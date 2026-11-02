”Foaie verde ananas, papagal ai fost, papagal ai rămas”. Tensiuni în Parlament pe proiectul de lege al AUR privind schimbarea numelui stațiunii Bálványos în Bălvăniș

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Proiectul depus de AUR prin care stațiunea Bálványos ar deveni „Bălvăniș” a generat luni schimburi acide de replici în plenul Camerei Deputaților.

Inițiativa legislativă a fost depusă de AUR în 2024 și respinsă de Senat. Luni a intrat pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, dar cu raport de respingere. Deputatul AUR Dan Tanasă a deschis dezbaterile. El a zis că îi roagă pe cei de la PNL și PSD să fie atenți, „pentru că de la USR și UDMR chiar nu am nicio așteptare”.

Dan Tanasă: „Este o adresă a Academiei Române”



„Legea se referă cu precizie la schimbarea denumirii stațiunii Bálványos, din județul Covasna, o stațiune care utilizează în momentul acesta o denumire exclusiv în limba maghiară. Colegii noștri din legislatura trecută, au inițiat în legislatura trecută o lege prin care să atribuim o denumire în limba oficială de stat, limba română”, a declarar Dan Tanasă.

Deputatul AUR a spus că stațiunea este cunoscută după numele în limba maghiară, ceea ce este, în opinia sa, „halucinant, șocant”.

„La baza acestei propuneri legislative, stă o adresă oficială a Academiei Române, nu e opinia noastră a celor de la AUR, e a Academiei Române. Care spune: «Propunerea de a da, sau de a reda, acestei localități și un nume românesc, în cazul acesta Bălvăniș, cu accentul specific al limbii române, nu limbii maghiare, este corectă și recomandăm Parlamentului României să o pună în aplicare»”.

Deputatul AUR Dan Tanasă, le-a solicitat, încă odată, colegilor de la PNL și PSD să utilizeze limba oficială de stat.

„Vede identitatea maghiară ca o problemă care trebuie eliminată”



Deputatul UDMR, Miklos Zoltan, a acuzat apoi, tot în plen, că „inculpatul antevorbitor nu prea cunoaște istoria despre care vorbește”.

El a zis că numele Balvanyos a supraviețuit Imperiului Austro-Ungar, celor două Războaie Mondiale, și regimului Ceaușescu, însă, afirmă el, „regimul AUR merge mai departe decât regimul comunist, vrea să șteargă acest nume de pe hartă”.

„Ce vă deranjează așa de mult? Faptul că este un nume de origine maghiară? Faptul că amintește de istoria și identitatea minorității maghiare din Transilvania? Să nu ne ascundem după deget, aceasta nu este o inițiativă administrativă, este o nouă manifestare a unei politici naționaliste, care vede identitatea maghiară ca o problemă care trebuie eliminată”, a mai zis Miklos Zoltan.

„Naționalismul este complet străin de șovinism”, a zis în plen Gheorghe Andrei - Daniel, deputat PNL.

„Cum o să ziceți la gulaș?”



Ulterior, a venit rândul lui Emanuel Ungureanu (USR) să ia cuvântul în plen. „E superb la Bálványos și așa trebuie să rămână numele acestei localități superbe”, a zis Ungureanu.

Apoi, parlamentarul USR a citit o serie de cuvinte din română, ce provin din maghiară, printre care bocanc, cizmă, șurub, clește sau oraș. El a întrebat râzând apoi, „cum o să ziceți la gulaș, cu ce schimbați?”.

„Să știți, când mergeți de Ziua Națională și vă îmbrăcați femeile în maramă, să știți că maramă, tot din maghiară e. Sunteți penibili, asta-i din limba română”, a mai zis deputatul USR.

„Îi spune Sfântul Gheorghe, nu Sepsiszentgyörgy”



Dan Tănasă a revenit la pupitrul plenului. El i-a catalogat de mai multe ori pe liberali ca fiind „trădătorii ordinari de țară”, deoarece „au căzut”.

„Pe unii îi deranjează limba oficială de stat, există limba maghiară, oficială, de stat, dar e dincolo, în partea cealaltă, în Ungaria. În România, sistemul administrativ romanesc are limba oficială, română. Că de aia îi zice Cluj-Napoca și nu îi zice Kolozsvár. De aia îi spune Sfântul Gheorghe și nu îi spune Sepsiszentgyörgy. La Miercurea Ciuc îi spune Miercurea Ciuc, nu Csíkszereda”, a zis Dan Tanasă.

Apoi, Szabo Odon, de la UDMR, l-a numit pe Tanasă „un șovin ordinar”.

„Este un șovin datorită faptului că nu respectă o tradiție locală a unei comunități de a folosi limba. Pe de altă parte, a atacat comunitatea maghiară, pentru că cei care cunosc geografia, știu că există o serie de denumiri în Transilvania, inclusiv în județul Timiș, în care se folosește denumirea veche a comunității germane”, a zis Szabo Odon.

Szabo Odon a susținut că dacă acest proiect este singura soluție a AUR pentru a rezolva problemele României, „înseamnă că sunteți jalnici”.

„Numai pentru imbecili poate să fie asta o problemă”

Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, a luat și el cuvânt „Noi nu avem nimic împotriva limbii române. Care e problema?”, s-a întrebat Botond, care l-a atacat și el pe Tanasă.

„Numai pentru imbecili poate să fie asta o problemă, după părerea mea. Dați-mi voie să vă spun, am mai spus-o, avem o vorbă veche în Ardeal, către inculpat, «Foaie verde ananas, papagal ai fost, papagal ai rămas»”.

Proiectul de lege al AUR va fi votat miercuri, la următoarea ședință de plen, cu propunerea de a fi respins.