Vozinha, portarul „erou” al Insulelor Capului Verde la CM 2026, își vrea înapoi viața de dinaintea celebrității

Vozinha, portarul Insulelor Capului Verde. Sursa foto: Agerpres

Vozinha, portarul care a devenit una dintre revelațiile Cupei Mondiale 2026 după prestația spectaculoasă împotriva Spaniei, spune că faima i-a schimbat radical viața și că își dorește înapoi liniștea și intimitatea de care se bucura înainte.

Josimar José Évora Dias, cunoscut sub numele de Vozinha, portarul din Insulele Capului Verde care a devenit vedetă după prestația spectaculoasă împotriva Spaniei la Cupa Mondială din această vară, a descoperit partea neplăcută a noii sale celebrități.

Deși a devenit faimos odată cu evoluția sa la Cupa Mondială 2026, portarul Insulelor Capului Verde era necunoscut publicului larg până de curând. Viața lui se desfășura în micul oraș portughez Chaves, unde juca în liga secundă. Departe de lumina reflectoarelor, reușea să păstreze un echilibru confortabil între viața personală și cea profesională. Toate aceste lucruri, până în această vară.

Vozinha și-a pierdut „liniștea și intimitatea” după CM 2026

„Mi-am pierdut liniștea și intimitatea”, a declarat Vozinha The Observer. „Nu mai am deloc intimitate sau, cel puțin, am mult mai puțină decât înainte. Acum ies în oraș, merg la un restaurant și întotdeauna apare cineva care vrea să facă o fotografie cu mine sau îmi cere un autograf. Sau, mai rău, cineva mă filmează. Asta este ceea ce s-a schimbat cel mai mult în viața mea și nu cred că pot face ceva în privința asta”, a mai spus el.

Cupa Mondială a schimbat totul. Înaintea meciului de debut al Insulelor Capului Verde împotriva Spaniei, terminat 0-0, partidă în care Vozinha a avut intervenții eroice în fața echipei care avea să devină campioană mondială, contul său de Instagram avea 56.000 de urmăritori. Până la finalul meciului, numărul trecuse de un milion. Totul a început când CazéTV, postul brazilian care deținea drepturile de difuzare ale turneului, și-a încurajat publicul să-l urmărească pe Vozinha pe rețelele sociale.

„Un membru al staffului de catering al echipei a venit la mine și mi-a spus că am un miliard de urmăritori”, își amintește el. „Nu aveam idee despre ce vorbește; am crezut că glumește, dar a insistat. Mai târziu, am mers să dau câteva interviuri în zona mixtă, iar o jurnalistă de la CazéTV m-a întrebat dacă știu ce se întâmplă. Mi-a arătat telefonul și atunci am văzut că aveam peste un milion de urmăritori”, a mai povestit portarul.

Pe măsură ce orele treceau, fenomenul de pe rețelele sociale lua amploare. Copleșit de ceea ce se întâmpla, Vozinha, împreună cu Federația de Fotbal din Capul Verde, a decis să-și readucă fostul manager pentru a gestiona atenția care se abătuse brusc asupra lui și asupra echipei.

„Nu a fost ușor să revenim la normal”, a punctat o persoană apropiată de vestiar. Vozinha a încercat să readucă măcar o parte din normalitate: „Am decis să dezactivez notificările de pe Instagram, ca să nu fiu tentat să verific în permanență cine mă urmărește”, a spus el, chiar dacă prietenii continuau să-i spună ce persoane celebre începeau să-l urmărească.

Aproape peste noapte, a devenit o personalitate mediatică. Îndrăgit de suporteri, dar având și o evidentă oportunitate comercială: „Știu că în timpul Cupei Mondiale au fost multe companii și branduri care au vrut să lucreze cu mine”, a spus Vozinha, „dar, cât timp eram în competiție, am făcut o singură colaborare promoțională, cu UFL Mobile. Nu știu ce oferte ar putea apărea pe viitor, dar deocamdată nu vreau să colaborez cu branduri din industria tutunului, alcoolului sau pariurilor”, a adăugat acesta.

„Mulți oameni vor să fie celebri, dar văd doar partea pozitivă a acestei realități”

Fără să fi căutat sau să se fi așteptat la faimă, viața lui Vozinha s-a transformat în urma celor întâmplate în această vară în Statele Unite. Șapte parade extraordinare împotriva echipei care avea să devină campioană mondială l-au transformat într-unul dintre protagoniștii surpriză ai turneului. Apoi, Capul Verde a remizat cu Uruguay și a ajuns în faza eliminatorie, unde a dus Argentina, cealaltă finalistă, până în prelungiri.

„Mulți oameni vor să fie celebri și să aibă un profil public, dar văd doar partea pozitivă a acestei realități”, a punctat Vozinha. „Ca să fiu sincer, dacă mi s-ar oferi viața pe care o am astăzi sau viața pe care o aveam înainte, aș alege-o pe cea de dinainte”, a spus, el, sincer.

Faima lui Vozinha a ajuns și la părinții săi

Celebritatea bruscă nu l-a afectat doar pe el, ci și pe cei din jurul său. Mama lui, o femeie căreia îi este greu să refuze pe cineva, vede acum suporteri venind zilnic la casa ei din Capul Verde, cerându-i o fotografie sau pur și simplu dorind să stea de vorbă cu ea. Tatăl său, mai rezervat, a învățat să păstreze distanța.

„Eu nu sunt acolo, așa că nu îi pot ajuta”, a mai spus portarul în vârstă de 40 de ani. „Trebuie să învețe să trăiască cu această situație și să stabilească limite”, a adăugat el.

Există totuși și o parte pozitivă. Capul Verde, un mic arhipelag aflat în largul coastei de vest a Africii, este acum mai cunoscut decât înaintea Cupei Mondiale.

„Este plăcut să simt că sunt un fel de ambasador, dar vreau să fie clar că ceea ce am realizat a fost un efort colectiv”, a declarat Vozinha. „Am făcut istorie, iar cea mai bună veste ar fi dacă am putea valorifica acest moment pentru a ne dezvolta țara și pentru a îmbunătăți condițiile de viață ale oamenilor noștri”, a mai spus el.

După o vară care i-a schimbat viața, Vozinha a semnat cu echipa chiliană, Colo-Colo.

„A fost clubul care a arătat cel mai mult interes. Nu am primit oferte din Statele Unite și au existat niște discuții cu Arabia Saudită, dar nimic concret. Sper să pot juca în Copa Libertadores în curând”, a spus portarul.

Între timp, cariera sa internațională continuă. Deși Vozinha decisese inițial să se retragă după Cupa Mondială, nu a reușit să reziste tentației de a continua.

„Încă mă simt bine”, a spus el la telefon din Lisabona, unde se află în cantonament pentru pregătirea debutului în campania de calificare la Cupa Africii pe Națiuni din 2027.

Nominalizat la categoria celui mai bun portar din lume

Cu o lună înaintea ceremoniei Balonului de Aur, a venit și cea mai recentă surpriză: numele său s-a regăsit printre cei 10 nominalizați pentru titlul de cel mai bun portar din lume.

„Nu mi-am imaginat niciodată că se poate întâmpla”, a spus el. „Era de neconceput, dar le sunt recunoscător celor care s-au gândit la mine. Faptul că mă aflu pe acea listă este deja o mare onoare”, a conchis acesta.