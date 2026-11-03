Familia lui Bruce Willis va dona creierul actorului, după moartea acestuia, pentru cercetarea demenței

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Familia lui Bruce Willis intenționează să doneze creirul actorului în scopul cercetării demenței, după moartea actorului.

Ultimul cadou al lui Bruce Willis va fi o rază de speranță pentru cei care suferă de aceeași boală. Familia actorului a decis ca, atunci când acesta va muri, creierul său va fi donat în scopul cercetării demenței, boală de care suferă în prezent vedeta.

Soția lui Bruce Willis, Emma Heming, a vorbit despre asta în cartea sa, "O călătorie neașteptată", publicată anul trecut și dedicată noii vieți pe care o duce alături de soțul ei după diagnosticarea acestuia. Deși subiectul nu este unul nou, acesta a reapărut în atenția publică în ultimele zile, după ce Heming a postat o fotografie cu Bruce Willis pentru a marca Luna Demenței Frontotemporale, boala de care suferă actorul, scrie Corriere della Sera.

Soția lui Bruce Willis, mesaj emoționant

„Nu voi lăsa diagnosticul lui să fie în zadar”, a scris ea, referindu-se la activitatea Fondului Emma & Bruce Willis, lansat pentru a ajuta familiile celor care suferă de diverse forme de demență.

„Știu cât de mândru ar fi să știe că ajută familiile care trăiesc cu DFT și alte forme de demență, precum și pe îngrijitorii lor, să fie văzuți și auziți. În acest următor capitol al vieții sale, Bruce continuă să-și construiască moștenirea. El este și va fi întotdeauna o legendă. Și sunt atât de mândră să fiu soția lui”, a mai scris ea.

În cartea sa, Emma Heming a dezvăluit că atât copiii săi, Rumer, Scout și Tallulah, cât și fosta soție a actorului, Demi Moore, sunt de acord cu decizia de a dona creierul lui Bruce Willis științei. Ea lansase cartea „The Unexpected Journey”, un ghid despre îngrijirea persoanelor în vârstă, în septembrie anul trecut și spunea atunci că e „născută din durerea” provocată de diagnosticul primit de soțul său.

Cum se simte acum Bruce Willis

Bruce Willis are acum 71 de ani și locuiește într-o casă separată pentru a-i permite să primească cea mai bună îngrijire posibilă.

Vedeta de la Hollywood s-a retras din actorie în 2022, când a fost diagnosticat cu afazie. În anul următor, medicii au actualizat diagnosticul și au început să discute despre demența frontotemporală (FTD), o boală neurodegenerativă care afectează progresiv limbajul, comportamentul și personalitatea. Bruce Willis, așa cum a explicat în repetate rânduri familia sa, și-a pierdut capacitatea de a se exprima și nu are nicio idee ce se întâmplă cu el. Simptomele se agravează în timp, iar, în prezent, nu există niciun tratament pentru această boală.

Donarea creierului unui pacient pentru studiu i-ar putea ajuta pe oamenii de știință să identifice modificările cerebrale, ceea ce ar putea avansa cercetările în prevenirea și tratamentul formelor de demență.