să ofere însă detalii despre circumstanțele incidentului.

„Nu sunt genul de persoană care să împărtășească în mod normal astfel de lucruri, pentru că țin la viața mea privată în zilele noastre”, a scris Biles într-o postare. „Dar să fiu aproape de moarte nu era pe lista mea de lucruri de bifat în această săptămână”, a adăugat ea.

Simone Biles, rezultate remarcabile la Paris 2024

La Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024, Simone Biles a cucerit patru medalii: trei de aur, în concursul pe echipe, la individual compus și la sărituri, și una de argint, la sol.

Succesul de la Paris i-a ridicat totalul la 11 medalii olimpice, dintre care șapte de aur. Biles a devenit, totodată, prima gimnastă care a câștigat de două ori titlul olimpic la individual compus în ediții neconsecutive, după aurul obținut la Rio, în 2016.