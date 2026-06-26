Cine cu cine face majoritate în Parlament? Gheorghe Piperea anunţă alegeri anticipate ca singură soluţie

Plenul Parlamentului. Sursa foto: Agerpres

Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR, a făcut calculele din Parlamentul României. Cine dă următorul Guvern şi cine cu cine face majoritate?

Fără refacerea coaliţiei, şansele unei majorităţi sunt mici, iar orice Guvern votat fără AUR este fragil, spune acesta. Astfel, singura opţiune viabilă pare a fi reprezentată de alegerile anticipate.

"Alianța PNL - USR - UDMR are 167 de parlamentari, insuficienți pentru a susține un guvern minoritar al partidelor care au pierdut alegerile din 1 decembrie 2024, fiind pe locurile 3,4 și 5.

PSD are 127 de parlamentari, insuficienți pentru a impune un guvern monocolor.

Cele 2 blocuri politice concurând acerb pentru ciolan, sinecuri, contracte pe bani publici și șpăgi grase fie sunt nevoite să refacă unitatea de monolit din ultimii 6 ani, redevenind sucursale ale partidului unic sekurist psdpnpusrudmr, fie revin la rugăciunile fierbinți pentru cele 90 de voturi ale AUR (pe care nu le vor primi).

În lipsa acestei opțiuni unice, în față li se așterne spectrul teribil al alegerilor anticipate.

Ambele alternative, însă, vin cu consecințe teribile:

(a) varianta refacerii monolitului psdpnlusrudmr înseamnă a face pohta ce-a pohtit micul Goe de la Cotroceni, care s-a auto-intitulat “șeful sistemului”; noul împărat al muștelor va fi reușit să îl micșoreze de tot pe Bolojan, sfântul cu o singură sprânceană; iar usr și pnl (care de vreun an se identifică drept usr) vor fi umiliți în postura de votanți ai unui guvern monocolor psd, dușmanul lor de fațadă, dar bun de pictat drept “ciuma roșie” sau “șobolanii roșii”;

(b) varianta cerșitului voturilor AUR înseamnă ruperea “cordonului sanitar”, adică acceptarea faptului că AUR nu este un partid extremist; în acest scenariu, toți banii păpați de sekuriștii de la g4media, digi24 și alte oficine ale seku (toți cei care au adoptat clișeele soroșiste cu extremiștii, conspiraționiștii, negaționiștii, deviaționiștii) vor fi fost bani aruncați pe fereastră; toată propaganda cu “rușii, rușii, rușii” va fi picat; și mai important, anularea alegerilor o să fie desecretizată și autorii loviturii de stat, pedepsiți.

Vedeți de ce e preferabilă opțiunea exclusă, dar singura logică, adică alegerile anticipate?

Aritmetica e bună, da’ să te ții de ea…", a scris Gheorghe Piperea pe Facebook.